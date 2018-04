AfD Bundesparteitag (INGO WAGNER, dpa)

Eine Ihrer Kernthesen ist, dass die Flüchtlingskrise als Verstärker wirkt. Was verstärkt sie?

Das können wir ja zurzeit allerorts beobachten. Viele öffentliche Debatten drehen sich ja in irgendeiner Form um die Flüchtlingskrise oder kommen früher oder später auf das Thema zu sprechen. Davon bleibt kaum ein Feld in Politik und Gesellschaft verschont. Oftmals sind dies aber Konflikte, die für mein Dafürhalten schon seit langem bestanden und nun sehr polarisiert diskutiert werden, wobei wir einer Lösung kaum näherkommen. Leider kann vor allem die rechte Seite diese Situation sehr für sich ausschlachten und politische Vorteile daraus ziehen. Herr Gauland von der AfD hat es ja schön gesagt: „Natürlich verdanken wir unseren Wiederaufstieg in erster Linie der Flüchtlingskrise“.

Xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx (Hans-Günther Kaufmann)

Welche Konflikte meinen Sie?

Wir erleben schon länger einen Kulturkampf, der seit der Flüchtlingskrise ein neues Level erreicht hat. Es gibt fast ausschließlich extreme Standpunkte: Die einen behaupten, es gebe keinerlei Probleme und Humanität dürfe die einzige Richtschnur des Handelns sein, die anderen glauben, die Flüchtlingskrise stelle die Integrität des Landes in Frage. Es gibt zu wenig Grauzonen, die eine kontroverse Diskussion erlauben. Wir haben uns in Deutschland kaum daran gewöhnt, kontrovers über Migration zu diskutieren. Es gibt immer noch kein Einwanderungsgesetz, das auch moralisch schwierige Probleme konkret lösen muss. Zudem müssen wir aufhören so zu tun als beginne das Problem an unseren Grenzen. Die Fluchtursachen müssen ernsthaft und nachhaltig bekämpft werden. Die bisherigen Deals etwa mit der Türkei reichen mittelfristig nicht aus.

Kontrovers diskutieren – das heißt konkret?

Für das Ringen um ein Migrationsgesetz heißt das, dass man aus dem Extremen rauskommen muss. Es gilt nicht nur: Grenzen zu oder Grenzen auf. Das ist, platt gesagt, wenig intelligent. Wir müssen definieren, wer kommen darf und wer nicht. Wir müssen und dürfen über eigene Interessen reden. Und es muss der Bevölkerung deutlich gemacht werden, wie man die jetzige Situation der Flüchtlingsintegration lösen will. Das Unbehagen resultiert vor allem, weil es so aussieht, als gebe es einen Kontroll- oder Steuerungsverlust, selbst wenn das gar nicht der Fall ist.

Welche Rolle spielt soziale Gerechtigkeit?

Wir haben sicherlich einige Problemstellen im Bereich der sozialen Gerechtigkeit, vor allem im Sinne des Gefühls, dass es sozial gerecht zugeht. In manchen Milieus entsteht der Eindruck, Flüchtlinge seien unmittelbare Konkurrenten. Die AfD etwa nutzt dieses Gefühl aus, um sich als Anwalt derer zu gerieren, die sich ihr Land zurückholen. Das ist eine sehr simple Geschichte, aber sie wird auf Dauer nicht wirksam sein. Worum es bei Fragen der sozialen Gerechtigkeit geht, ist eine Diskussion der Bedingungen für sozialen Aufstieg und die Kalkulierbarkeit der eigenen Erwerbsbiografie. Wichtigste aber: Wir brauchen legitime Alternativen bei den wichtigen Fragen, davon lebt die Politik. Ohne Kontroversen über realistische Alternativen bekommen vermeintliche Alternativen mehr Zulauf.

Gibt es für aus Ihrer Sicht eigentlich überraschende Vertreter der politischen Extrempositionen?

Nein, in der Politik gar nicht. Die verhalten sich, rechts wie links wie nach einem Drehbuch. Die pragmatischsten Menschen beim Thema Migration findet man überraschenderweise in Unternehmen und in Handelskammern, vielleicht weil sie ein Bild davon haben, wie man Fragen des Ankommens in der Gesellschaft pragmatisch lösen muss und kann. Überrascht war ich auch von der pragmatischen Hilfsbereitschaft konservativer Bevölkerungsgruppen etwa im oberbayerischen Umland. Gleichwohl der Ton in diesen Milieus eher schroff ist und nichts von den Bekenntnisformen urbaner Milieus hat, ist die praktische, konkrete Hilfe sehr niedrigschwellig und effektiv. Da existiert es eine bodenständige Solidarität, die mich überrascht hat.

Die Fragen stellte Gerald Weßel.