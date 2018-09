Mehr als 50 verschiedene Läden, Vereine und Institutionen haben sich für die Faire Woche 2018 angemeldet. So auch der Laden "Contigo" von Birgitta Neumann (rechts). (Christina Kuhaupt)

Am Freitag, 14. September, beginnt die Faire Woche, die allerdings deutlich länger als sieben Tage dauern soll. Unter dem Motto Gemeinsam für ein gutes Klima sind bis einschließlich Sonnabend, 29. September, im Stadtgebiet zwischen Vegesack und Huchting zahlreiche Veranstaltungen geplant, die zum Nachdenken über die eigenen Konsumgewohnheiten inspirieren können.

Den Anfang macht am Freitag, 14. September, der Film Bottled Life, der ab 19.30 Uhr im Gemeindezentrum Zion, Kornstraße 31, gezeigt wird. Der vielfach ausgezeichnete Dokumentarfilm des Schweizer Regisseurs Urs Schnell hinterfragt, wie der Lebensmittelkonzerns Nestlé mit Wasser seine Geschäfte macht. Wer dann keine Zeit hat, der kann einen Ausweichtermin wahrnehmen. Der Film wird nämlich ein weiteres Mal gezeigt, am Mittwoch, 19. September, ab 19.30 Uhr in der Martin-Luther-Gemeinde Blumenthal, Wigmodistraße 33 a.

Am Sonnabend, 15. September, 11 bis 18 Uhr, feiert die Eine-Welt-Aktion ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Mexiko-Tag an der Kornstraße 283. Auf dem Programm stehen eine Ausstellung fairer Produkte, ein Vortrag über Pflanzen aus Mexiko, Musiktheater von ­Abiud Chinelo sowie Kulinarisches aus Deutschland und Mexiko.

Am Montag, 17. September, ab 19.30 Uhr, berichtet Nelson Pérez, Präsident der bolivianischen Quinoa-Kooperative, ob und wie der Klimawandel den Quinoa-Anbau beeinflusst. Ort ist die Villa Sponte am Osterdeich 59 b. Zum Vortrag wird ein Quinoa-Buffet serviert. Um eine Anmeldung per E-Mail an info@weltladen-bremen.de oder telefonisch unter 04 21/ 7 94 96 99 gebeten. Im Überseemuseum am Bahnhofsplatz 13 informieren Vertreter des Bündnisses Fair übers Meer am Dienstag, 18. September, 19 Uhr, über die Seeschifffahrt in Zeiten von Welthandel, Billigflaggen und Umweltbelastung, und möchten mit dem Publikum über die Vision eines fairen maritimen Handels diskutieren. Für Mittwoch, 19. September, lädt der Bremer Ableger von Amnesty International vor dem St.-Petri-Dom zur Mahnwache für Umweltaktivistinnen und -aktivisten in Gefahr auf.

Am Montag, 24. September, wird im Finanzamt am Rudolf-Hilferding-Platz die Ausstellung Konsum-Wandel eröffnet. Die Wanderausstellung des Vereins Vamos wirft einen kritischen Blick auf den westlichen Lebensstil unter den Gesichtspunkten Wachstum, Fleischkonsum und IT-Geräte. Die Ausstellung kann bis einschließlich Freitag, 5. Oktober, immer zu den Öffnungszeiten der Behörde besucht werden: montags bis donnerstags in der Zeit von 7.30 bis 16 Uhr, freitags 7.30 bis 14 Uhr. Für Donnerstag, 27. und Freitag, 28. September, können sich Schulklassen zu Führungen anmelden. Eine Terminvereinbarung ist per Email an info@fairewoche-bremen.de möglich.

Das bundesweite Forum Fairer Handel, das seit 2001 zur Fairen Woche aufruft, ist eine gemeinsame Initiative des Netzwerks der Akteure des deutschen fairen Handels, des Vereins Transfair und des Weltladen-Dachverbands. Nach Angaben des Forums wurden bundesweit etwa 2500 Veranstaltungen angemeldet. In Bremen haben sich dafür mehr als 50 Geschäfte und Produzenten, Kirchengemeinden, Vereine, Schulen und andere Institutionen zum Bündnis Faire Woche zusammengeschlossen. Der Bremer Koordinationskreis besteht aus dem Bremer entwicklungspolitischen Netzwerk (Ben), dem Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (Biz) sowie Einzelhändlern und einschlägigen Fachgeschäften wie Weltladen, Fairtragen, Georgs Fairkauf oder Contigo (siehe Bericht unten). Im Vorfeld hatten diverse Akteure zum Fair-Date-Gewinnspiel aufgerufen, bei dem unter anderem die Teilnahme an einem Upcycling-Workshops, einer fairen Kaffeefahrt auf der Weser, einer Röstvorführung oder einem sizilianischen Abend verlost wurden.

Nach Angaben des Forums Fairer Handel steigen die Zahlen im Fairen Handel seit Jahren stetig. „Fast 1,5 Milliarden Euro für fair gehandelte Produkte in 2017“, teilt das Forum mit. Damit sei ein neuer Umsatzrekord erwirtschaftet worden. Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich der Umsatz im Fairen Handel verfünffacht. Umgerechnet auf die Zahl der Verbraucherinnen und Verbraucher ergibt sich ein wesentlich bescheideneres Bild: Nur gut 18 Euro gaben die Deutschen im Jahr 2017 durchschnittlich pro Kopf für fair gehandelte Lebensmittel und Handwerk aus. Mit gut 35 Prozent Umsatzanteil ist laut Branchenangaben Kaffee das mit großem Abstand beliebteste Fair Trade-Produkt. 46 Prozent werden mit weiteren Lebensmitteln, Südfrüchten oder Tee eingenommen. Weit abgeschlagen liegen noch fair produzierte Textilien: Sie machten im vergangenen Jahr nur 9 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

Das Programm ist einer Broschüre zu entnehmen und im Internet zu finden, mit allen Terminen und weiteren Informationen, unter www.fairewoche-bremen.de zu finden.