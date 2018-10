Tischler Nobuaki Minami beim Arbeiten. (PETRA STUBBE)

Jo Ogaki ist zufrieden. Es läuft gut in der Tobias-Schule. Drei Projekte hat der Redakteur aus Japan für die Kinder und Jugendlichen der privaten Förderschule auf dem Zettel: ein neues Balkon-Geländer, eine Rollstuhlrampe und Sitzbänke für den Pausenhof. Fünf Handwerker und ein Kamerateam begleiten ihn. Sie helfen dort, wo das Geld oder das Know-how fehlt, um Reparaturen selbst in die Hand zu nehmen. Am Ende wird der Einsatz im japanischen Fernsehen im Vorabendprogramm unter dem Titel „Sekai! Shokunin Wagon!“ zu sehen sein. Zu Deutsch: „Der Wagen mit japanischen Meistern unterwegs in aller Welt!“ Zehn Prozent Zuschauerquote habe das Format, erzählt Ogaki. Damit könne man zufrieden sein.

In der Holzwerkstatt der Schule staubt es mächtig. Nobuaki Minami schleift an einer der neuen Pausenhof-Bänke, sein Kollege bringt die neuen Elemente des Balkongeländers auf die richtige Länge. Emanuel hilft ein bisschen mit. Schleifen ist kein Neuland für den Grundschüler. Er hat seinem Vater schon einige Male dabei geholfen, erzählt er. Emanuel freut sich auf die neuen Bänke am meisten. „Die alten waren völlig marode“, sagt Dieter von Glahn, Geschäftsführer der Waldorfschule. Auf das Design der neuen Bänke sei er sehr gespannt. „Das liegt ganz in der Hand der Tischler“, erzählt er. Das Kollegium habe sich an diesem Punkt ganz aus der Planung herausgehalten. „Ich finde es schön, dass die Handwerker ihre individuelle Handschrift einbringen – so hinterlassen sie am Ende ihre ganz eigenen Spuren an unserer Schule“, sagt von Glahn.

Das Angebot, für ein japanisches TV-Format Reparaturarbeiten an der Schule zu übernehmen, erreichte den Geschäftsführer Ende August per E-Mail. Eine Leserin des Stadtteil-Kuriers hatte den Artikel über den Sanierungsstau in der schuleigenen Orangerie an eine Freundin nach Berlin weitergeleitet, an Teruko Sugiyama. Die Mitarbeiterin der Filmproduktionsfirma Yon’s war auf der Suche nach einem Drehort, der sich neben Berlin und Gera für die Deutschland-Folge eignen würde. „Kurz darauf war der Produzent vor Ort und hat sich alles zeigen lassen“, erzählt von Glahn. Die Orangerie habe sich dabei schnell als zu aufwendig herausgestellt, sowohl preislich als auch wegen der diversen Denkmalschutz-Auflagen. „Für die Schüler ist die Erneuerung der Bänke und die Rollstuhlrampe an der Bühne aber ohnehin wichtiger, da sie die Orangerie nur gelegentlich zum Bogenschießtraining nutzen“, sagt von Glahn.

In der Aula der Tobias-Schule lässt sich bereits deutlich erkennen, wie die neue Rollstuhlrampe dereinst aussehen wird. Tischler Tatsuya Imai hat mehrere Holzelemente gezimmert, die sich bei Bedarf abbauen und unter die Bühne rollen lassen. „Das war längst nicht so einfach, wie es klingt“, erzählt von Glahn. Ursprünglich sei an eben dieser Stelle unter der Bühne ein Hubboden für Rollstuhlfahrer geplant gewesen und der Untergrund deshalb entsprechend tief ausgeschachtet worden. „Das musste erst einmal angeglichen werden, damit man die Elemente dort hinein rollen und lagern kann“, erzählt er.

Obwohl die Orangerie bei dem Reparatureinsatz außen vor ist, herrscht dort emsiger Betrieb. Masa aki Seino, gelernter Elektriker, bringt in dem historischen Gewächshaus diverse Kleingeräte wieder zum Laufen. Entlang der Fensterfront reihen sich Standmixer, Pürierstab, eine Gartenpumpe und vieles mehr, was bereits repariert wurde. Jonathan war am Wochenende hier, und hat seinen Nintendo vorbeigebracht. „Ich bin extra mit meinem Vater hergekommen, weil wir alles bringen durften, was defekt ist“, erzählt der Sechstklässler. Nach anderthalb Stunden habe er die Spielkonsole wieder abgeholt, „da lief sie wieder“.

Konnichiwa und Töröö

Auch Redakteur Jo Ogaki hat sich in der Orangerie eingefunden, um sich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen. Von Glahn begrüßt ihn mit „Konnichiwa“. Der japanische Gruß ist für ihn in den vergangenen Tagen zur Routine geworden. Damit seien seine Japanisch-Kenntnisse allerdings auch schon erschöpft, sagt er. Für alles, was darüber hinaus gehe, brauche er Christina Emde, da die Gäste kein Englisch sprächen. Die Dolmetscherin ist in Japan geboren und aufgewachsen und ist für die gesamte Kommunikation auf dem Schulgelände zuständig.

Masa aki Seino hat gerade eine weitere Reparatur beendet. Er hat einen alten Kassettenrekorder wieder zum Laufen gebracht. Als Testobjekt legt Jo Ogaki eine Benjamin-Blümchen-Kassette ein. Der Elefant ist in Japan kein Unbekannter und der Redakteur amüsiert sich sichtlich über das obligatorische Törööö des Protagonisten. Mehrmals spult er auf Anfang und kichert. Von Glahn muss weiter. Er verabschiedet sich mit höflichem Kopfnicken. Okagi erwidert mit weithin hörbarem „Törööö!“.