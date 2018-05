Das Gymnasium Horn. (PETRA STUBBE)

"Die Situation hat eine unglaubliche Dynamik angenommen.“ Mit diesen Worten begann Stefan Frese vom Bildungsressort am Dienstagabend im Gymnasium Horn seinen Redebeitrag vor dem Horn-Leher Bildungsausschuss. Mit der "Situation" meinte er die Anordnung des Ressorts, das Gymnasium Horn solle zum kommenden Schuljahr W+E-Standort werden, und die daraus resultierende Klage der Schulleitung gegen ebendiese Anordnung.

Da das Verwaltungsgericht den Fall erst am 27. Juni behandle, könne er aktuell kaum etwas zum Stand der Dinge sagen. Fakt sei aber, dass mittlerweile eine Begehung im Gymnasium Horn mit Immobilien Bremen stattgefunden habe. Und Fakt sei auch, dass ein Klassenraum festgelegt worden sei, in dem sich eine Küchenzeile einbauen lasse, so wie es die Bestimmungen für Schulen vorsehen, an denen Kinder mit Förderbedarf im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung (W+E) unterrichtet werden. Zwei bis drei W+E-Schüler seien für das kommende Schuljahr am Horner Gymnasium eingeplant, nun suche man händeringend nach einer sonderpädagogischen Fachkraft.

Rechtzeitig allerdings „werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach wohl niemanden finden“, räumte Frese ein. Alle in Frage kommenden Bewerber hätten wieder abgesagt. Notfalls werde man für das kommende Schuljahr eine Fachkraft von einem anderen W+E-Standort abziehen müssen, der personell entsprechend gut aufgestellt sei. Dass es einen solchen Standort in Bremen gibt, bezweifelte Jochen Behrendt (Grüne) allerdings. Er selbst habe viele Jahre in einer Förderklasse unterrichtet. Das habe alles in allem sehr gut funktioniert, dennoch glaube er nicht, dass es an irgendeinem Bremer W+E-Standort verzichtbare Sonderpädagogen gebe. Ausschuss-Sprecherin Catharina Hanke (SPD) überraschte es nicht, dass die Behörde bislang keine Fachkraft gefunden habe. „Nach der bundesweiten Berichterstattung in den Medien wundert es mich nicht, dass hier keine Sonderpädagogen anfangen wollen“, betonte sie. Am meisten hätten die Schüler unter der Berichterstattung leiden müssen. „Die wurden nämlich von allen Seiten gefragt, was sie gegen W+E-Kinder hätten“, berichtete sie. Auch Elternsprecher Siegbert Meß kritisierte die bundesweite Darstellung in den Medien, die den tatsächlichen Sachverhalt oftmals nicht richtig oder nur teilweise abgebildet habe.

Dass jetzt trotz des laufenden Verfahrens der Einbau einer Küchenzeile geplant werde, spreche offensichtlich dafür, dass sich die Behörde rechtlich auf der sicheren Seite fühle, mutmaßten die Ausschussmitglieder. Dazu konnte Frese nichts sagen, erklärte aber, er persönlich sei genauso gespannt wie alle Beteiligten, wie die Sache ausgehe. Er vermute zudem, dass man mit dem Einbau der Küchenzeile warten werde, bis der Fall entschieden worden sei. Der Einbau sei kein Hexenwerk und somit sicherlich auch noch in den Sommerferien umsetzbar.

Der Ausschuss Bildung und Kinder hatte bereits Anfang des Jahres einen einstimmigen Beschluss gefasst, mit dem er Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) aufforderte, die geplante Aufnahme von W+E-Schülern am Gymnasium Horn-Lehe um ein Jahr zu verschieben, um zunächst optimale räumliche, personelle und fachliche Voraussetzungen an der Schule schaffen zu können. Vergleichbar hatten sich auch Lehrer und Eltern des Horner Gymnasiums in der Angelegenheit geäußert. Außerdem hatte der Ausschuss wissen wollen, mit welchen Kosten die Behörde für den nötigen Umbau an der Schule rechnet. Die Antwort aus der Behörde war für den Ausschuss seinerzeit enttäuschend ausgefallen. Da die Zahl der Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf in Bremen ansteige, reiche die Zahl der W+E-Schulstandorte nicht mehr aus, hieß es. In diesem Zuge habe die zuständige Deputation für das Schuljahr 2018/19 unter anderem das Gymnasium Horn als neuen Standort ausgewählt. Eine Verschiebung auf das Schuljahr 2019/20 sei aufgrund des hohen Bedarfs nicht möglich. Aufgrund der gerade erst abgeschlossenen Sanierung des Horner Gymnasiums seien die Umbaumaßnahmen für eine W+E-Beschulung im kommenden Schuljahr 2018/19 übersichtlich, hieß es in der Antwort aus dem Ressort weiter. Die Kosten für eine durchgängige Beschulung von W+E-Kindern von Jahrgang 5 bis 9 seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu prognostizieren und bedürften eines Prüfauftrages an Immobilien Bremen.

Die CDU-Fraktion hatte als Reaktion auf die behördliche Stellungnahme einen umfassenden Antrag formuliert, der am Dienstagabend teils hitzig diskutiert wurde. SPD, Grüne und FDP erklärten die darin enthaltenen Forderungen nach geeigneten Konzepten sowie räumlicher und personeller Ausstattung der Schule als hinfällig, da der Ausschuss diese Forderungen bereits im Januar gestellt hatte. SPD, Grüne und FDP erklärten zudem die Forderung der CDU, „... die Inklusion darf nicht zu einer Absenkung des Leistungsniveaus der Schule führen“ als inakzeptabel und diskriminierend. Birgit Bäuerlein (SPD) wandte sich in diesem Punkt außerordentlich empört in Richtung der Antragssteller. „Das suggeriert ja, dass diese Gefahr durch Inklusion grundsätzlich besteht – aber das ist nicht so!“ Hansjörn Hintmann (CDU) betonte, seine Fraktion befürworte die Beschulung von W+E-Kindern grundsätzlich. "Ich halte das Hauruck-Verfahren der Behörde in diesem Fall für inakzeptabel" – und dabei spiele eben auch der Leistungsgedanke eine Rolle.

Peter Lüttmann, Lehrer in einer Förderklasse an der Oberschule Ronzelenstraße, erinnerte in diesem Zusammenhang an eines der größten Genies unserer Zeit: „Stephen Hawking wäre laut Definition ebenfalls ein W+E-Kind gewesen.“ Da die CDU-Fraktion an allen Punkten ihres Antrags festhielt, lehnte der Ausschuss diesen am Ende mehrheitlich ab.