Horn To Be Wild soll in diesem Jahr für über 1500 Besucher ausgelegt sein. (Oliver Schweers)

Der Vorverkauf läuft, und das tut er gut. Auch wenn aktuell noch nicht alle Bands für das Horn-to-be-wild-Festivals (HTBW) am 11. August veröffentlicht sind, gehen die Karten für die vierte Auflage im Rhododendronpark bereits gut weg. Wer sich frühzeitig für einen Besuch des Festivals entscheidet, kann nicht nur Geld sparen, er kann auch sichergehen, dass er ein Ticket abbekommt. Immerhin hatten die Helfer am Einlass vor zwei Jahren diverse Musikfans wieder nach Hause schicken müssen, da das Besucher-Limit erreicht war, erinnert HTBW-Sprecherin Rebecka Gödecke. In diesem Jahr werde dieses Limit von 1500 im Vorjahr nochmal um 200 bis 300 Besucher erhöht, berichtet sie. „Das steht noch nicht ganz genau fest.“

Fest stehen dafür schon die sieben Bands, die das Organisationsteam für den 11. August verpflichtet hat. Ganz in der Tradition großer Festival-Vorbilder werden die Namen bis Ende April allerdings nur häppchenweise publik gemacht. Vier Namen sind aktuell bekannt. „Damit erhoffen wir uns vor allem eine hohe Reichweite durch häufige Klicks in den sozialen Netzwerken“, erklärt Gödecke. Mit In Ivory hat das Team fünf Musiker aus Hamburg verpflichtet, die energiegeladenen Alternative-Rock mit Electro-Pop-Einflüssen und deutschen Texten auf die Bühne bringen. Die Band mit bundesweiten Konzert- und Festivalerfahrungen trat bereits als Support für Marianas Trench aus Kanada in Erscheinung.

Motto: Nachhaltigkeit

Roast Apple stehen für frischen, tanzbaren und ehrlichen Indie-Pop aus Hamburg. Die vier Musiker, alle Anfang 20, versprechen für das HTBW „discoartige Drums, drückende Bässe, eine Wand aus Synthies und eine Leichtigkeit, als gäbe es kein Morgen mehr“. Bühnenerfahrungen hat die Band unter anderem schon auf dem Skanadalös Festival an der dänischen Grenze und der Expo Weltausstellung in Mailand gesammelt.

Passepartout liefern am 11. August deutsch-französischen HipHop, Rap, Soul, Jazz und Rock ’n Roll. Bei aller Tiefgründigkeit nehmen die Großstadtcamper sich nicht allzu ernst und trotz selbst ernanntem VIP-Status selber auf die Schippe. Konfeddi ordnen sich selbst musikalisch irgendwo zwischen Grünkohl und TwoDoor Cinema Club ein. Die fünf Jungs aus Bremen kombinieren tanzbare Beats mit viel Gitarre und einer Portion Synthie zu deutschsprachigem Indie-Pop. Seit ihrer Gründung 2016 haben Konfeddi unter anderem auf dem Open Flair Festival, beim Oakfield Festival Warm Up und im Local Heroes Landesfinale gespielt.

Wie immer läuft das HTBW auch 2018 unter einem speziellen Motto. Nach „Geflüchteten“ und „Familienfreundlichkeit“ in den beiden vergangenen Jahren liegt der Fokus diesmal auf Nachhaltigkeit. „Das Thema liegt uns sehr am Herzen“, sagt Rebecka Gödecke. „Aus unserer Sicht wird Nachhaltigkeit in allen Formen immer relevanter für die Gesellschaft.“ Bereits in den vergangenen Jahren habe das Orga-Team daran gearbeitet, das HTBW nachhaltig zu gestalten. „Besonders viel Erfolg hatten wir dabei mit unseren wiederverwendbaren Pfandbechern“, erzählt die Sprecherin.

Entspannte Finanzlage

„Außerdem legen wir bei der Auswahl unseres Caterings großen Wert auf ein möglichst regionales, in Bio-Qualität produziertes Angebot.“ Mit vielen vegetarisch und vegan geprägten Gerichten im Foodbereich hoffe das Team, viele nachhaltige Alternativen zu bieten. „Während der vergangenen Veranstaltungen wurde Nachhaltigkeit als Thema auch durch unsere Partner Viva con Agua, Greenpeace oder die Botanika geprägt“, erzählt die Studentin. „Außerdem bitten wir unsere Gäste bereits seit dem ersten Festival darum, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen oder mit dem Fahrrad zu uns zu kommen - das wird sehr gut angenommen.“

Die Finanzplanung des HTBW gestaltet sich in diesem Jahr vergleichsweise entspannt für die Organisatoren vom Jugendkulturverein Horn. „Unsere Kosten werden sich in etwa auf 22.000 Euro belaufen“, berichtete Milan Husfeld jetzt dem Horn-Leher Jugendbeirat. Knapp die Hälfte davon könne der Verein mit einem Überschuss von 10.000 Euro aus dem Vorjahr abdecken. Neben diversen Sponsoren tritt in diesem Jahr erstmals auch der Jugendbeirat in Erscheinung, der das Festival nach einstimmigem Beschluss mit 1500 Euro aus seinem Budget unterstützen wird. Damit bleibt dem jungen Gremium für 2018 ein Restbetrag von 3500 Euro für Jugendprojekte im Stadtteil.

Zur Sache:

Einlass zum HTBW-Festival ist am 11. August ab 14 Uhr. Aus Rücksicht auf die Anwohner endet das Event um 22 Uhr. Wer das Team bei den Vor- und Nachbereitungen, oder direkt auf dem Festivalgelände unterstützen will, kann unter www.horntobewild-festival.de Kontakt mit den Organisatoren aufnehmen.