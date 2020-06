Alle drei Wochen spielt Eduard Scotland klassische 15-Minuten-Konzerte für seine Nachbarn in einem Acht-Parteien-Haus. (PETRA STUBBE)

„Zuerst dachte ich, die Leute seien sowieso nicht zu Hause, doch jetzt sieht das wohl etwas anders aus“, sagt Eduard Scotland. Er wohnt in einem Acht-Parteien-Haus in Schwachhausen und unterhält seine Nachbarschaft bereits zum vierten Mal mit Klaviermusik.

„Treppenhaus-Musik“ nennt Edu Scotland seine jeweils etwa 15-minütigen Konzerte. Dann schallen diverse klassische Stücke durch das Haus, und wer von den Nachbarinnen und Nachbarn möchte, öffnet seine Tür und lässt die Musik herein. Und das sind beinahe alle Bewohnerinnen und Bewohner und sogar solche, die gar nicht in dem Haus wohnen – so wie Brigitte Assor, die ein paar Häuser weiter lebt: „Ich bin nun das zweite Mal hier“, erzählt sie. „Ich finde es schön, das Musikangebot und die Gemeinschaft zu haben.“

Die Gemeinschaft hat es sich derweil mit Stühlen an den Wohnungstüren und auf dem Hausflur bequem gemacht und lauscht Eduard Scotlands Interpretation von Johann Sebastian Bachs „Courante“. Gereicht wird dazu eigens hergestelltes Gebäck mit Vanillepudding und Erdbeeren. „Der Ausgangspunkt waren die Hofkonzerte, die in den Corona-Zeiten mancherorts stattfanden“, sagt Dieter Cossens aus dem 2. Stock. „Und da dachten wir, dass wir das auch können.“ Eduard Scotland habe sich dann bereit erklärt, die Treppenhauskonzerte zu geben. Seit Anfang April hallt nun alle drei Wochen am Sonntag um 11 Uhr klassische Musik durch das Treppenhaus – was auch anscheinend nötig ist, denn: „Ich habe ein Abo in der Glocke und im Goethe-Theater, das fehlt ja im Moment.“ Und seine Partnerin, Ellen Lichte, ergänzt: „Wir im Haus kochen auch mal was zusammen, aber das geht ja im Moment nicht. Deshalb ist das eine wunderbare Idee mit den Konzerten. Und beim vergangenen Mal haben wir sogar Walzer getanzt.“

Anne und Hartmut Dietrich wohnen ebenfalls nicht im Haus, aber ebenso in der Schu-

bertstraße. Sie sind an diesem Tag das erste Mal dabei und sitzen im Treppenhaus. Es erklingt Padre Antonio Solers „Allegro“, und Anne Dietrich sagt, sie finde dieses Konzert „richtig schön. Und auch die Idee war und ist toll. Wir sind begeisterte Musikliebhaber.“ Sonst gehen die Dietrichs gerne in die Kammerphilharmonie, doch coronabedingt muss das ausfallen. Auch für die Hausgemeinschaft sei so etwas förderlich, meint Anne Dietrich, wobei hierzu kein Zwang bestehe: „Wer nicht möchte, der lässt ganz einfach die Tür zu.“

Dagmar Scotland und Brigitte Assor zeigen, wie es geht: Tür öffnen, zuhören. (PETRA STUBBE)

Die Türe geöffnet hat jedoch Svetlana Leongardt: „Wir hören jedes Mal zu und freuen uns darauf. Da man momentan nicht raus darf,

ist das sehr freundlich.“ Leonie und Dalia sind gerade zu Besuch bei den Kindern von Svetlana Leongardt. Die zehn Jahre alten Mädchen aus der Vahr haben sogar Ballett zur Musik getanzt, wie sie erzählen: „Das hat uns gefallen. So etwas macht man ja nicht jeden Tag.“

Auch Sabine Langhorst hat sich mit einem Stuhl an die Haustür gesetzt, und als Eduard Scotland Frédéric Chopins „Regentropfen-Prelude“ beendet, sagt sie: „Das hat mir ganz toll gefallen. Das war eine schöne Vorstellung und ich genieße das sehr.“ Ein schöner Beginn für den Sonntag sei das und auch eine gute Verbindung mit den Nachbarn: „Eine schöne Stimmung und das stärkt den Zusammenhalt. Die Stimmung unter den Menschen ist sonst eher etwas gedrückt.“ Auch Sabine Langhorst besucht ansonsten gerne die Kammerphilharmonie und singt zudem auch im Chor: „Ich hoffe, dass Eduard Scotland noch weitere Treppenhauskonzerte gibt“, sagt sie, „das motiviert für den Tag.“

Dagmar Scotland meint anschließend: „Wir haben hier ein riesiges Glück, dass die Nachbarn sagen ,Toll, warum spielen sie nicht häufiger‘. Wir haben hier ein sehr musikinteressiertes Haus. Nach meiner Einschätzung hat es das Miteinander lebendiger gemacht.“ Die meisten Nachbarn hätten es ganz nett gefunden, sagt auch Eduard Scotland etwas untertreibend. „Und es war auch ein Anlass, mal zu plaudern.“

Seit Schulzeiten spielt Eduard Scotland

Klavier. Und im Haus, „das bekommt man ja mit“, habe man sein Spiel nicht ungern gehört. Mitte März, als sich die Menschen virusbedingt in ihre Wohnungen zurückziehen mussten, hatte er dann die Idee mit den

Treppenhauskonzerten. Zwei Wochen hat

er dann geübt, „das Echo nach dem ersten Konzert war freundlich. Nun setzen wir

das in Abständen fort.“ Und noch einen Vorteil bietet diese ungewöhnliche Zeit: „Ich spiele jetzt wieder mehr Klavier. Das macht ja auch Spaß.“