Schwachhausen. Zum "Messiah", dem Oratorium von Georg Friedrich Händel, lädt die Kantorei St. Ansgarii, Schwachhauser Heerstraße 40, am Sonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr ein. In drei Teilen wird die christliche Heilsgeschichte von der Prophezeiung Jesajas, der Geburt Jesu, seines Todes und sein erhofftes zweites Kommen, erzählt. Die Karten kosten 24, 20 und 16 Euro, ermäßigt fünf Euro und sind im Vorverkauf im Kapitel 8, Domsheide 8 und in der Kanzlei St. Ansgarii sowie am Tage des Konzerts ab 16 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Eine telefonische Vorbestellung ist unter Telefon 841 39 10 möglich. (Julia Schulze-Windhoff)