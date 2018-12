Christine Bandel zieht eine Planskizze aus ihrem Aktenordner hervor und breitet sie im Besprechungszimmer des Bremer Amtes für Straßen und Verkehr aus. Die Computergrafik sieht aus wie eine Schatzkarte mit einer großen blauen Fläche, auf der grüne Inseln schwimmen. Hier sollen zukünftig Schilfufer als Rückzugsmöglichkeit für Libellen und Vögel entstehen, erklärt die Planerin. Die Wasserfläche ist umringt von Deichen. Nördlich davon fließt die Wümme. Seit den 90er Jahren sei dieser Plan im Gespräch, erinnert sich die diplomierte Landschaftsplanerin.

Im Jahre 2006 wurde der Bauantrag schließlich genehmigt, 2009 folgte die wasserrechtliche Planfeststellung. Seither laufe der Ankauf der Grundstücke an der Wümme und den Wiesen am Kuhweideweg. „Eine schwierige Angelegenheit“, sagt Christine Bandel. Erst in diesem Jahr konnte der Prozess abgeschlossen werden. Ganze zwölf Jahre habe die Planung des sogenannten Kompensationsflächenpools Kreuzdeich letztendlich gedauert. Schwierigkeiten gab es vor allem beim Ankauf der Grundstücke rings um den geplanten Polder. Letztendlich habe die Stadt den Eigentümern sogar mit Enteignung gedroht.

Doch der Aufwand habe sich gelohnt, sagt Christine Bandel. „Es wird wohl alles schön werden.“ Dort, wo im vergangenen Sommer noch Kühe grasten, wird ab August 2019 eine etwa 20 Hektar große Überschwemmungsfläche ausgehoben werden. Das Kompensationsareal entsteht unter anderem, um die großflächige Versiegelung in den Baugebieten Borgfeld-Ost und Borgfeld-West auszugleichen, ein Teilstück der Autobahn 281, den Ersatzbau der Wümmebrücke, die Anbindung der Ortsentlastungsstraße Lilienthal sowie den Bau der Straßenbahnlinien 4 von Borgfeld bis zum Falkenberger Kreuz.

Ende 2020 soll das Projekt letztendlich fertig sein. Drei Millionen Euro werden dafür investiert. In der Mitte des Flächenpools wird das Wasser bis zu einem Meter tief stehen, ringsherum deutlich niedriger. Die Wasserstände überprüft der Deichverband am rechten Weserufer. „Wir werden die Wasserversorgung und das Einlaufbauwerk in die Obhut nehmen“, erklärt dessen Geschäftsführer Wilfried Döscher. Die Steuerung der Pumpen wird vom Deichverbandsgebäude am Lehester Deich aus übernommen. „Das ist technisch kein Hexenwerk“, so der Deichverbandsmann.

Das Wasser kommt aus der Wümme – sofern sie ausreichend Wasser führt. Die gebürtige Bremerin Bandel zeigt mit ihrem Stift auf eine „Schlüsselstelle“, wie sie sagt. Dort, wo am Borgfelder Kreuzdeich – also dem Verbindungsstück zwischen Borgfelder Deich und Blockland – ein kleines Schutzhäuschen steht, „genau dort soll im kommenden Jahr ein Staubauwerk entstehen“, erklärt die Landschaftsplanerin Bandel. Genau an dieser Stelle stockten die Grundstücksverhandlungen über Jahre.

50 Cent pro Quadratmeter

Verantwortlich dafür war einerseits der Realverband der Teilungsinteressenten der Borgfelder Kuhweide. Das ist eine Eigentümergemeinschaft von 20 Mitgliedern. Andererseits die Stadt Bremen. Beide Vertragspartner konnten sich nur schwer über den An- und Verkauf dieser Schlüsselstelle einigen. Dabei ging es weniger um hohe Grundstückpreise, die Eigentümer vermeintlich erzielen wollten, sondern um einen Deal, den der Realverband gern geschlossen hätte. Deren Mitglieder teilen sich nämlich die Verantwortung zur Pflege der öffentlichen Wege in dem gut frequentierten Naherholungsgebiet um den Kreuzdeich.

Diese lästige Pflicht wollen die Eigentümer schon seit einigen Jahren gern an die Stadt abgeben. Ihr Argument: Die Regelung stamme aus dem Jahr 1880. Die Wegeverhältnisse hätten sich seither grundlegend geändert. Inzwischen seien aus ehemaligen Landwirtschaftspfaden öffentliche Wege für Skater, Radler und Spaziergänger geworden. Doch die Stadt hat sich durchgesetzt. Die Grundstückseigentümer mussten für 50 Cent pro Quadratmeter ihre Flächen verkaufen. Christine Bandel spricht von „Unland“, das ja quasi wertlos sei.

Zurück zum Staubauwerk, das hier demnächst eingerichtet werden wird. Mit einem 31 Meter langen Stahlrohr werde die Verbindung zur gegenüberliegenden Deichseite hergestellt. Darüber wird das Wasser dann auf die andere Seite des Deiches gepumpt. Rings um den Polder sind Deichanlagen geplant sowie ein kleines Wäldchen mit Erlen, Eschen und Eichen. Der Polder kann komplett umwandert werden, erklärt Bandel. Ein kleiner Deich, etwa 2,60 Meter hoch, werde zur Abgrenzung der Wasserfläche gezogen. „Vom Kuhweideweg aus soll über die östliche Verwallung ein Wanderweg führen.“ Es seien ein kleiner Aussichtshügel und Bänke zum Verweilen geplant. Die Pflege der Deiche wird der Deichverband übernehmen, das Projektmanagement übernimmt die Hanseatische Naturentwicklung (Haneg).

Zurzeit wird die Fläche nach Kampfmitteln abgesucht. 1370 Metallgegenstände wurden über Sonden im Boden geortet. Im August kommenden Jahres soll mit der Planungsumsetzung begonnen werden. Nach der Pflanzung des Wäldchens im Herbst 2020 sei das Projekt abgeschlossen.