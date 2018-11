Organisatorin Dagmar Schütte hatte unter anderem für das Kuchenbuffet gebacken. (Christina Klinghagen)

Schon vor der Eröffnung des Hobbykunstmarktes herrschte auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses im Niederblockland 20 ein reges Treiben. „Die ersten Besucher waren schon gegen halb Zehn hier, um sich bei mir ihr Adventsgesteck auszusuchen“ erzählte Birgit Brodtmann aus Osterholz-Scharmbeck. Sie ist eine von insgesamt 34 Ausstellern, die an diesem Tag ihre Werke präsentierten. Auf der großen Diele, in der Scheune und im Backhaus gab es eine breite Auswahl an weihnachtlichen Geschenkideen zu bewundern, darunter gefilzte Hausschuhe, selbst geschriebene Bücher, Kerzen, Weihnachtsfloristik, Grußkarten, selbst gemachte Marmelade, Schmuck, Tücher und vieles mehr. Alles in liebevoller Handarbeit gefertigt und somit mit einem ganz besonderen Charme versehen.

Auch in den Nachmittagsstunden gab man sich hier die Klinke in die Hand, um gemütlich durch die Ausstellung zu bummeln. Organisatorin Dagmar Schütte war die Freude anzusehen. „Ich habe schon immer gerne Kränze und Gestecke gebastelt, die ich unbedingt zeigen wollte.“ Aus dieser Idee heraus habe sie vor 23 Jahren den Hobbykunstmarkt ins Leben gerufen. Damals seien nur halb so viele Aussteller dabei gewesen. Im Laufe der Jahre ist der Markt stetig gewachsen und würde sowohl Besucher als auch Hobbykünstler aus Bremen und der näheren Umgebung begeistern. Abgerundet wird das Marktgeschehen alljährlich mit einem großen Kuchenbuffet, für das sie mit Freundinnen und Hobbykünstlern selber backt.

Ein Pflichttermin

„Regelmäßig kommen auch Interessierte aus Delmenhorst, Oldenburg und Hamburg zu uns“, sagte Schütte. Einen längeren Weg hatte auch Lisa Andersen auf sich genommen, die speziell für diesen Tag von der Nordseeküste angereist war. Bereits zum vierten Mal zeigte sie mit ihrer Tochter auf der Diele farbenfrohe Filzhausschuhe, gefilzte Taschen und Kissen. „Das Publikum ist sehr nett“, sagt Schütte.

Auch für Birgit Brodtmann gehört der Hobbykunstmarkt seit zehn Jahren zum regelmäßigen Pflichttermin. „Wir haben hier mittlerweile viele Stammkunden und kommen immer wieder gerne ins Blockland.“ Viele ihrer Kunden würden schon im Voraus einen Kranz oder ein Adventsgesteck bei ihr bestellen. „Ich versuche hier immer noch etwas zu machen, weil der Platz begrenzt ist, komme aber gar nicht dagegen an. Wie sie berichtete, seien Gestecke in den Farben Rosa und Altrosa in diesem Jahr der absolute Renner. Während Brodtmann fleißig für Nachschub sorgte, war auch ihr Vater mit seinen Ilexkränzen sehr gefragt. „Das ist eine Dekoration, die nicht von der Tür entwendet wird, weil sie stark pikst“, betonte Brodtmann.

Zur Adventszeit gehören natürlich auch hübsche Kerzen. Und solche, in verschiedenen Farben und Formen, zeigte Ulrike Theysen aus Grolland an ihrem Stand. Neben traditionellen Farben wie Rot und Grün, gab es bei ihr auch mehrfarbige Exemplare zu erwerben. „Die sind alle handgegossen“ erklärte sie und fügte hinzu: „Ich mache eigentlich nur das, was mir gefällt.“ Das Kerzengießen erfordere schon ein wenig Geduld. Die Zeit zwischen den einzelnen Arbeitsgängen nutze sie gerne zum Stricken. Wolle und Stricknadeln hatte Theysen auch beim Hobbykunstmarkt dabei, um zwischendurch ein paar Maschen zu stricken. Direkt neben ihrem Kerzensortiment präsentierte ihr Ehemann dekorativ gefertigte Vogelhäuser und Nistkästen.

Premiere unter den Ausstellern im Dorfgemeinschaftshaus hatte Bettina Giesmann aus Bremen-Nord. An ihrem Spinnrad demonstrierte sie den Schaulustigen, wie aus Rohwolle Strickgarn entsteht. „Die Besucher sind sehr interessiert, wie es funktioniert. Es geht nicht nach Zeit, sondern nach Lust an der Freude“, gab die Fachfrau zu verstehen, die dieses Handwerk schon seit mehreren Jahrzehnten ausübt. Immer dann, wenn sie lange genug am Spinnrad gesessen hat, sucht sie den Ausgleich, indem sie zum Strickzeug greift.

Wer zwischendurch eine kleine Stärkung brauchte, hatte am Kuchenbuffet die Qual der Wahl zwischen allerlei süßem Gebäck. Umringt von den bunten Ständen, gab es in der Mitte der Diele die Gelegenheit sich mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen niederzulassen und einen Klönschnack zu halten. An einem der Tische hatte es sich auch Johanna Gerken mit ihren Freundinnen gemütlich gemacht. Für sie habe der Hobbykunstmarkt eine besondere Bedeutung. „Der bedeutet für mich nach Hause kommen“, erklärte die 75-jährige, geborene Garbade, die damals mit ihrer Familie hier gewohnt hat. Wie sie schilderte, habe man 1974 den Hof aufgegeben. Die Erinnerungen an ihr Elternhaus sind in ihr bis heute lebendig geblieben. „Hier haben wir gemolken. Da drüben waren die Kälber und Pferde“, deutete sie mit einem Fingerzeig an. Im Alter von nur sechs Jahren habe sie schon beim Melken geholfen, aber das sei ja schon sehr lange her. Allzu gerne erinnere sie sich noch an ihre Silberhochzeit, die sie auf der Diele gefeiert hat. Mittlerweile wohne nur noch ihr Bruder hier. Den Hobbykunstmarkt besucht Gerken jedes Jahr. „Ich treffe hier immer sehr viele bekannte Gesichter“, sagte sie und schüttelte schon den nächsten Neuankömmlingen die Hand.