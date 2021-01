Im März soll er fertig sein: der Edeka-Markt auf dem früheren Sportgelände an der Mühlenfeldstraße. (PETRA STUBBE)

Eines der Langzeitprojekte Oberneulands soll am 11. März seinen Abschluss finden: Der Bau des Edeka-Markts auf dem früheren Sportplatzgelände an der Mühlenfeldstraße. Coronabedingt werde die Eröffnungsfeier voraussichtlich allerdings nicht in dem Rahmen stattfinden können, wie ursprünglich geplant, berichtete Edeka-Projektleiter Dennis Meier-Rehburg jetzt im Oberneulander Beirat.

Meier-Rehburg skizzierte dem Beirat außerdem den aktuellen Sachstand zum geplanten Angebot auf dem Areal. Demnach wird der künftige Betreiber eine Drogerie, Lotto-Annahme sowie ein Café innerhalb des Marktes anbietet. In die benachbarten Gebäudekomplexe werden unter anderem ein bereits in Oberneuland ansässiger Friseurbetrieb und eine Filiale der Sparkasse einziehen, berichtete er. Dabei werde es sich nicht um einen Automatenstandort handeln, sondern um eine Filiale mit Kundenberatung, betonte Meier-Rehburg. Vis-à-vis werden zudem ein Geschäft für Floristik und Wohnaccessoires sowie die Filiale einer Optiker-Kette eröffnen. Eigentlich sei hier auch eine Boutique geplant gewesen, berichtete der Projektleiter. Mit einer entsprechenden Interessentin sei man auch bereits handelseinig gewesen, diese sei allerdings zwischenzeitlich wieder abgesprungen. Nun sei man für die 50 Quadratmeter große Fläche erneut auf der Suche nach einem Interessenten aus der Textilbranche. „Vorschläge sind jederzeit willkommen“, betonte er.

Es wird noch ein Name für das Einkaufsareal gesucht

Bezüglich des künftigen Namens des Einkaufsareals erkundigte sich Uwe Bornkeßel (FDP), ob noch Vorschläge berücksichtigt werden könnten. „Grundsätzlich gerne“, sagte Meier-Rehbur. Er müsse sich dazu allerdings zunächst mit den Betreibern, Jürgen und Claudia Maaß, abstimmen. Voraussetzung sei in jedem Fall, dass der Name sowohl zum neuen Zentrum als auch zu Oberneuland passen müsse und außerdem den Charakter eines Treffpunktes einbeziehe.

Etwas betrübt zeigte sich Meier-Rehburg angesichts der voraussichtlich klein ausfallenden Einweihungsfeier. „Eigentlich ist es uns wichtig, dass alle Akteure dabei sind, deshalb hätten wir gerne den Beirat und die Oberneulander Vereine eingebunden“, betonte er. Ein solcher Rahmen sei Anfang März aber eher unwahrscheinlich. „Wie die Feier ausfällt, wissen wir im Moment noch nicht“, sagte er. Alexa von Busse (CDU) schlug vor diesem Hintergrund vor, die Einweihungsfeier später – möglicherweise im Sommer – nachzuholen, sobald die Corona-Regeln dies wieder zuließen. Der Vorschlag fand bei ihren Beiratskollegen Anklang, ebenso wie beim Projektleiter, der sich diesbezüglich ebenfalls mit den Betreibern abzustimmen versprach.

In die Nachbargebäude ziehen unter anderem Geschäfte und eine Sparkassen-Filiale. (PETRA STUBBE)

Nicht nur der Verbrauchermarkt wird im März eingeweiht, sondern auch eine Pferde-­Bronze des 2019 verstorbenen Oberneulander Künstlers Claus Homfeld, die auf dem Gelände an der Mühlenfeldstraße ihren neuen festen Standort bekommen soll. Der Bürgerverein Oberneuland hat die Skulptur für 17.000 Euro aus dem Nachlass des Künstlers gekauft, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und an den Künstler zu erinnern. 7000 Euro waren beim Kauf aus den Globalmitteln des Beirats zugeschossen worden. Es sei zudem ein Schild mit Angaben zum Künstler angefertigt worden, das vor der Bronze angebracht werden soll, berichtete Beirat Kay Entholt (CDU) in seiner Funktion als Vorsitzender des Bürgervereins.

Wie sein Vorstandskollege Friedhelm Nordbrink im Nachgang zur Sitzung ergänzte, handele es sich bei der Bronze um eine Nachbildung von „Arno“ – dem Reitpferd der Tochter Homfelds. Vor dessen Haus stehe die Skulptur derzeit noch, um zu gegebener Zeit abgeholt und an Oberneulands neuer Einkaufsmeile aufgestellt zu werden.