Für einen Supermarkt sind 1057 Quadratmeter vorgesehen. Rechts daneben soll der Marktplatz entstehen, an dem auch die beiden anderen Gebäude liegen sollen.

Für den seit langen geplanten Supermarkt auf dem ehemaligen Sportplatzgelände an der Mühlenfeldstraße wurden jetzt konkrete Weichen gestellt. Immobilen Bremen hat das rund 15 000 Quadratmeter große Grundstück an die EMH Edeka Miha Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG in Minden verkauft. Bereits seit Mai war bekannt, dass Edeka an dieser Stelle einen Supermarkt mit über 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche errichten wird.

Er soll das Herzstück eines neuen Nahversorgungszentrums werden, zu dem auch ein Drogeriemarkt und eine Bäckerei mit Café gehören werden. In zwei benachbarten, kleineren Gebäuden sollen ein Bekleidungsgeschäft, ein Spielwarenladen, ein Sport- und Camping-Shop und ein Anbieter für medizinische Artikel einziehen. Die neuen Gebäude sollen um eine Art Marktplatz gruppiert werden.

Für den Markt ist eine neue Querverbindung durch das Grundstück geplant, die von der Rockwinkeler Heerstraße bis zur Mühlenfeldstraße reicht. Liefer- und sonstige Schwerverkehre für den Einzelhandel sollen ausschließlich über die Rockwinkeler Heerstraße abgewickelt werden. Von der Mühlenfeldstraße wird man direkt gegenüber der Polizeistation zum neuen Supermarkt gelangen. Dort liegt schon heute die Zufahrt zum ehemaligen Sportplatz.

Damit sollen auch die vorgesehenen rund 150 kostenlosen Parkplätze erschlossen werden. Auch Kunden, die in der Mühlenfeldstraße einkaufen wollen, können diese nutzen. Selbst für die Zeit nach Ladenschluss sollen die Parkplätze frei zugänglich bleiben. So hat es zumindest Stadtplanerin Josefa Weth bei der Vorstellung der Pläne im Beirat Oberneuland im Mai 2017 versprochen. Die Kosten für Parkplätze und Durchgangsstraße trägt allein der Investor Edeka.

Für das gesamte Vorhaben wird ein neuer Bebauungsplan benötigt, der sich derzeit im offiziellen Verfahren befindet. Der entsprechende Entwurf mit der Nummer 2370 kann daher noch bis zum 9. Februar 2018 beim Ortsamt Oberneuland sowie beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr eingesehen werden.

Der Lageplan mit den drei Gebäuden. Darüber der aktuell noch existierende Spar-Markt. In der Kurve treffen die Rockwinkeler Heerstraße (links) und die Mühlenstraße (rechts) aufeinander.

Der Entscheidung für einen Edeka-Supemarkt war eine mehrjährige Diskussion vorausgegangen. Bereits 2010 gab es die erste Ausschreibung für ein Nahversorgungszentrum an dieser Stelle, die jedoch angesichts öffentlicher Kritik am städtebaulichen Konzept eingestellt wurde. Mehr als 2500 Oberneuländer hatten sich mit ihrer Unterschrift gegen die Ansiedlung ausgesprochen.

2013 lobte der Senator für Umwelt, Bauen und Verkehr daher einen neuen Wettbewerb aus, der mit einem anschließenden Werkstattverfahren verknüpft war. Bei einer erneuten Ausschreibung 2015 gab es schließlich Vorgaben hinsichtlich der Gestaltung. Dazu gehörte die Gruppierung der Gebäude um einen Marktplatz sowie die eingeschossige Bebauung mit Satteldächern. Aus schließlich fünf verwertbaren Angeboten erhielt das Konzept von Edeka den Zuschlag.