Musik im Park

Horn to be wild sucht Helfer

Maren Brandstätter

Jetzt steht er fest, der Termin für Horn to be wild. Am 4. Juli wird das Festival im Rhododendron-Park veranstaltet. Auch die Acts sind ausgewählt. Für die Vorbereitungen sucht das Orga-Team noch Unterstützung.