Oberneuland. In die Arbeit des Jugendbeirats Oberneuland (JBO) ist nach einer längeren Durststrecke wieder Schwung gekommen. Gleich drei Projekte hat das Gremium aktuell auf dem Zettel. Die für den Achterdieksee angedachte Wakeboard-Anlage wäre nach Ansicht von Tjark Berg bestens geeignet, um den Stadtteil für Jugendliche aus ganz Bremen attraktiv zu machen. Dasselbe gelte für die Skaterbahn, die der Beirat gerne am Achterdieksee realisieren würde. „Außer in der Schule ist es für Jugendliche aus Oberneuland nicht so einfach, Kontakte zu Gleichaltrigen aus anderen Stadtteilen zu knüpfen“, erzählt der Vorsitzende des JBO. Dafür liege Oberneuland etwas zu weit außerhalb.

Bei der Gesamtgestaltung des Areals rund um den Achterdieksee würde sich der JBO ebenfalls gerne einbringen, sagt Berg. Sowohl mit Ideen als auch finanziell. „Wenn sich die Möglichkeit ergibt, würden wir einzelne Projekte gerne aus unserem Budget unterstützen“, erklärt der 18-Jährige. Schließlich sei der Jugendbeirat seit seiner Gründung auf der Suche nach geeigneten Plätzen für Jugendliche im Stadtteil. „Die meisten zieht es zurzeit eher in die Innenstadt, weil es in Oberneuland kaum interessante Plätze und Geschäfte für Jugendliche gibt.“

Das dritte Projekt, mit dem sich der JBO derzeit befasst, ist der Internetauftritt des Oberneulander Ortsamts. „Aus Sicht des Jugendbeirats ist das eine äußerst langweilige Seite“, erzählt Ortsamtsleiter Jens Knudtsen. Um Interesse zu wecken, bedürfe es eines „Eyecatchers“ – das habe er bei einem ersten Treffen mit den Jugendlichen im Ortsamt bereits gelernt. Als positiv seien von den Jugendlichen immerhin die eingestellten Stadtteilinformationen bewertet worden.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt aus Sicht der Jugendlichen auf der Hand: Das Ortsamt braucht neben einer attraktiveren Homepage vor allem Follower. Gemeint sind Internetnutzer, die in einem Sozialen Netzwerk die Neuigkeiten bestimmter Mitglieder – in diesem Fall des Ortsamtes – abonniert haben. Um möglichst viele Zielgruppen anzusprechen, will das Ortsamt perspektivisch über unterschiedliche Soziale Netzwerke Präsenz zeigen. „Facebook ist eher etwas für Ältere“, sagt Berg. Für Jugendliche seien die wichtigsten Plattformen derzeit Instagram und Snapchat.

Parallel zur standardisierten Ortsamtsseite kam laut Knudtsen beim Treffen mit dem JBO auch die Idee auf, eine separate Stadtteilseite ins Leben zu rufen, die von unterschiedlichen Stadtteilgruppen unter Regie des Ortsamtes mit aktuellen Informationen und viel Bildmaterial gespeist werden soll. Im Rahmen eines Pilotprojekts könnte außerdem unter Beteiligung weiterer Stadtteilgruppen über die Nutzung von Sozialen Netzwerken nachgedacht werden. „Als eine erste Maßnahme wurde bereits der Aufbau einer Stadtteilplattform vorgeschlagen“, erzählt Knudtsen. Für dieses Projekt wolle man nun alsbald Globalmittel des Beirats Oberneuland einwerben.

Für den Jugendbeirat bedeuten die neuen Projekte vor allem eines: neue Motivation. Nachdem das Interesse an den regelmäßigen Zusammenkünften kaum noch vorhanden gewesen sei, habe das Gremium jetzt wieder eine echte Aufgabe, so Tjark Berg.