Platz für jedes Kind? Jüngste Zahlen für Horn-Lehe legen das nahe. (dpa: Julian Stratenschulte)

Es sah schon schlechter aus in Horn-Lehe. Bislang löste die Vorlage des Statusberichts II zu den vorhandenen Kitaplätzen im Stadtteil vorwiegend Empörung und heftige Diskussionen aus. Die Zahlen, die Ressortmitarbeiterin Fatmanur Sakarya-Demirci am vergangenen Mittwoch für den Fachausschuss Kinder und Bildung dabei hatte, sorgten indes für recht zufriedene Gesichter in der Runde. Grund war die vergleichsweise geringe Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage an Kitaplätzen in Horn-Lehe.

Im kommenden Kindergartenjahr stehen demnach 477 Krippenplätze (U3) und 805 Elementargruppenplätze (Ü3) im Stadtteil zur Verfügung. Eingerechnet sind dabei allerdings auch die noch im Bau befindlichen 20 U3-Plätze der Kita St. Georg, die erst im Laufe des Kindergartenjahres fertiggestellt werden, erklärte Sakarya-Demirci auf Nachfrage. Zum Stichtag 7. Juni seien noch 23 U3- und zwölf Ü3-Anmeldungen unversorgt gewesen, von denen inzwischen nur noch 15 offen seien. Es zeichne sich aber bereits ab, dass sich die Zahl dieser Tage auf vier dezimieren werde.

Die Versorgungsquote, die das Ressort bis 2020 für alle Stadtteile anstrebt, liegt für den Krippenbereich bei 50 Prozent und für den Elementarbereich bei 98 Prozent. Horn-Lehe liege aktuell bereits bei 99 Prozent (Ü3) und bei 81 Prozent im U3-Bereich. „Damit ist Horn-Lehe nach Borgfeld Spitzenreiter, was das Krippenangebot betrifft“, erklärte Sakarya-Demirci. An einen Abbau von Plätzen denke man im Ressort aber - anders als in der Vergangenheit - trotz der derzeitigen Überversorgung nicht, da das Statistische Landesamt steigende Kinderzahlen für den Stadtteil prognostiziert habe.

Kita Berckstraße soll bleiben

Zur Erleichterung der Ausschussmitglieder teilte Sakarya-Demirci außerdem mit, dass die Kita Berckstraße langfristig erhalten werden soll. Zunächst soll die Einrichtung für weitere fünf Jahre wie bisher im sanierten früheren Ortsamt untergebracht bleiben, das dann einem Neubau weichen soll. Bis dahin müsse ein Plan ersonnen werden, wohin die Gruppen während der Bauphase ausgelagert werden.

Dem Bericht aus dem Ressort schloss sich eine längere Diskussion zur Unterbringung von Geschwisterkindern in Kitas an. Ein Vater aus der Reihe der Zuhörer erkundigte sich bei Sakarya-Demirci, weshalb es nicht möglich sei, Geschwisterkindern Plätze in derselben Kita zu garantieren. In seinem Fall besuche sein Sohn bereits eine Kita, in der – so die Hoffnung der Eltern – künftig auch die jüngere Schwester einen Platz bekommen soll. Die allerdings werde erst im Februar ein Jahr alt. Und genau darin liege die Krux, erklärte die Ressortmitarbeiterin. „Der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz beginnt mit der Vollendung des ersten Lebensjahres“, sagte sie. „Wir können Kindern, die unter einem Jahr alt sind, nicht bis zu ihrem Geburtstag einen Platz freihalten.“ Das gäben weder die aktuellen Kapazitäten her, noch sei es den Steuerzahlern gegenüber zu rechtfertigen, Plätze über Monate unbesetzt zu lassen. Sei ein Geschwisterkind zum Stichtag ein Jahr alt und habe somit einen Rechtsanspruch, habe es bei der Platzvergabe durchaus Priorität, um Eltern die tägliche Fahrt zu zwei unterschiedlichen Einrichtungen zu ersparen, betonte sie.

Allerdings herrsche innerhalb eines Kindergartenjahres in der Regel durchaus eine gewisse Fluktuation, sodass ein Nachrücken in der Wunscheinrichtung zumindest nicht ausgeschlossen sei. Einen Rechtsanspruch für Kinder unter einem Jahr gebe es ebenfalls – allerdings müssten die Eltern in diesen Fällen nachweisen, dass sie andernfalls ihren Arbeitsplatz verlieren würden. Allerdings gab Sakarya-Demirci zu bedenken, dass bei weitem nicht alle Einrichtungen über eine Betriebsgenehmigung für die Betreuung von Kindern unter einem Jahr verfügen.