Die Schülerzahl der Georg-Droste-Schule ist in den vergangenen Jahren angestiegen, deshalb soll die Förderschule von An der Gete umziehen in die Bardowickstraße.

Drei Jahre ist es her, dass der Bildungsausschuss des Schwachhauser Beirats in der Georg-Droste-Schule getagt hat. Jetzt war er wieder dort – und es hat sich allerhand getan an der Förderschule für Sehen und visuelle Wahrnehmung. Das gilt vor allem für die Schülerzahl, die seit 2016 von 53 auf 87 angestiegen ist. Für die nunmehr 13 Klassenverbände reicht der Platz an der Schule längst nicht mehr aus. Zurzeit seien bereits drei Klassen in Mobilbauten untergebracht, berichtete Schulleiterin Birgit Wiechmann-Doil dem Ausschuss.

Perspektivisch soll die Georg-Droste-Schule deshalb in die Bardowickstraße in der Vahr umziehen. Dafür soll dort ein ehemaliges Schulgebäude abgerissen werden und bis 2025 ein Neubau entstehen, in dem die Georg-Droste-Schule gemeinsam mit dem Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentrum Ost (Rebuz) untergebracht werden soll. So lange kann die Förderschule mit ihrem Umzug allerdings nicht mehr warten. Denn nicht nur ihr eigener Platzbedarf steigt stetig, sondern auch der an der benachbarten Grundschule An der Gete. Die soll laut Schulstandortplanung vierzügig ausgebaut werden und benötigt dafür das Gebäude, in dem bislang noch die Georg-Droste-Schule untergebracht ist. Der Umzug an die Bardowickstraße ist deshalb schon für das Frühjahr 2021 geplant, berichtete Wiechmann-Doil. Bis der Neubau dort steht, sollen die sehbeeinträchtigten Schüler in einem 3000 Quadratmeter großen Mobilbaukomplex unterrichtet werden. Für dessen Planung sei in etwa ein Jahr veranschlagt, allerdings habe das Ressort bislang noch keinen entsprechenden Auftrag an Immobilien Bremen (IB) erteilt. Verzögere sich das Prozedere weiter, halte sie es für unwahrscheinlich, dass die Mobilbauten im Frühjahr 2021 bezugsfertig sind, sagte die Schulleiterin. Auf Nachfrage des STADTTEIL-KURIER bei Immobilien Bremen hat sich gezeigt, dass noch ein weiterer Aspekt für Verzögerung sorgt. „Immobilien Bremen und die Bildungsbehörde prüfen gegenwärtig die Möglichkeiten für eine alternative Lösung“, teilte IB-Sprecher Peter Schulz mit. „Diese aktuell eingeleiteten Überlegungen sind noch nicht abgeschlossen.“ Mehr lasse sich dazu im Moment nicht sagen. Das Bildungsressort hat sich auf Anfrage nicht zu der Angelegenheit geäußert.

Das Lehrerkollegium der Georg-Droste-Schule wartet aber nicht nur auf ein zügiges Okay für die Mobilbauten. Vor allem will es Klarheit darüber haben, welche Schüler die Schule künftig besuchen sollen. Viele von ihnen hätten nicht nur eine Sehbehinderung, sondern darüber hinaus noch weitere Beeinträchtigungen, erklärte Wiechmann-Doil. In den vergangenen Jahren seien vermehrt Schüler mit Förderbedarf im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung (W und E) an der Georg-Droste-Schule aufgenommen worden. Anerkannter W-und-E-Standort seien sie aber nicht, betonte die Schulleiterin. Vielmehr werde die Aufnahme seitens des Ressorts bislang nach Bedarf entschieden – also je nachdem, ob an den Bremer Inklusionsschulen ausreichend Platz für W-und-E-Schüler sei, oder eben nicht. „So funktioniert das aber nicht“, kritisierte Wiechmann-Doil. „Wir brauchen vom Ressort eine klare Ansage zu unserer Schüler-Klientel, um ein entsprechendes Konzept erarbeiten zu können.“ Dieses Konzept sei auch ausschlaggebend für die Planung des Schulneubaus. Die Schulleiterin stellte in diesem Zusammenhang klar, dass die Schule gerne bereit sei, Schüler mit mehrfachen Beeinträchtigungen aufzunehmen – dann allerdings müsse sie räumlich, technisch und personell auch entsprechend ausgestattet sein.

Aktuell braucht die Schule laut Wiechmann-Doil vor allem Klassen-Assistenzen. Denn nicht nur die W-und-E-Kinder seien mehr geworden, sondern auch Schüler mit sozial-emotionalem Förderbedarf. Mit einem Schüler bei Bedarf die Klasse zu verlassen, sei derzeit ohne Klassen-Assistenz aber nicht möglich, da die übrigen Schüler ansonsten alleine wären. Ohnehin sei das Stundenkontingent der Schule zu knapp bemessen, wenn man bedenke, dass die Schule die Jahrgangsstufen 1 bis 10 anbiete. Damit gelte die Georg-Droste-Schule per Schulgesetz eigentlich als Oberschule. „Wir haben aber nur das Funktionsstellenraster einer Grundschule“, sagte Wiechmann-Doil.

Um sich Anregungen für den Schulneubau zu holen, muss das Lehrerkollegium aufgrund der vergleichsweise seltenen Schulform weite Wege in Kauf nehmen. Eine Blindenschule in Regensburg und eine in der Schweiz würden sie sich gerne anschauen, berichtete die Schulleiterin. Auf Nachfrage aus dem Ausschuss, ob sie dafür über ausreichendes Budget verfüge, entgegnete sie, dass für die Planung bislang keine gesonderten Mittel zur Verfügung gestellt worden seien.

Im Anschluss an Wiechmann-Doils Ausführungen verabschiedete der Bildungsausschuss einen einstimmigen Beschluss, um die Förderschule zu unterstützen. Er fordert darin das Bildungsressort auf, den Umzug in die Mobilbauten bis zum Frühjahr 2021 und die Fertigstellung des Neubaus im Jahr 2025 sicherzustellen. Außerdem müsse gewährleistet sein, dass der Altbau an der Bardowickstraße abgerissen ist, bevor die Georg-Droste-Schule in die Mobilbauten umzieht, um Schülern und Lehrern Lärmbelastungen während des laufenden Schulbetriebs zu ersparen. Der Ausschuss fordert außerdem eine baldige Entscheidung des Ressorts darüber, welche Schüler mit welchen Förderbedarfen künftig an der Georg-Droste-Schule aufgenommen werden sollen. Des Weiteren sei die Schule künftig als Oberschule zu betreiben und mit den entsprechenden Funktionsstellen auszustatten – so, wie es das Schulgesetz vorsehe. Außerdem müsse der Schule für die Planungsphase ein ausreichendes Budget zur Verfügung gestellt werden.