Ostertor. Eigentlich sollten schon alle Hochbeete stehen und der Lehmofen im Frühling gebaut werden. Gemeinsam mit freiwilligen Helfern aus der Nachbarschaft wollte Gärtnerin Rosa Schubert im Garten des Mädchen-Kulturhauses (MKH) in der Heinrichstraße eine grüne Oase wachsen lassen. Nun geht es in kleineren Schritten voran. Die ersten Pflanzen werden erst jetzt von Schubert ausgepflanzt. Hinzugekommen ist eine Online-Fragerunde: Schubert beantwortet Fragen rund ums Gärtnern auf dem Balkon und im Garten. Der Bedarf ist da, denn in Zeiten der Kontaktsperre suchen viele Menschen nach Ideen zur Freizeitbeschäftigung.

Die Grüne Oase ist ein Klimaschutzprojekt des MKH und des BUND Bremen und wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums für zwei Jahre gefördert. Rosa Schubert ist eine der beiden hauptamtlichen Mitarbeiterinnen. Das Projekt läuft seit Ende des vergangenen Jahres.

Entstehen soll mitten im Viertel ein Nachbarschaftsgarten. Die rund 300 Quadratmeter große Fläche – „kein Handtuch, aber auch kein riesiges Grundstück“, sagt Schubert – soll nach Absprache für Besucher geöffnet sein. Das Ziel des Projekts: Das Gärtnern im Kleinen mit dem Klimaschutz im Großen verbinden. „Wir wollen darauf eingehen, wie sich der Klimawandel auf das Gärtnern auswirkt.“ Die Folgen der derzeitigen Trockenheit könne man im Garten sehen, aber eben auch in der Landwirtschaft. Die Verbindungen zwischen Alltag und Klimaschutz spiegelt sich auch in den Blogbeiträgen wider, die Schubert auf der Website des Projekts schreibt. Sie schlägt darin vor, beim Gartenbau recycelte Materialien zu verwenden und weist auf die Möglichkeit hin, insektenfreundliche Pflanzen zu nutzen. Und seit Kurzem beantwortet sie regelmäßig Fragen, die ihr Hobbygärtner zu einem vorher festgelegten Wochenthema stellen. Es ging schon um Gartenplanung, Aussaat und die Vermehrung von Kräutern. Aktuell schreibt Schubert über Kräutertöpfe. „Leute kaufen die Töpfe im Supermarkt und fragen sich, warum die Pflanzen nach dem Ernten eingehen.“

Die Online-Fragerunde ersetzt teilweise den pandemiebedingten Ausfall der geplanten Veranstaltungen. Die Workshops und Vorträge, die vorgesehen waren – etwa zu Minimalismus, Nähen mit gebrauchten Stoffen und Fahrradreparaturen – können vorläufig nicht stattfinden. Speziell für Kinder und Jugendliche hatten sich die Mitarbeiterinnen des Projektes auch ein digitales Osterferienprogramm ausgedacht. Die Bastelideen, Vorlagen für ein Natur-Tagebuch und Rätsel sind auf der Seite des Projektes abrufbar.

Auch im Garten müsse es weitergehen, sagt Schubert, wenn auch alles etwas länger dauere. In der Grünen Oase wartet viel Arbeit auf die Helfer. Eine, die schon bei den offenen Gartentreffen dabei war, ist Lena Richter. Sie wohnt ganz in der Nähe, hat keinen eigenen Garten oder Balkon, aber Freude am Umgang mit Erde und Pflanzen. „Ich gärtnere total gerne“, erklärt sie ihre Motivation, an dem Projekt mitzuwirken. „Ich mag das Draußensein“. Sie schätze das nachbarschaftliche Zusammenkommen „mitten im Viertel“. In den letzten Tagen hat sie beim Hochbeetbau geholfen und ein Beet angelegt, berichtet sie. Das geht nur alleine oder zu zweit, das Zusammenkommen mit den anderen Hobbygärtnern muss noch warten.

Eingeladen mitzumachen bei der Grünen Oase sind Menschen aller Altersstufen und Geschlechter, sagt Rosa Schubert, „wenn es wieder geht.“ Aus gespendeten Baumaterialien sollen dann weitere Hochbeete, ein Geräteschuppen und ein Lehmofen gebaut werden. Rosa Schubert ist es wichtig zu zeigen, was auch auf kleinem Raum umgesetzt werden kann. Das sei vor allem für Städter ein wichtiges Thema. „Personen in der Stadt haben nicht so viel Platz zum Gärtnern zur Verfügung. Wir wollen auch schauen, welche Möglichkeiten es für Balkone und Fensterbänke gibt“, sagt sie.

Pflanzenfragen können von Bremern aus allen Stadtteilen digital gestellt werden. Auf das Thema „Kräutertöpfe“ folgt der richtige Umgang mit Unkraut.

Weitere Informationen zum Projekt und zu den Fragerunden gibt es auf www.grueneoase.blog, der Facebook-Seite und auf Instagram.