Das Ortsamt Schwachhausen/Vahr ist personell so gut aufgestellt wie schon lange nicht mehr. Seit Anfang Mai verstärkt Henrike Wunsch-Lautebach das Team von Ortsamtsleiterin Karin Mathes. Die 34-Jährige teilt sich seither die Stelle als kommunale Sachbearbeiterin mit Sarai Auras, die seit vergangenem Januar im Rahmen der ­sogenannten Elternzeit plus halbtags im Einsatz ist.

Im Ortsamt selbst ist Wunsch-Lautebach bislang allerdings nur sporadisch anzutreffen. Die meiste Zeit verbringe sie angesichts fehlender Kinderbetreuungsmöglichkeit zurzeit noch im Homeoffice, berichtet sie. Hier arbeite sie sich aktuell in die unterschiedlichen Themen ein, die der neue Job mit sich bringe. Perspektivisch werde sie unter anderem auch die Leitung von Ausschusssitzungen übernehmen, die sie derzeit schon häufig begleite.

Im Moment aber widme sie sich vor allem dem Internetauftritt des Ortsamts – denn der soll moderner werden. „Die Idee ist, dass das Ortsamt irgendwann einen eigenen Account in den sozialen Netzwerken bekommt, aber zurzeit bin ich erst einmal damit beschäftigt, die Internetseite neu zu strukturieren und übersichtlicher zu gestalten“, erzählt sie. Erfahrungen in diesem Bereich hat Wunsch-Lautebach während ihrer Zeit bei den Hamburger Kammerspielen sammeln können, wo die Literatur- und Medienwissenschaftlerin bis vor drei Jahren als Referentin für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Einsatz war.

Der routinierte Umgang mit den sozialen Medien war bei der Mitarbeitersuche laut Ortsamtsleiterin Mathes ein zentrales Kriterium. „Es ist mir gelungen, dass die Ausschreibung durch die Senatskanzlei endlich zeitgemäßer erfolgt ist“, erzählt sie. Daher sei in der Aufgabenbeschreibung erstmals „Projekte zur Stärkung der Beirats-/Ortsamtspräsenz in den sozialen Medien“ als eigenständiger Aspekt aufgeführt gewesen. Als weitere Voraussetzung sei di Ausschreibung um einen Abschluss in Medienwissenschaften oder einem vergleichbaren Studiengang ergänzt worden.

Während das Internet und Öffentlichkeitsarbeit für die neue Kollegin vertrautes Terrain sind, hat sie in puncto Verwaltungsarbeit bislang noch vergleichsweise wenig Erfahrung. „Allerdings hatte ich während meiner Zeit in Hamburg immer mal wieder mit der Hamburger Kulturbehörde zu tun und konnte mir deshalb vorab schon vorstellen, wie die Arbeitsabläufe in einer Verwaltung funktionieren“, erzählt Wunsch-Lautebach. Als Hindernis habe sie ihre geringen Vorerfahrungen aber nicht empfunden. „Ich bin sehr optimistisch, mich schnell in die Abläufe einzuarbeiten und bin ja auch schon dabei“, betont sie. „Die Themenvielfalt des Aufgabengebiets hat mich gereizt, mich zu bewerben – ebenso die gesellschaftliche Relevanz.“

Vertraut machen will sich Wunsch-Lautebach ebenfalls so schnell wie möglich mit ihren beiden neuen Einsatzorten. Während sie den einen zumindest schon ein wenig kennt, ist der andere ihr aktuell noch gänzlich unbekannt. „Die Vahr ist komplettes Neuland für mich“, erzählt sie. Schwachhausen sei ihr als Nachbarstadtteil ihres Wohnorts vertrauter, nicht zuletzt auch deshalb, weil ihr Sohn dort einen Kita-Platz habe. „Spannend finde ich auf jeden Fall, dass die beiden Stadtteile so unterschiedlich sind“, sagt Wunsch-Lautebach. Da sich inzwischen ein Ende der pausierenden Kinderbetreuung und damit ihrer Arbeit im Homeoffice abzeichne, rechne sie damit, sich in den kommenden Wochen verstärkt vor Ort ein detailliertes Bild von den Stadtteilen machen zu können.

Aufgewachsen ist die gebürtige Bremerin Wunsch-Lautebach in Bassum. Nach dem Abi­tur verschlug es sie zum Studium unter anderem nach Hamburg, wo sie bis vor drei Jahren ihren Lebensmittelpunkt hatte. Der Umzug nach Bremen habe vor allem berufliche Gründe gehabt, „aber ein bisschen war es auch das Heimweh“, erzählt sie. Aktuell lebe sie mit Mann und Kind im Ostertor.

Wenn sie nicht gerade für das Ortsamt Schwachhausen/Vahr im Einsatz ist, geht Wunsch-Lautebach – die im Nebenfach unter anderem Kunstgeschichte studiert hat – gerne ins Theater oder besucht Ausstellungen. „Ansonsten bin ich viel mit dem Fahrrad in der Natur unterwegs, fotografiere gerne und mache Yoga“, erzählt sie.

Nach der personellen Durststrecke im Frühjahr 2019 zeichne sich mit der Neueinstellung jetzt eine echte Entspannung ab, berichtet Ortsamtsleiterin Karin Mathes. In besagtem Zeitraum hätten sie die Arbeit im Ortsamt zwischenzeitlich im Zweier- statt im Vierer-­Team bewältigen müssen. Damals sei die Stadtteil-Assistentin langfristig erkrankt und die Kollegin Auras noch in Elternzeit gewesen. „Das war eine extrem anstrengende Zeit“, sagt Mathes. Auras und Wunsch-Lautebach werden sich die kommunale Sachbearbeitung voraussichtlich bis Ende 2021 teilen – bis ­dahin ist die Splittung der Stelle zunächst ­befristet.