Das Bildungsressort möchte den für die Ganztagsschule notwendigen Neubau auf dem Fußballplatz errichten, der Beirat plädiert für einen anderen Standort. (Petra Stubbe)

Dass ein Neubau her muss, wenn die Grundschule Oberneuland Ganztagsschule werden soll, ist unstrittig. Was den Standort betrifft, gehen die Meinungen der Behörde und des Beirats allerdings auseinander. Während man den neuen Schultrakt im Bildungsressort gerne auf dem sogenannten Soccer Court, dem Fußballplatz im östlichen Teil des Schulgeländes, sähe, plädiert der Beirat für eine andere Standortlösung. Die Ortspolitiker halten die Fläche an der Ecke Rockwinkeler Heerstraße und Oberneulander Landstraße, die an den Fußballplatz angrenzt, für weitaus geeigneter – nicht zuletzt, um den Soccer Court nicht opfern zu müssen.

Der Beirat hat die zuständigen Ressorts daher jetzt in einem einstimmigen Beschluss aufgefordert, ihn in den Planungsprozess des Grundschulausbaus weiter einzubinden – und ihn regelmäßig über den neuen Sachstand zu informieren. Der Beirat forderte außerdem einen baldigen Vor-Ort-Termin mit den zuständigen Dienststellen, um über den städtebaulichen Aspekt und die unterschiedlichen Standort-Präferenzen zu diskutieren.

Bildungsressort beruft sich auf Studie

Die vom Bildungsressort und Immobilien Bremen in Auftrag gegebene städtebauliche Vorstudie zum Ausbau der Grundschule habe in allen dort vorgestellten Varianten eine Überbauung des jetzigen Soccer Courts vorgesehen, ohne dessen große Bedeutung für die Schule und auch für den gesamten Stadtteil zu berücksichtigen, hieß es in der Beschlussbegründung des Beirats. Schon bei der Präsentation der verschiedenen Varianten hätten Beirat, Schulleitung und Elternvertretung bemängelt, dass der Schulalltag durch eine weitere Stückelung auf dann vier Schul- und ein Verwaltungsgebäude unnötig erschwert werde.

„Es handelt sich hier um eine Grundschule, also vornehmlich kleine Kinder“, erinnerten die Beiratspolitiker. Daher gelte es, unnötig lange Wege für Kinder und auch Lehrer zu vermeiden. Außerdem sei es sinnvoll, dass der Schulhof für die Aufsicht gut einsehbar sei und der Soccer Court auf einer geschützten Fläche liege.

Mehr zum Thema Sorge um Schulstandort Beirat pocht auf Ausbau der Oberschule Rockwinkel Der Beirat Oberneuland kritisiert die Pläne des Bildungsressorts und fordert den fünfzügigen Ausbau ... mehr »

Der Beirat Oberneuland hatte aufgrund seiner Bedenken Ende vergangenen Jahres eine eigene Studie in Auftrag gegeben, um alternative bauliche Lösungen für die Schulerweiterung aufzuzeigen. Diese Planungen sehen eine Verlagerung der Neubauten in den vorderen Bereich des Schulgeländes an der Rockwinkeler Heerstraße vor – angebunden an das bestehende Schulhaus. Diese Planung sei im Februar sowohl Vertretern vom Bildungs- und Bauressort als auch von Immobilien Bremen bei einer Sitzung in der Senatskanzlei vorgestellt und erläutert worden.

Den Behörden sei vom Beirat dargestellt worden, dass es nicht nur sehr viel praktischer sei, lediglich vier Gebäudekomplexe auf dem Schulgelände zu haben, sondern auch sehr viel günstiger. Schließlich müsste die Barrierefreiheit durch die Verbindung mit dem bestehenden Gebäude nur im Neubau hergestellt werden, argumentierten die Stadtteilpolitiker. Im Gegenzug habe die Behörde eine städtebauliche Stellungnahme abgegeben, nach der ein Ausbau, wie ihn der Beirat vorschlägt, eine Beeinträchtigung der Sichtachse im Umfeld und zur Kirche darstelle – und somit als städtebaulich nicht vertretbar angesehen werde.

Beirat: Keine Sichtachse

„Für den Beirat und das Ortsamt erschließt sich dieser Zusammenhang nicht, da die reale Beeinträchtigung, vor allem in Bezug auf die Sichtachse zur Kirche, nicht vorhanden ist“, betonte der Beirat in seiner Beschlussbegründung. „Zudem sollte ein durch Spenden errichteter Platz für die Schulpausen, aber eben auch ein besonders wichtiger Treffpunkt für die Kinder und Jugendlichen des Stadtteils außerhalb der Schulzeiten, unberührt bleiben.“ Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass der Soccer Court in einem sehr geschützten Bereich liege, sodass beim Verlassen weder die Kinder durch den Straßenverkehr gefährdet würden, noch eine Lärmbelastung für die Anwohner entstehe. „An der viel befahrenen Rockwinkeler Heerstraße ist der Neubau besser aufgehoben, da die Kinder so abgeschirmt spielen können“, hieß es vom Beirat außerdem.

Auch seitens des Lehrerkollegiums gebe es eine klare Aussage, dass der vom Beirat vorgeschlagene Standort als der geeignetere angesehen werde, berichtete Ortsamtsleiter Matthias Kook. Es sei daher dringend geboten, die Situation gemeinsam mit der Behörde noch einmal vor Ort zu diskutieren.