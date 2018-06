Silvia Antoulas vom aufsuchenden Besuchsdienst des Johanniterhauses besucht Edith Spitzeck. Künftig soll "Horn tohoopen" es Senioren leichter machen, die eigenen vier Wände mal für ein paar Stunden zu verlassen. (KARSTEN KLAMA +49(0)16097358461)

Die Angebote für Senioren der evangelischen Gemeinden Horn und Andreas und der Begegnungsstätte am Johanniterhaus sind umfangreich. Was aber, wenn die Adressaten nicht wissen, wie sie den Veranstaltungsort erreichen sollen? Um Senioren mit eingeschränkter Mobilität künftig besser einbeziehen zu können, planen die drei Institutionen einen gemeinsamen Fahrdienst, der zunächst drei Mal pro Woche im Einsatz sein soll. Mit einem Kleinbus des Johanniterhauses sollen Senioren künftig von zuhause abgeholt und im Anschluss an die Veranstaltung wieder heimgebracht werden.

Wie so oft seien die Organisatoren auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen, um das Projekt auf die Beine zu stellen, sagt Stephan Klimm, Pastor an der Horner Kirchengemeinde. Klimm ist neben Hartwig Claus vom Johanniterhaus der einzige Hauptamtliche im achtköpfigen Organisationsteam von „Horn tohoopen“. Der Name ist dem Plattdeutschen entlehnt und bedeutet „Horn zusammen“.

Bevor der kooperative Hol- und Bringdienst angeboten werden kann, braucht es zunächst Menschen, die das Team ehrenamtlich unterstützen. Ein Pool von 16 Freiwilligen wäre optimal, sagt Claus. Je nach Wunsch könnten die sich entweder als Fahrer, Begleiter oder Telefonist einbringen. „Die Fahrer benötigen lediglich einen Führerschein Klasse 3 beziehungsweise B“, sagt er. Außerdem soll bei jeder Fahrt zusätzlich eine Begleitung dabei sein, die sich um die Passagiere kümmert. Versichert seien die Ehrenamtlichen dabei über die Berufsgenossenschaft. Während die beiden Posten mit je sechs Personen besetzt werden sollen, seien für den Telefondienst vier Freiwillige ausreichend, sagt Claus. Der oder die Ehrenamtliche bekomme ein Handy gestellt, dass ausschließlich für die Terminplanung des Bringdienstes eingesetzt werde. Sobald sich genügend Freiwillige zur Unterstützung angemeldet haben, soll Horn tohoopen an den Start gehen. Die Organisatoren hoffen, dass es im kommenden Herbst losgehen kann.

Ein Zeichen für Mobilität

Praktisch funktioniert das Konzept wie folgt: Veranstaltungen, für die der Bringdienst angeboten wird, werden in den Gemeindebriefen und dem Rundbrief mit dem Logo von Horn tohoopen gekennzeichnet. Daneben findet sich die entsprechende Telefonnummer für die Anmeldung sowie ein Hinweis, ab wann die Leitung freigeschaltet ist. Fürs Erste können bis zu sieben Personen pro Veranstaltung vom Bringdienst gefahren werden – mehr Platz gibt der Neunsitzer nicht her. „Wir wollen erst einmal klein anfangen“, sagt Habbo Stark, Mitglied im Kirchenvorstand der Andreas-Gemeinde. Der Kleinbus der Johanniter komme für ein ausgedehnteres Angebot allerdings nicht in Betracht, betonte Claus, da er den Rest der Zeit für die Arbeit der Johanniter im Einsatz sei. „Wenn der Bedarf sich als deutlich höher herausstellen sollte, finden sich ja aber vielleicht Sponsoren, um einen weiteren Bus einzusetzen.“

Dass der Bedarf in Horn-Lehe für ein Projekt wie Horn tohoopen gegeben ist, wissen die Mitglieder des Organisationsteams aus zahlreichen Gesprächen. Mit schwindender Mobilität zögen sich viele Senioren immer mehr vom öffentlichen Leben zurück, bis oftmals fast nur noch der Briefträger als einziger Kontakt zur Außenwelt bleibe. Um diese Menschen anzusprechen, müsse die Hemmschwelle, wieder unter Leute zu gehen, sehr niedrig gesetzt werden. Ein Fahrdienst, der bis vor die Wohnungstür kommt, könnte das bewerkstelligen, sind sich die Organisatoren sicher.

Der zeitliche Aufwand für die ehrenamtlichen Helfer ist laut Stark bei Horn tohoopen ein absolut überschaubarer. „Die Fahrdienste wechseln sich wöchentlich ab“, betont er. Susanne Meyer, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Horner Kirchengemeinde, ist bereits als Telefonistin vorgemerkt. Für sie bedeutet freiwilliges Engagement kein Opfer, sondern vielmehr einen Zugewinn. „Das bestätigen mir auch meine ehrenamtlichen Kollegen immer wieder – man bekommt mindestens so viel zurück, wie man hineingibt“, sagt sie. Musch Schnibbe engagiert sich bereits seit vielen Jahren als freiwillige Helferin in der Begegnungsstätte am Johanniterhaus. „Ich freue mich sehr, dass mit Horn tohoopen mehr Menschen die Möglichkeit bekommen sollen, die vielen guten Angebote der drei Einrichtungen zu nutzen“, sagt sie.

Nicht nur der Fahrdienst ist als Gemeinschaftsprojekt geplant, auch darüber hinaus wollen die beiden Gemeinden und die Begegnungsstätte künftig eng zusammenarbeiten. Gemeinsame Fortbildungen, terminliche Abstimmungen und eine gemeinsame Präsenz im Schaukasten an der Leher Heerstraße sind geplant. Außerdem bewerben alle Institutionen ihre Veranstaltungen fortan auch in den Rundbriefen der Kooperationspartner.

Wer sich für eines der drei Ehrenämter bei Horn tohoopen interessiert, kann sich mit seinen Fragen am Dienstag, 26. Juni, 17.30 Uhr, bei einem Informationsnachmittag in der Begegnungsstätte am Johanniterhaus, Seiffertstraße 95, direkt an das Organisationsteam wenden. Außerhalb dieses Termins können sich Interessierte telefonisch an Hartwig Claus (2040565), Habbo Stark (0151/20096888) oder Stephan Klimm (239293) wenden.