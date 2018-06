Beides will die Reihe „Wuzzup, Weser?“ im Bürgerhaus Weserterrassen ermöglichen. Talente bis 30 Jahre können an Themenabenden auftreten. Die Premiere im März stand unter dem Motto „Musik“. Am Freitag, 9. Juni, um 18 Uhr geht es weiter mit „Zirkus & Artistik“.

Seit September macht Susanna Schütte ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Kultur in den Weserterrassen. Die 24-jährige Neustädterin hat die Reihe „Wuzzup, ­Weser?“, wie berichtet, selbst entwickelt. „Im Rahmen des Freiwilligen Kulturellen Jahres sollen wir unter anderem ein eigenes Projekt planen und durchführen“, erzählt die gelernte Veranstaltungskauffrau. „Die Idee der neuen Reihe war, zum einen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Können oder ihre besondere Begabung der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zum anderen soll ,Wuzzup, Weser?‘ aber auch ein jüngeres Publikum ins Bürgerhaus ziehen.“

Mit dem Thema „Zirkus & Artistik“ ist Susanna Schütte auf großes Interesse gestoßen. So stehen am Freitag gleich sechs Shownummern auf dem Programm. Darunter ist Daniel Hank alias Zauberkünstler Aronax. Schon als Kind begeisterte er sich für die Welt der Magie. Mit elf Jahren hatte er seinen ersten öffentlichen Auftritt vor Publikum. Jetzt, mit 19, tritt er deutschlandweit als Zauberer auf. Magisch geht es auch bei der Zaubershow von Eike Dahle zu. Sophie Mertens, Wiebke Schnapper, Anna Dirschauer und Swantje Theesfeld von der Cirkusschule Jokes aus der Neustadt wollen mit Jonglage die Herzen der Zuschauer erobern. Und Moritz Salger, ebenfalls von der Cirkusschule Jokes, präsentiert seine Diabolo-Nummer.

Erst 14 Jahre ist Max Schorr vom Bremer Zirkusviertel aus der Cappella della ­Musica, der eine besondere Art der Jonglage beherrscht. Der Schüler, der das Alte Gymnasium besucht, beschäftigt sich seit rund drei Jahren mit dem Poi-Spiel. Im Bürgerhaus zeigt er seine LED-Poi-Show. Dabei jongliert er nicht mit Bällen oder Keulen, sondern mit zwei Bällen, die an Schnüren befestigt sind und die man kunstvoll um sich wirbelt. Nachgemeldet hat sich ein Akrobatiktrio aus dem „Circus Bambini“. Anna (16), Isabell (14) und Leonie (13) trainieren im Bürgerhaus Mahndorf. Durch das Programm führen Maureen Greiner, Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau im Schnürschuh-Theater, und Jannik Prüser, der sein Freiwilliges Soziales Jahr Politik derzeit im Ortsamt Schwachhausen/Vahr macht.

Gegen 19.30 Uhr geht es mit Trommelwirbel auf zur Osterdeichwiese. Die ­Kapelle des „Convoy Exceptionell“ (siehe Seite 7) begleitet das Publikum zum Zirkuszelt auf der Osterdeichwiese. Nach der Show soll es einen möglichst regen Austausch geben. Die dritte Wuzzup-Weser-Show hat Musik als Thema „Musik“ und ist für den 22. September geplant. Wer mitmachen möchte, kann sich bei Susanna Schütte melden. Die Initiatorin sucht noch Nachwuchstalente. Der Eintritt ist frei. Kartenreservierung und Kontakt telefonisch unter 549490 oder per E-Mail an kontakt@weserterrassen.com.