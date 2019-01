Bewegung macht Spaß: Der neue Kinder- und Jugendsportverein Bremen will auf die Tube drücken. (Christian Kosak)

Nur noch auf der Straße spielen, zu wenig Sport in der Schule – viele Kinder können ihren natürlichen Bewegungsdrang in einer Großstadt wie Bremen nicht mehr richtig ausleben.

Um ein umfassendes Sportangebot zu bieten, hat sich in Bremen der neue Kinder- und Jugendsportverein Bremen gegründet. Sein Herzstück ist eine Kindersportschule (KiSS), die zunächst in Oberneuland und in Bremen-Lesum angeboten wird. „Doch wir planen, uns im Sommer auszuweiten“, sagt der Erste Vorsitzende des Kinder- und Jugendsportvereins Bremen, Dennis Walther, „und dazu wird sich der Hauptverein weitere Kooperationspartner suchen. Die Kindersportschule machen wir vor allem über Lehrerkollegen in den Grundschulen bekannt“, sagt Dennis Walther, der selbst Sportlehrer ist. Er hält das Sportangebot in den Schulen für unzureichend: „Mit nur zwei bis drei Stunden pro Woche, manchmal sogar nur einer, können Kinder sich nicht motorisch umfassend entwickeln – die Kindersportschule soll dieses Defizit ausgleichen.“

Den Ball werfen, fangen und prellen, Bewegungsspiele mit Musik und Rhythmus, allgemeines Koordinations- oder Schnelligkeitstraining, aber auch Krafttraining oder Akrobatik gehören zum Programm von KiSS. Nach dem Motto „Früh beginnen, spät spezialisieren“, entwickeln die Kinder in der KiSS koordinative Grundfähigkeiten, allgemeine sportliche Handlungsfähigkeit und soziale Kompetenz. Vor allem aber die Vermittlung von Bewegungsfreude steht in der Kindersportschule im Vordergrund.

Breites Spektrum

In Oberneuland beginnt sie mit dem Grundschulalter und will ihr Angebot später auch auf kleinere Kinder erweitern. „Wir trainieren in zwei Turnhallen, im Sommer natürlich auch draußen“, sagt Dennis Walther, „und wir bieten ein breites Spektrum an allen Bewegungsarten an, ohne die Kinder auf eine Sportart zu spezialisieren.“

Durch die große Vielfalt, wie Ballschule oder Turnen an Geräten, sollen alle Hirnareale aktiviert werden – KiSS bietet somit ein ganzheitliches Training, das sportartübergreifend ist und alle sensiblen Phasen der motorischen Entwicklung berücksichtigt.

Die Kindersportschule wird von qualifizierten Lehrkräften geleitet, die ein Studium der Sportwissenschaften abgeschlossen oder eine staatlich anerkannte Sportlehrerausbildung mit dem Schwerpunkt Kindersport absolviert haben. Die Gruppen sind mit maximal 15 Kinder bewusst auf eine überschaubare Größe begrenzt.

Dennis Walther, der die Kindersportschule koordiniert, hat über einen Kollegen aus Stuttgart von dem Konzept gehört und war davon so begeistert, dass er sich vornahm, es auch in Bremen umzusetzen.

Weitere Informationen

KiSS findet jeden Montag in der Turnhalle des TV Oberneuland, Mühlenfeldstraße 18, statt: von 14 bis 15 Uhr für Erstklässler, von 15 bis 16 Uhr für Zweitklässler. Anmeldungen sind unter der E-Mail dennis.walther@gmx.de sowie im Internet unter www.kindersportschule-bremen.de möglich.