Wer einen gebührenpflichtigen Anwohner-Ausweis hat, kann sein Auto in der Parkallee auch ohne Parkschein abstellen – vorausgesetzt, es gibt dort einen freien Stellplatz. (Petra Stubbe)

Das Angebot für Bewohnerparken im Stadtteil so schnell wie möglich ausweiten, das fordern die Grünen im Schwachhauser Beirat. Im Bereich zwischen Schwachhauser Ring, Hollerallee, Schwachhauser Heerstraße und Parkallee soll das Konzept nach Ansicht der Fraktion künftig ähnlich wie im angrenzenden Barkhofquartier greifen, heißt es in einem Antragsentwurf für die nächste Sitzung des Beirates. Die ist aufgrund der Coronakrise bislang noch nicht terminiert.

Die Grünen wollen nach dem Vorbild Hulsberg, wo derzeit ein Modellversuch läuft, auch die Anwohner in die Planungen einbeziehen, betont Fraktionssprecher Klaus-Peter Land. Des Weiteren müssten die Belange der Einkaufsbereiche an der Wachmannstraße und der Hartwigstraße bei der Umsetzung berücksichtigt werden. Das Gebiet in mehrere Zonen aufzuteilen, sei ebenfalls denkbar, regt er an.

Auch alternative Verkehrsangebote zum privaten Auto möchten die Grünen in dem besagten Gebiet gern stärker gefördert sehen. Angebote wie etwa Lastenräder, Leihräder, Carsharing-Mobilpunkte, Nachbarschafts-

Fahrzeug-Pools und Roller könnten mit dem geregelten Bewohnerparken verbunden werden, meint der Fraktionssprecher.

Zur Motivation für den Antrag der Grünen erklärt Fraktionsmitglied Markus Hagel, dass in Schwachhausen die Zahl privater Autos weiter zunehme, ohne dass dafür zusätzliche Flächen geschaffen werden könnten. Zudem belaste die Suche nach kostenlosen Parkplätzen zentral gelegene Stadtteile wie Schwachhausen immens. Insofern müsse hier dringend eine neue Regelung greifen, die die Nutzung des knappen öffentlichen Raumes wesentlich gerechter gestalte als bisher, betont Hagel.

Planungsbüro führt Untersuchung durch

Der Beirat Schwachhausen hatte bereits im Jahr 2017 ein Planungsbüro mit einer Untersuchung zur Parkraumsituation in einem Schwachhauser Quartier beauftragt. Dadurch liege dem Beirat bereits eine weitreichende Voruntersuchung für einen großen Teil des besagten Gebietes vor, sagt Land. Der Studie zufolge seien für den untersuchten Teilbereich zwar mehr Fahrzeuge als legale Stellplätze vorhanden – „aber das ist nach gängiger Praxis zahlreicher anderer Städte kein Hindernis, trotzdem Bewohnerparken einzurichten“, sagt er. Für die Einzelheiten der Umsetzung sollte der Beirat von der Verkehrsbehörde die Entwicklung eines Betriebsplans einfordern, heißt es in dem Antrag der Grünen-Fraktion weiter. Die CDU-Beiratsfraktion unterstützt das Ansinnen der Grünen – jedenfalls teilweise. „Wir befürworten die Einrichtung von Bewohnerparkgebieten in Schwachhausen, um den ruhenden Verkehr bewohnergerecht zu regulieren“, teilt Fraktionssprecher Hans-Peter Volkmann mit. Da für das Bewohnerparken allerdings zwingend legaler Parkraum vonnöten sei, setze eine solche Regelung eine maßvolle Legalisierung des derzeit flächendeckend praktizierten aufgesetzten Parkens voraus. „Andernfalls wäre mit einem massiven Parkraumverlust in Schwachhausen zu rechnen“, gibt Volkmann zu bedenken. Vordringlich sei daher nicht die von den Grünen geforderte Einrichtung von Bewohnerparken, sondern die Legalisierung des aufgesetzten Parkens bei einer Fußwegbreite von mindestens eineinhalb Metern, „um eine weitere Zuspitzung der bereits jetzt äußerst angespannten Parkraumsituation in Schwachhausen wirksam zu verhindern“. Alternative Verkehrsangebote parallel zu fördern, sei darüber hinaus in jedem Falle sinnvoll, findet Volkmann.

Nach Ansicht von SPD-Fraktionssprecher Stefan Pastoor ist der Antrag der Grünen „zum jetzigen Zeitpunkt nicht zielführend“. Zwar seien sich alle Fraktionen einig, dass Bewohnerparken angesichts des steigenden Parkdrucks eingeführt werden müsse, um die Lebensqualität aller Schwachhauser Verkehrsteilnehmer zu erhalten, sagt er. Einigkeit habe bislang aber auch darin bestanden, dass zunächst möglichst viele legale Parkplätze geschaffen und die Pläne zur geplanten „Protected-Bike-Lane“ auf der angrenzenden Parkallee klar definiert werden sollen, betont Pastoor. Außerdem müsse die notwendige Parkraumbewirtschaftung zunächst bürgerfreundlich gewährleistet werden. „Daran arbeiten wir derzeit und sind noch nicht fertig“, sagt der SPD-Sprecher. „Zudem täten wir gut daran, die ersten Betriebserfahrungen der neuen Bewohnerparkgebiete Hulsberg und Findorff auszuwerten, bevor wir das beste Konzept für unseren Stadtteil beschließen, in dem alle diese Aspekte Berücksichtigung finden.“