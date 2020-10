Die Kinder präsentieren stolz ihre Kunstwerke. (PETRA STUBBE)

Vier Workshops standen ursprünglich auf dem Programm des Horner Jugendhauses für die vergangenen Sommerferien. Coronabedingt mussten zwei davon auf die Herbstferien verschoben werden. Vier Tage lang stand das Jugendhaus deshalb jetzt unter dem Motto Fußball und Graffiti. In zwei Kleingruppen haben die Kinder und Jugendlichen auf dem benachbarten Kunstrasenplatz für ein Fußballturnier trainiert und sich in der Werkstatt unter professioneller Anleitung des Graffitikünstlers Claus Lumma kreativ an der Leinwand ausprobiert. Beide Projekte wurden mit Unterstützung des Horn-Leher Beirats realisiert. „Es war uns wichtig, unter den vorgegeben Hygieneschutzauflagen ein Freizeitangebot zu schaffen, dass den besonders von den Auswirkungen der Pandemie betroffenen Kindern und Jugendlichen eine kreative, sinnvolle Alternative zu ihrem eingeschränkten Alltag bietet“, betonte Einrichtungsleiterin Eva Bärwolf.