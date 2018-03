Initiatorin Berit Wolters mit ihrem Sohn Erik. Sie und weitere Anwohner zogen ein positives Fazit des vergangenen Jahres. (Petra Stubbe)

Am Anfang war es noch ein interfraktioneller Antrag des gesamten Beirats, am Ende der jüngsten Beiratssitzung blieb eine breite Mehrheit, allerdings ohne Zustimmung der Vertreter von FDP und Bürger in Wut (BIW). Es ging um die temporäre Spielstraße in der Tietjenstraße. Der Beirat befürwortet nun, dass die wöchentliche Sperrung für den Autoverkehr von 15 bis 19 Uhr und damit eine Stunde länger besteht. Auch einigen Vorschlägen, wie die Einrichtung von temporären Spielstraßen allgemein erleichtert werden könnten, stimmte der Beirat mehrheitlich zu. In den Fokus rückten dabei unter anderem die finanziellen Belastungen der jeweiligen Anwohner und Initiatoren. Denn sie müssen nach den Erfahrungen von Berit Wolters die Kosten für Beschilderung und Sperren zunächst auslegen, bevor das zuständige Amt für Soziale Dienste das Geld an die Initiativen erstattet.

"Das war für uns kein großes Problem, könnte aber auf Andere abschreckend wirken", hatte Wolters schon Ende Januar im Sozialausschuss des Horner Beirats berichtet. Sie ist maßgebliche Initiatorin für die temporäre Spielstraße in der Tietjenstraße und zog seinerzeit in dem Ausschuss eine durchweg positive Bilanz des ersten Jahres. Jeden Freitag von April bis Oktober 2017 wurde die Tietjenstraße auf rund 150 Metern Länge, zwischen den Hausnummern 1 und 26, von 15 bis 18 Uhr zur autofreien Zone und somit zum Spielplatz auf Zeit erklärt. In diesem Jahr wird es ab dem 6. April wieder jede Woche dazu kommen. „Das ist enorm gut angelaufen und fand auch eine sehr gute Resonanz bei Anwohnern, die gar keine Kinder haben“, fasste Wolters die Erfahrungen des ersten Jahres zusammen.

Sperrung ab 14 Uhr nicht genehmigt

Zu ihrem Resümee gehörte aber auch die Feststellung, dass die ursprünglich von den Anwohnern angestrebte Sperrung ab 14 Uhr nicht genehmigt wurde, weil die Müllabfuhr nicht garantieren konnte, dann in jedem Fall fertig zu sein. Vor diesem Hintergrund suchte sie im Ortsbeirat Unterstützer für die Idee, die Spielmöglichkeiten auf der Straße um eine Stunde nach hinten zu verlängern. "Gerade im Sommer und in den Ferienzeiten ist 18 Uhr ein frühes Ende", sagte Wolters.

Ein weiterer Wunsch: Das gesamte bürokratische Verfahren zur Einrichtung von Spielstraßen sollte vereinfacht und außerdem der Ablauf veröffentlich werden. "Das könnte es Anwohnerinitiativen etwas erleichtern." Und schließlich sollte die Finanzierung von Schildern und Sperren nicht erst im Nachhinein durch das Sozialamt erstattet, sondern gleich direkt bezahlt werden.

Das alles fand sich schließlich in dem parteiübergreifenden Antrag an den Beirat wieder, dem SPD, Grüne, Linke und CDU auch vorbehaltlos zustimmten. Ulf-Brün Drechsel begründete dagegen die Ablehnung der FDP mit einer "Verpflichtung der Ortspolitik auch gegenüber den Autofahrern." "Wir wollen gar nicht, dass die Einrichtung von Spielstraßen erleichtert wird", sagte er. Die Einzelinteressen von Eltern, die ihre Kinder bequem vor der Haustür spielen lassen möchten, müssten mit dem Gesamtinteresse anderer Anwohner und Anlieger abgewogen werden. Die Hürden des geltenden Verfahrens seien in diesem Sinne sinnvoll und notwendig. Auch den Wunsch nach einer Verlängerung der Spielstraße bis 19 Uhr lehnte Drechsel zusammen mit Werner Leidreiter von Bürger in Wut (BIW) ab. Er befand, die Dauer der Sperrung sei ausreichend.