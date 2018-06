Im Winter lief die Fällaktion. Nun im Sommer klagen Anwohner über unerwünschte Folgen, wie ein schlechtes Mikroklima durch fehlende Vegetation. (Stubbe)

Nicht nur bei Anwohnern und dem Horn-Leher Beirat kamen die Abholzungen der Deutschen Bahn am Herzogenkamp und im Luisental im Februar nicht gut an, auch im Umweltressort wurde festgestellt, dass die ausführenden Firmen „wenig sensibel vorgegangen sind“, hieß es jetzt in einem Schreiben an den Beirat. Staatsrat Ronny Meyer habe daraufhin einen entsprechenden Brief an die Verantwortlichen bei der Deutschen Bahn verfasst und inzwischen Antwort erhalten. Die Bahn habe eingeräumt, dass die Kritik an Art und Umfang der Fällmaßnahme, als auch an der Kommunikation vor Ort nicht unbegründet sei, und es sei Besserung gelobt worden. Ersatzpflanzungen, wie vom Beirat gefordert, lehne die Deutsche Bahn allerdings ab. Ein Durchgreifen der Behörde in dieser Angelegenheit stoße an „enge Grenzen“, da die Bahn privatwirtschaftlich organisiert sei.

Da die Fällmaßnahmen an geschützten, sicherheitsgefährdenden Bäumen erst kurz vor Beginn der Vegetationsphase von der Bahn beantragt worden seien, habe die zuständige Untere Naturschutzbehörde keinen zeitlichen Vorlauf mehr gehabt und nur noch verkehrssichernd reagieren können, heißt es in dem Schreiben an den Beirat weiter. Künftige Eingriffe sollen demnach aber deutlich früher mit der Behörde abgesprochen werden. Die als Ersatzpflanzung gedachten 23 Bäume seien inzwischen im Bürgerpark gepflanzt worden. Eine Nachpflanzung am Herzogenkamp und im Luisental sei aus Sicherheitsgründen von der Bahn abgelehnt worden. Künftig wolle man aber sicherstellen, dass alle Möglichkeiten zur standortnahen Ersatzpflanzung ausgeschöpft wurden, bevor andere Stadtteile als Ausweichstandorte zugelassen werden, teilt das Ressort mit.

„Die Stellungnahme der Behörde ist natürlich eine große Enttäuschung“, kommentiert CDU-Fraktionssprecher Claus Gülke das Schreiben. „Wir müssen konstatieren, dass hier in einem übertriebenen Maße Abholzungen vorgenommen worden sind, werden aber bei den Neupflanzungen übergangen“, kritisiert er. „Wir denken, dass es durchaus möglich gewesen wäre, hier auch am Bahndamm Pflanzungen anzubringen.“

Es bleibe jetzt nur noch zu hoffen, dass solche Aktionen in Zukunft besser vorbereitet, durchgeführt und auch kontrolliert würden. Ähnlich formuliert es auch die SPD-Fraktion. „Wir fordern, dass wir in Zukunft beteiligt werden, insbesondere, damit man Fällaktionen besser beurteilen kann“, betont Sprecherin Catharina Hanke. Des Weiteren fordert auch die SPD Nachpflanzungen im Stadtteil. Es könne nicht sein, dass wie in diesem Fall stattdessen der Bürgerpark bedacht werde. „Horn-Lehe ist bekannt als grüner Stadtteil - und das soll so bleiben“, unterstreicht Hanke.

Skepsis bleibt

Dieter Mazur, Sprecher der Grünen-Fraktion, fühlt sich in der heftigen Kritik seiner Fraktion an „dem Baummassaker“ ausdrücklich von der Behörde bestärkt. „Gerade in der aktuellen heißen und trockenen Wetterperiode lässt sich sehr gut nachempfinden, welchen langfristigen Schaden die Bewohner vom Herzogenkamp und dem Luisental durch die Abholzaktion wirklich erlitten haben“, sagt er. „Während vorher die Schatten der Bäume am Bahndamm für ein angenehmes Mikroklima gesorgt hatten, ist es dort jetzt bei Sonnenschein unerträglich heiß.“

Dass die Bahn Besserung gelobt, stimme ihn zunächst einmal skeptisch, da nicht weiter ausgeführt werde, wie diese denn aussehen soll. Positiv sehen die Grünen indes, dass künftige Eingriffe deutlich früher mit der Unteren Naturschutzbehörde kommuniziert und abgestimmt werden sollen, und dass zudem ein Leitfaden zur Vermeidung „derartiger Baumfrevel“ in Arbeit sei.

Erfreulich sei auch, dass die Bahn indes schon sehr zeitnah zu den Fällarbeiten Ersatzpflanzungen von 23 Bäumen vorgenommen habe. „Wir freuen uns für die neuen Bäume im Bürgerpark, fordern aber gleichwohl im Wiederholungsfall einen ortsnahen Ausgleich“, betont Mazur. Werner Leidreiter (BiW) kritisiert ebenfalls, dass neue Bäume im Bürgerpark zwar schön seien, die Pflanzungen aber am eigentlichen Ziel vorbeigingen.

Verärgert äußert sich die Linke zur Antwort aus dem Ressort. „Willkürliche Ersatzpflanzungen in anderen Stadtteilen sind für uns keine ernsthafte Kompensation für den Kahlschlag entlang der Bahnstrecke Am Herzogenkamp und Luisental“, kommentiert Sprecher Manfred Steglich. „Aus unserer Sicht gibt es zahlreiche öffentliche Orte in Horn-Lehe, an denen sich eine geeignete Ersatzpflanzung angeboten hätte.“

Man hoffe daher, dass sich im weiteren Prozess doch noch eine Möglichkeit ergebe, Ersatzpflanzungen im Stadtteil umzusetzen. Verärgert sei die Fraktion vor allem aber auch angesichts der bewilligten Fällungen von gesetzlich geschützten Bäumen. Aus der vorliegenden Antwort gehe klipp und klar hervor, dass die zuständige Untere Naturschutzbehörde im Vorfeld sämtliche durchgeführten Baumfällungen Am Herzogenkamp und im Luisental genehmigt habe. „Die Umweltbehörde trägt leider eine gehörige Portion Mitschuld am erschreckenden Kahlschlag an der Bahnstrecke in Horn-Lehe“, betont Steglich.