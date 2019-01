Durch freilaufend Hunde gefährdet: Kiebitz-Küken. (Christina Kuhaupt)

Oliver Brockmann kennt in der Brutzeit jedes Gelege in den Oberneulander Wümmewiesen. Er erfasst sie alle und meldet sie den Landwirten, damit die sie bei der Maat rechtzeitig sehen und umfahren können. Dafür bekommen die Landwirte eine kleine Aufwandsentschädigung, „aber die meisten von ihnen machen es inzwischen aus Überzeugung“, berichtete der Umweltbiologe jetzt dem Beirat Oberneuland. Dennoch: Um den Vogelbestand in den Oberneulander Wümmewiesen steht es schlecht. Brockmanns besonderes Augenmerk gilt den sogenannten Watvögeln. Zu ihnen zählen Kiebitz, Rotschenkel, Bekassine, Großer Brachvogel und Uferschnepfe. 110 Brutpaare wurden 2010 in Oberneuland gezählt, 2018 waren es keine 40 mehr.

Einer der Hauptgründe für den Vogelschwund in Oberneuland sind laut Brockmann Hundehalter, die sich beim Spaziergang in der Wümmeniederung über die Anleinpflicht hinwegsetzen. „Kiebitzküken sind nur wenige Zentimeter groß – die werden von einem Hund quasi im Vorbeigehen runtergeschluckt“, erklärte er. „Das geht so schnell, dass Hundehalter es in der Regel überhaupt nicht mitbekommen.“ Ebenso verhalte es sich mit den Eiern der Bodenbrüter. Werden die von Hunden gefressen, gebe es aber zumindest noch eine zweite Chance auf Nachkommen. „Wenn das Gelege gefressen wird, können Watvögel noch einmal nachlegen“, erklärte Brockmann. „Wenn die Küken geholt werden, dann ist es zu spät – dann gibt es keine Nachkommen mehr in dem Jahr.“ Denn anders als Singvögel brüteten Watvögel nur einmal im Jahr.

Unangeleinte Hunde sind in Oberneuland kein neues Thema, wie sich den Berichten von Bürgern und Beiratsmitgliedern entnehmen ließ. Eine Zuhörerin warb im Zuge der Diskussion für einen Kompromiss, der leinenlose Hundespaziergänge zumindest auf den landwirtschaftlich genutzten Wegen in der Wümmeniederung erlauben sollte. „Damit würden wir gegen geltendes Recht verstoßen“, entgegnete Ortsamtsleiter Jens Knudtsen. Denn in Bremens Landschaftsschutzgebieten herrscht eine ganzjährige Anleinpflicht. In den Oberneulander Wümmewiesen kommt es laut Brockmann hingegen – ebenfalls ganzjährig – zu Konflikten zwischen freilaufenden Hunden und den Zielen des Natur- und Artenschutzes.

Jagd auf Weidetiere

Nicht nur Küken und Gelege von stark gefährdeten Wiesenvögeln fielen umherjagenden Hunden zum Opfer, auch Zug- und Rastvögel seien durch diese Hunde gefährdet. „Durch das häufige Auffliegen gehen ihnen wertvolle Energiereserven verloren, und die Tiere können sich durch Kollisionen untereinander schnell verletzten“, erläuterte Brockmann. Doch nicht nur Vögel möchte er besser vor unangeleinten Hunden schützen. Es sei in den Wümmewiesen außerdem mehrfach beobachtet worden, dass Hunde Weidetiere über die Flächen jagen, berichtete er. Die Oberneulander Jägerschaft beklage zudem hohe Fallwildzahlen – vor allem Hasen und Rehe –durch wildernde Hunde. Wird Brockmann Zeuge, dass ein Hund unangeleint in den Wümmewiesen unterwegs ist, spricht er den Halter an. Als Gebietsbetreuer des Gelege- und Kükenschutzprogramms Oberneuland gehört das zu seinem Job. „Leider werden unsere Hinweise von vielen Hundehaltern wissentlich ignoriert“, konstatierte er

Bezüglich der geltenden Regeln in den Oberneulander Wümmewiesen hatte es laut Ortsamtsleiter Knudtsen in der Vergangenheit einige Verwirrung für Hundehalter gegeben - aufgrund uneindeutiger Beschilderung. Viele Schilder seien teilweise überklebt worden, berichteten Bürger. Die Erklärung dafür lieferte Oliver Brockmann: Neben den behördlich angebrachten Hinweisen hätte die Jägerschaft ihrerseits Schilder mit abweichendem Brutdatum aufgestellt. „Dieses Datum haben wir überklebt“, sagte Brockmann, der sowohl für den BUND als auch die Stiftung Nordwest Natur tätig ist. In Kürze werde eine neue, unmissverständliche Beschilderung installiert, kündigte er an.

Dass das Thema Anleinpflicht beim ein oder anderen Hundehalter offenbar ein gewisses Aggressionspotenzial freisetze, darauf lasse die Behandlung der bisherigen Schilder schließen. Demnach wurden Schilder mit der Trennscheibe demontiert, übergesprayt und sogar beschossen, berichtete Brockmann ebenso wie ein Vertreter der Jägerschaft.

Um dem Rückgang des Vogelbestands in den Wümmewiesen entgegenzusteuern habe sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die bereits unter großer Beteiligung im Ortsamt getagt habe, berichtete Jens Knudtsen. Unter anderem sei der neue Ordnungsdienst involviert, der künftig aufklären aber auch darauf achten soll, dass die geltenden Regeln eingehalten werden.

Legale Freilaufflächen im Visier

Doch nicht nur um Sanktionen geht es dem neuen Arbeitskreis, er setzt auch auf Alternativen für Hundehalter – also legale Freilaufflächen. Zu denen zähle freilich nicht Höpkens Ruh, das sich unter Anhängern leinenloser Spaziergänge besonders großer Beliebtheit erfreue, betonte Knudtsen. Schließlich herrsche in Bremens öffentlichen Grünanlagen ebenfalls ganzjährig Anleinpflicht. „Da es kaum noch kommunale Grundstücke gibt, auf denen sich eine Auslauffläche realisieren ließe, wird sich vermutlich eine private Lösung finden müssen“, sagte Knudtsen. An der Grenze zu Osterholz zeichne sich gerade eine solche Möglichkeit ab, mehr könne er dazu aktuell aber noch nicht sagen.

Seitens der Stadt ist man seit einiger Zeit dabei, Flächen zu identifizieren, die als Hundeauslaufflächen infrage kommen könnten, berichtet Jens Tittmann, Sprecher des Umweltsenators. Ziel sei es, bremenweit Möglichkeiten zum Freilauf zu schaffen. „Dass uns das in allen Stadtteilen gelingt, können wir aber natürlich nicht garantieren“, sagt er.