Inklusion, wie sie theoretisch sein sollte und praktisch sein kann, bleibt Thema am Gymnasium Horn. (PETRA STUBBE)

Inklusion am Gymnasium Horn bleibt ein schwieriges Thema – in der Praxis, nicht in der Theorie. Das Konzept an sich werde von Lehrern, Schülern und Eltern gleichermaßen begrüßt, betonte Elternsprecherin Stefanie Clasen jetzt im Horn-Leher Bildungsausschuss. „Aber wir haben natürlich den Anspruch, dass es gut gemacht wird“, sagte sie. Und genau das sei bei der derzeitigen Personalsituation nicht gewährleistet.

An der Schule arbeiten aktuell zwei Sonderpädagogen in Halbzeitbeschäftigung, berichtete Michael Ludwig, ZuP-Leiter am Horner Gymnasium. Einer für die sogenannten W+E-Schüler im Jahrgang Fünf, der andere im Jahrgang Sechs. Das sei an sich schon zu wenig, und nun falle zudem einer von ihnen seit einiger Zeit krankheitsbedingt aus, was für den Unterrichtsalltag denkbar problematisch sei. Derzeit kümmere sich der verbliebene Sonderpädagoge alleine um die insgesamt fünf W+E-Kinder der Schule – unterstützt von zwei Assistenzkräften. Diese allerdings dürften Sonderpädagogen lediglich zur Hand gehen, sie aber nicht dauerhaft ersetzen, ergänzte Siegbert Meß, Sprecher des Schulvereins. „Wir benötigen also dringend einen weiteren Sonderpädagogen, der dem Gymnasium Horn hoffentlich vonseiten der Bildungsbehörde nach den Herbstferien zugeteilt wird“, erklärte er. Entsprechende Gespräche habe es bereits gegeben.

„Das Gymnasium Horn ist, wie andere Standorte auch, vom Fachkräftemangel betroffen - wir arbeiten mit Nachdruck daran, dies zu beheben“, kommentiert Vivien Barlen, persönliche Referentin der Bildungssenatorin, die aktuelle Situation am Gymnasium Horn auf Nachfrage.

Die Neueinstellung eines Sonderpädagogen würde für das Horner Gymnasium allerdings nicht zwingend bedeuten, dass aufgeatmet werden darf. Für eine weitere W+E-Klasse im kommenden Schuljahr müsste nämlich alsbald ein weiterer Sonderpädagoge gefunden werden – und Räumlichkeiten, die es bislang noch nicht gibt. „Wir hoffen sehr, dass die zugesagten Container bis zum Sommer aufgestellt werden“, erklärte Clasen. „Und wir hoffen vor allem, dass der geplante Neubau schnellstmöglich auf den Weg gebracht wird.“ Da mindestens von einer sechsjährigen Planungs- und Bauzeit ausgegangen werde, sitze die Elternschaft auf heißen Kohlen.

Ob im kommenden Jahr eine weitere W+E-Klasse am Gymnasium Horn eingerichtet wird, ist derzeit allerdings noch ungewiss, wie aus der Behörde zu erfahren ist. „Die Planung weiterer W+E-Standorte wird der Deputation für Kinder und Bildung im Dezember vorgelegt“, so Barlen. Dies gelte es zunächst abzuwarten, „dann werden die Planungen entsprechend weiter vorangetrieben“. Sollte im Dezember eine weitere W+E-Klasse beschlossen werden, könnte es mit dem Aufbau der dafür benötigten Container eng werden, gab Meß im Nachgang zur Sitzung zu bedenken. Die Hoffnung der Elternschaft sei es daher, am Gymnasium Horn ein Jahr mit W+E auszusetzen, bis die Schule räumlich und personell so ausgestattet sei, wie sie es sein müsste. Ein Wunsch, den Lehrer- und Elternschaft bereits im Januar 2018 geäußert hatten, kurz nachdem die Schule erfahren hatte, dass sie ein halbes Jahr später W+E-Standort werden sollte. Die damalige Schulleiterin Christel Kelm klagte daraufhin gegen die Schulbehörde, was für bundesweite Aufmerksamkeit sorgte. Nachdem die Klage vom Verwaltungsgericht abgewiesen worden war, wurden 2018 die ersten W+E-Kinder eingeschult, die aber wegen Personalmangels kurz darauf für mehrere Monate an andere Schulen verteilt werden mussten.

Bezüglich der Personalsituation am Horner Gymnasium drückt die Eltern noch an anderer Stelle der Schuh: Die Nachfolge von Schulleiterin Christel Kelm, die vor den Sommerferien in den Ruhestand verabschiedet worden war, ist weiterhin ungeklärt. Ursprünglich hatte die Behörde in einer Sitzung des Bildungsausschusses grünes Licht dafür gegeben, dass man Kelm um eine Amtszeitverlängerung bitten wolle, bis ihre Nachfolge geregelt sei. Zwar hatte Kelm, die weiterhin mit einigen Stunden als Fachlehrerin am Gymnasium Horn unterrichtet, sich dazu bereit erklärt, doch die Behörde ruderte kurz darauf zurück und erklärte stattdessen Konrektorin Tatjana Preuschoff zur kommissarischen Schulleiterin. Auf Nachfrage zum aktuellen Sachstand hält sich die Behörde bedeckt. „Das Verfahren läuft“, so Barlen. „Wir arbeiten daran, es schnellstmöglich abzuschließen.“ Aufgrund des laufenden Verfahrens könne sie derzeit keine näheren Details mitteilen.

Der Horn-Leher Bildungsausschuss wird das Thema auf seiner nächsten Sitzung am 14. November erneut behandeln, zu der auch Vertreter aus der Behörde eingeladen werden.