Geht optimistisch ins Rennen: Die Klasse 6c des Ökumenischen Gymnasiums (ÖG) in Oberneuland hat sich hohe Ziele gesteckt. (PETRA STUBBE)

Was muss in einen Ballon, damit er möglichst schnell aufgeblasen wird? Essig auf Backpulver gießen oder Wasser auf Brausetabletten? Oder flüssiger Stickstoff? Als die Schüler überlegen, was die richtige Antwort sein könnte, rauchen nicht nur ihre Köpfe, sondern bald auch der Sendesaal. Denn als Quizmaster Malte Arkona den Stickstoff in den Ballon füllt, steigen Nebelschwaden auf. Sicherheitshalber halten sich alle Schüler schnell die Ohren zu, denn der Ballon explodiert mit lautem Knall. „Wenn Stickstoff sich erwärmt, geht er vom flüssigen in den gasförmigen Zustand über und dehnt sich dabei stark aus“, sagt der Quizmaster.

Aufgeregt vor den Mund gehaltene Hände, Jubel, Enttäuschung – die Sendung „Die beste Klasse Deutschlands“ lässt offenbar niemanden kalt, der daran teilnimmt. Das größte bundesweite Schülerquiz wird seit 2008 auf dem Kinderkanal Kita montags bis freitags ausgestrahlt, jede Sendung dauert 25 Minuten. Der öffentlich-rechtliche Sender von ARD und ZDF tritt damit in die kindgerecht verkleinerten Fußstapfen von Quizshows mit Günther Jauch oder Jörg Pilawa, die täglich über die Bildschirme huschen.

Wettkampf Klasse gegen Klasse

Die Sendung ist auf Schüler in sechsten und siebten Klassen zugeschnitten, die in Wochenshows und einem Wochenfinale gegeneinander antreten – ein Wettkampf Klasse gegen Klasse, und wer siegen will, muss sich auskennen in Natur und Umwelt, Sport, Erdkunde, Musik oder Essen und Trinken – und auch reichlich Glück haben. Zum Beispiel wenn die Frage gestellt wird: „Was machen Kosmonauten, wenn sie den Bus verlassen, um in die Raumstation ISS zu fliegen?“ Kaum ein Sterblicher wird die Antwort darauf wissen. Sie ­lautet: Sie pinkeln vorher gegen einen Busreifen.

Die Schüler der Klasse 6c des Ökumenischen Gymnasiums in Oberneuland haben sich, bei fast 1200 Einsendungen insgesamt, für die Teilnahme an der Wissensquizshow qualifiziert. Im Frühjahr 2019 startet wieder eine neue Staffel von „Die Beste Klasse Deutschlands“, und das Ökumenische Gymnasium ist diesmal dabei. Die Schüler werden alle möglichen Fragen beantworten und an Experimenten teilnehmen, in der Hoffnung, den großen Preis zu gewinnen. „Wenn die Wochenshow läuft, werden die Schüler zwei Tage vor Ort sein, sie sind jetzt schon sehr aufgeregt und träumen davon, das Superfinale zu erreichen“, sagt Laurence Morin, die am Ökumenischen Gymnasium Englisch und Französisch unterrichtet. Sie ist erst im letzten Jahr aus Kanada nach Deutschland gekommen und die Lehrerin an der Schule, die das Projekt betreut. „Die Schüler haben die Sendung im Fernsehen angeschaut und waren sehr motiviert, daran teilzunehmen“, sagt Laurence Morin. „Doch sie brauchten einen Lehrer, der sie unterstützt, und das habe ich gern getan.“

Das Superfinale im Visier

Wissensfragen, die oft witzig sind und zum Nachdenken ermuntern, wechseln bei der Quizshow ab mit naturwissenschaftlichen Experimenten, bei denen die Schüler begreifen, was die Welt im Innersten zusammenhält oder auch nicht – wie im Falle des Ballons, mit Flüssigstickstoff gefüllt. Auftritte von Stars wie Nationaltorwart Manuel Neuer machen die Sendung für Schüler extrem attraktiv.

Wer nach den Wochenshows ins Wochenfinale einzieht, trifft dann im Superfinale gegen die drei besten Teams an. In diesem Jahr findet es am Sonnabend, 8. Juni, statt: Die Gewinner dürfen sich auf eine gemeinsame Klassenfahrt freuen, die in jedem Jahr in eine europäische Hauptstadt führt: nach Athen.

Um unter der riesigen Zahl von Klassen, die sich für die Sendung bewerben, eine Chance zu haben, ist Fantasie gefragt, die sich in einem Video oder einer Fotostory niederschlagen kann. „Die Schüler hatten etwa einen Monat Vorbereitungszeit, in der sie auch ihr Bewerbungsvideo erarbeitet haben. Das war offenbar so gut, dass sie nun tatsächlich dabei sind“, sagt Laurence Morin, die das Engagement der Schüler tatkräftig unterstützt: „Denn schließlich lernen die Schüler bei den Sendungen eine ganze Menge, sie trainieren ihre Allgemeinbildung und haben dabei auch noch viel Spaß.“