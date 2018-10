30 Uhr im Sendesaal Bremen, Bürgermeister-Spitta-Allee 45, „Ein Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms. Die Komposition gehört zu den Schlüsselwerken der Oratoriengeschichte.

Der Vorgänger-Chor von Intonation war der Brahms-Chor, der vor 20 Jahren als eigenständiger Musikbereich an die Hochschule Bremen angegliedert wurde. Seit drei Jahren gibt es eine neue Grundlage der Zusammenarbeit. Der neu gegründete Chor Intonation arbeitet mit einem vollkommen neuen Chorkonzept.

Nach dem Motto „Life Long Singing“ ist der Chor offen für alle mit Freude am Singen. Einmal in der Woche erarbeiten internationale Musikbegeisterte Chorwerke und haben die Chance, mit Konzerten auf hohem künstlerischen Niveau die Kulturarbeit an der Hochschule öffentlich zu präsentieren. Intonation engagiert sich darüber hinaus in der sozialen Arbeit und arbeitet dabei im Projekt „Think Music!“ vor allem mit Kindern zusammen, die aus den unterschiedlichen Gründen Benachteiligung erfahren. Das Projekt ermöglicht diesen Kindern, Chorkultur kennenzulernen und dabei Schlüsselkompetenzen zu entwickeln.

Nur in Bremen haben Studenten die Möglichkeit, sich neben ihrem Hauptstudiengang im Bereich des Chorsingens über vier Semester weiterzubilden. Das qualifiziert sie zur Mitwirkung in (semi-)professionellen Chören. Die Ausbildung kann prinzipiell zu jedem Semester begonnen werden und geht über maximal vier Semester. Die Einbeziehung von Lehrkräften und Berufsmusikern von renommierten Musikinstitutionen tragen zum hohen künstlerischen und akademischen Niveau dieser Weiterbildung bei. Dagmar und Michael Staudt begleiten den Chor am Sonntag unter der Leitung von Julio Fernández und Mikolaj Kapala am Klavier. Der Eintritt kostet 20 Euro. Tickets gibt es an der Abendkasse, unter www.sendesaal-bremen.de oder telefonisch unter 33 00 57 67.