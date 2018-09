Kam vor 15 Jahren aus der Schweiz und förderte seitdem als Vorsitzender des Förderverein Overnbigeland das Zusammenleben in Oberneuland: Karl-Heinz Müller. (PETRA STUBBE)

Oberneuland. Karl-Heinz Müller ist auf der Suche. Nach jemandem, der jung und voller Tatendrang ist. Oder nach jemandem, der das Arbeitsleben schon hinter sich hat, jemanden mit viel Zeit, um etwas für seinen Stadtteil zu bewegen – so wie Karl-Heinz Müller, als er vor 15 Jahren aus der Schweiz nach Oberneuland kam und Vorsitzender vom Förderkreis Overnigelant wurde. Nun sei es Zeit für einen Nachfolger, sagt Müller. Er habe zwar noch viele Ideen, und Lust habe er auch, aber seine Gesundheit lasse ihm keine Wahl, erzählt der 82-Jährige.

1982 gründeten sechs Oberneulander den Förderkreis Overnigelant e.V., um die Lebensqualität des Stadtteils zu fördern. Der Fokus lag insbesondere auf der Kommunikation zwischen Bürgern, kulturellen Veranstaltungen und dem Erhalt von Oberneulands Parks und Grünanlagen. Seinem kulturellen Anspruch trägt der Förderkreis seit 1986 mit dem „Sonntag im Park“ Rechnung. Ein weiterer Termin für Musikfreunde ist seit Müllers Amtsantritt 2003 der Jazzfrühschoppen auf dem Lür-Kropp-Hof, der inzwischen im jährlichen Wechsel mit dem Sonntag im Park veranstaltet wird. Die Planung dazu sei umfangreich. „Den Sonntag im Park würden wir ohne externe Unterstützung nicht auf die Beine gestellt bekommen“, sagt er. Am Ende habe sich die Arbeit aber immer gelohnt. Die 17. Auflage Anfang des Monats sei ein „großartiges Erlebnis“ gewesen.

Neben der obligatorischen Weihnachtsfeier für Oberneulands Senioren hat seit einigen Jahren auch die Sanierung der Parks und Grünflächen im Stadtteil einen festen Platz auf der Agenda von Overnigelant. 2014 begann der Förderkreis, Geld zu sammeln, um den Gemeindepark wieder auf Vordermann zu bringen. Mit 140 Tonnen Sandsteinschotter wurden die maroden Wege saniert, außerdem pflanzten die Oberneulander Grundschüler 15000 Blumenzwiebeln. „Dieses generationsübergreifende Miteinander ist es, was wir fördern möchten“, sagt Müller. Die Kinder seien enorm stolz auf ihre Arbeit und hätten jedes Jahr im Frühling Freude an den Krokussen und Narzissen im Park – ebenso wie die übrigen Oberneulander.

Das zweite Parkprojekt war dann schon ein Paar Nummer größer. Heinekens Park bekam dank der Spenden, die der Förderkreis sammelte, sanierte Wege, neue Parkbänke und ein neues 2,5 Tonnen schweres Hainbuchenelement, um das historische Heckentheater zu flicken. Auch wurde der Wildwuchs im Park ausgelichtet. 35 000 Euro hat das Gesamtpaket gekostet – und das nächste Projekt ist bereits geplant: Höpkens Ruh und Muhles Park sollen Bänke nach historischem Vorbild bekommen. „Der Bremer Umweltbetrieb übernimmt die Sanierung der Anlagen, und Overnigelant sammelt Geld für die Bänke“, erzählt Müller. Elf Stück sollen dort am Ende stehen, hat sich der Förderkreis als Ziel gesetzt.

Angesichts diverser Neubauprojekte und –vorhaben in Oberneuland hält Müller es für umso wichtiger, die Arbeit des Förderkreises in unvermindertem Umfang weiterzuführen. „Wir haben in letzter Zeit viele Neubürger dazubekommen“, sagt er. Nun sei es wichtig, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, damit das Nebeneinander im dörflich geprägten Stadtteil nicht anonym werde. Ein Fest wie damals, im Jahr 2006, müsste es in Oberneuland wieder geben, findet Müller. Anlass war das 825-jährige Bestehen Oberneulands. „Das war das letzte richtige Volksfest, das wir hier hatten“, erzählt Müller. „So etwas müsste es eigentlich öfter geben.“ Klar, der Aufwand der Akteure - darunter auch Overnigelant - sei erheblich gewesen, aber es habe sich gelohnt.

Aufwand sei vermutlich auch das Stichwort, weshalb Müller für seinen Posten bislang noch keinen Nachfolger gefunden habe. Dabei sei der zeitliche Einsatz überschaubar. „Im Schnitt sind es etwa drei Stunden pro Woche, die man investieren muss“, sagt Müller. „Für Menschen im Ruhestand ist das eigentlich gut machbar“, findet er.

Eine neue Besetzung des Vorsitzes ist nicht der einzige Wunsch, den Müller für Overnigelant hat: „Mein Traum wäre es, dass wir im Heckentheater ein Konzert auf die Beine gestellt bekommen – das wäre großartig.“ Einfach sei das indes nicht, denn in Heinekens Park gebe es weder Wasser noch Strom. „Vielleicht bekommen wir es trotzdem irgendwie hin – wer weiß!“

Weitere Informationen

Informationen zur Arbeit des Förderkreises Overnigelant sind auf der Vereinshomepage www.overnigelant.de zu finden.