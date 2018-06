Viel Platz, wenig Nutzen. So steht es derzeit um die Immobilie am Autobahnzubringer Horn-Lehe, Ecke Im Hollergrund. (Fr)

Das Sozialressort würde die Erstaufnahmestelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gerne von der Steinsetzerstraße in Habenhausen in das ehemalige Hotel „Horner Eiche“ verlegen – das weiß der Beirat schon seit Januar. Auf neue Erkenntnisse warteten die Ortspolitiker beim Zwischenstandbericht der Behörde am vergangenen Donnerstag allerdings vergebens. Man prüfe, hieß es. Ob und wann ein Umzug in die Räumlichkeiten der insolventen Akademie Lothar Kannenberg konkret in Erwägung gezogen wird, werde Ende August in der Sozialdeputation entschieden, berichtete Ressort-Mitarbeiterin Claudia Vollmer dem Beirat. Bis dahin werde weiter geprüft, ob diese Lösung wirtschaftlich sei, und ob die Kosten für die baulichen Veränderungen im Rahmen liegen oder nicht.

Das Sozialressort hatte die Verlegung der Erstaufnahmestelle seinerzeit ins Auge gefasst, da zum einen der bauliche Zustand des Standorts Steinsetzerstraße als unzureichend erachtet wird und außerdem eine Nachnutzung für die Horner Eiche gefunden werden muss, für die 2015 mit den Eigentümern ein Mietvertrag bis 2028 abgeschlossen wurde. Laut Ressortsprecher Bernd Schneider zahlt Bremen für das ehemalige Hotel seit Mai monatlich 35.000 Euro Miete.

Enttäuscht zeigten sich die Beiratsfraktionen unisono darüber, dass Vollmer anders als erwartet keine Alternativen für die Nachnutzung der Horner Eiche nennen konnte, so wie es der Beirat gefordert hatte. „Was ist aus der Idee geworden, aus der Horner Eiche ein Sportinternat für die Oberschule Ronzelenstraße zu machen?“, wollte Ulf-Brün Drechsel wissen. „Oder eine Kita, oder ein Studentenwohnheim?“ Andere Nutzungsmodelle liefen bei den aktuellen Planungen zwar immer unterschwellig mit, man hoffe aber aufgrund des schlechten baulichen Zustands der derzeitigen Einrichtung an der Steinsetzerstraße, dass es mit der Erstaufnahmestelle klappen werde, entgegnete Vollmer.

Ärger und Forderungen

Im weiteren Diskussionsverlauf knirschte es mitunter gewaltig zwischen den Fraktionen. Die FDP ärgerte sich nämlich nicht nur über fehlende Alternativen, sondern erklärte die Horner Eiche ob ihrer Größe und Ausstattung außerdem zur „Luxuslösung“ für eine Nutzergruppe die stetig schrumpfe, während andere Institutionen mit Platzbedarf – wie zum Beispiel Kitas – leer ausgingen. „Das ist soziale Ungerechtigkeit“, konstatierte Drechsel. Grünen-Sprecher Dieter Mazur erklärte Drechsels Äußerungen zur „Stimmungsmache gegen Flüchtlinge“, was dieser als persönlichen Angriff wertete, für den er eine Entschuldigung verlange. Diesem Ansinnen kam Mazur nicht nach, sondern blieb bei seiner Aussage.

Birte Eckardt (CDU) erklärte den Mietvertrag bis 2028 zum Schnellschuss, mit dem nun erhebliche Summen an Steuergeldern „versenkt“ würden. Mazur und auch Birgit Bäuerlein (SPD) erinnerten indes daran, dass seinerzeit alle angesichts der immens hohen Zuwanderungszahlen erleichtert gewesen seien, diese Unterbringung gefunden zu haben. „Hätte der Senat damals nur einen Mietvertrag über ein Jahr abgeschlossen, wäre der Protest genauso groß gewesen“, sagte Mazur. Dass die Flüchtlingszahlen nun derart rückläufig seien, habe niemand vorhersehen können.

Derzeit wohnen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Habenhausen 15 Jugendliche, berichtete Leiterin Katharina Kähler von der Inneren Mission. Die Zahlen seien allerdings aufgrund der kurzen Aufenthaltsdauer von drei bis vier Wochen relativ schwankend. Die Höchstwerte lägen bei 40 Bewohnern. Derzeit seien 30 Mitarbeiter im Einsatz, zu denen allerdings auch der Sicherheitsdienst sowie die Mitarbeiter von Polizei und Gesundheitsamt zählten, die Räumlichkeiten für erkennungsdienstliche Behandlungen und Gesundheitsuntersuchungen vor Ort haben. Die Mitarbeiter seien hinsichtlich Deeskalation und Krisenintervention geschult, versicherte Kähler auf Nachfrage einer Anwohnerin. In puncto Sicherheit wurden mehrfach Bedenken aus der Bevölkerung geäußert, und auch das Verhältnis von Raumangebot und Bewohnerzahl wurde von einigen Anwohnern kritisch gesehen. Kähler versicherte, dass die Jugendlichen in ihrem Alltag intensiv in Beschäftigungsangebote eingebunden seien. Mehrfach pro Woche gebe es Sport- und Kunstangebote, Deutschunterricht und je nach Bedarf noch einiges mehr. Außerdem bestünde ein enger Kontakt zum Kontaktpolizisten, der die Einrichtung ein bis zwei Mal pro Woche besuche.

Ausreichende Freizeitangebote waren auch ein Punkt auf der Forderungsliste, die der Beirat im April verabschiedet hatte. Des Weiteren hatte er ausreichendes Betreuungs- und Sicherheitspersonal sowie die Erhaltung von Ordnung und Sauberkeit im unmittelbaren Umfeld der Horner Eiche gefordert. Außerdem werde erwartet, dass vor der Eröffnung alle Stellen der Kontaktpolizisten in Horn wieder besetzt würden und bei Bedarf Polizeikräfte mit einem reviereigenen Streifenwagen unverzüglich vor Ort sein könnten. Vollmer sagte zu, alle Forderungen, die in den Zuständigkeitsbereich des Sozialressorts fallen, in die Deputationsvorlage aufzunehmen.