Eine Skizze zeigt eine Übersicht über Schul- und geplantes Kitagelände. (Weser Kurier Grafik)

Es geht um rund 900 Quadratmeter. So viel Fläche benötigt nach derzeitigem Planungsstand das Außenspielgelände der geplanten Kindertagesstätte auf dem Grundstück der Grundschule an der Freiligrathstraße. Schulleiterin Sandra Fecht zeigte sich auf der jüngsten Sitzung des Beirats Schwachhausen in großer Sorge, dass diese Fläche nicht nur vollständig vom Schul- und Pausenhof abgezwackt wird, sondern auch noch den für die Kinder attraktivsten Teil des Schulgeländes belegt.

Denn der aktuelle vorgestellte Entwurf platziert das Außengelände der Kita genau dort, wo jetzt Grünflächen sowie ein kleiner Spielhügel mit Rutsche und weiteren Spielgeräten bereit stehen. Das übrige Areal der Schule ist dagegen weitgehend mit Pflaster befestigt oder auf den Grünflächen steht fast das ganze Jahr lang Wasser, sodass sie nicht betreten werden können.

Konfusion statt Fusion

"In den bisherigen Entwürfen war das Außengelände entweder anders zugeschnitten oder lag zu beiden Seiten des geplanten Kita-Gebäudes", sagte Fecht. Überhaupt sei sie "etwa ernüchtert" hinsichtlich der im Vorfeld stets betonten Kooperation von Kindertagesstätte und Grundschule. Vereinzelt war gar von einer "Fusion" von Schule und Kita die Rede. "Das klang bei den jetzt geführten Gesprächen mit dem Roten Kreuz als künftigem Träger der Einrichtung deutlich zurückhaltender", sagte die Pädagogin. Von einer gemeinsamen Mensa sei beispielsweise nicht mehr die Rede, auch die geplante gemeinsame Küche vor Ort sei infrage gestellt worden. "Für das Rote Kreuz ist die Zulieferung aus ihrer Zentralküche wohl einfacher, wir wollen für die Schule aber vor Ort zubereitetes frisches Essen."

Das Problem ergibt sich offenbar aus der zeitlichen Streckung der Planung: Die Umwandlung der Freiligrathstraße in eine Ganztagsschule mit dann jährlich vier ersten Klassen statt bislang drei, sowie Mittagsverpflegung ist jetzt in einen zweiten Bauabschnitt vertagt. Das bedeutet: es wird nicht vor dem Jahr 2020 überhaupt zu einer entsprechenden Planung kommen. Der Kitabau genießt offenbar Priorität, wird aber entgegen ursprünglicher Ideen noch keine große Mensa für Schule und Kindergarten beinhalten.

"Die Anlieferung des Essens ist aber nur eine Zwischenlösung, bis die Mensa im zweiten Bauabschnitt der Schule errichtet ist", versichert Ibrahim Bagakasi. Laut dem Bereichsleiter Kindertageseinrichtungen beim Kreisverband des Roten Kreuzes in Bremen will man die Küche übernehmen und betreiben, sobald sie existiert. "Wir planen an diesem Standort rund 400 tägliche Mahlzeiten für Schule und Kindergarten", sagt Bagakasi, betont aber auch, dass eine gemeinsame Mensa von Schule und Kindergraten ohnehin nie vorgesehen war. "Es ist für unsere kleinen Kinder gar nicht machbar, zusammen mit einigen hundert Schulkindern zu essen." Das werde übersichtlich in den Gruppenräumen geschehen.

Sechs Gruppen für 90 Kinder

Was die Planung des Außengeländes betrifft, werde sich das Rote Kreuz als künftiger Träger "vornehm zurückhalten", wie es Bagakasi formuliert. Das sei Sache der Abstimmung innerhalb des Bildungsressorts, das ja für Kindertagesstätten und Schulen gleichermaßen zuständig sei. Der genaue Platzbedarf ergebe sich im Übrigen aus den gesetzlichen Vorgaben. Aktuell plant das Rote Kreuz mit 90 Kindern und sechs Gruppen an diesem Standort, rund die Hälfte davon als Krippe für Kinder unter drei Jahren. Dass die rund 900 Quadratmeter Außengelände zudem vollständig umzäunt werden und nicht durchlässig zum Schulhof sein können, ergibt sich laut Bagakasi bereits aus der gesetzlichen Aufsichtspflicht. "Es wird sicher geplante gegenseitige Besuche von Schul- und Kitakindern geben, aber zufällige Begegnungen wollen wir ausschließen."

Im Beirat wurden Fechts Befürchtungen hinsichtlich des Außengeländes nur teilweise geteilt. "Auch wenn das alles sehr verbindlich klingt, die Bildungsbehörde hat uns gegenüber von einer dynamischen Planung gesprochen", sagt Ortsamtsleiterin Karin Mathes. Danach liege aktuell ein Entwurf vor, der beim Außengelände allein die Wünsche und Anforderungen der Kindertagesstätte berücksichtigt. Es gelte nun im weiteren Fortgang, den Bedarf der Grundschule damit in Einklang zu bringen. "Der genaue Zuschnitt der Fläche wird derzeit noch geprüft. Es wird in jedem Fall sichergestellt, dass ausreichend Gelände für den Schulhof bleibt. Der Schulhof wird zudem durch eine neue Planung für das Gesamtgelände eine zusätzliche Qualität erhalten", lautet in diesem Zusammenhang eine schriftliche Stellungnahme des Bildungsressorts auf Anfrage des Stadtteilkuriers.

Unbeachtet bleibt dabei ein selbst geschaffenes Hemmnis in dem ganzen Verfahren, das bereits bei der ersten Präsentation der Machbarkeitsstudie zu der Kindertagesstätte auftauchte. Denn ein zumindest von einigen Beiratsmitgliedern als ideal erachteter Standort für die neue Kita plus Außengelände ist aktuell von Containerbauten belegt, in denen das Rote Kreuz bereits vier Kita-Gruppen betreut. Die entsprechende Planungsvariante wurde daher nicht weiter verfolgt.