März, ein. Diakonin Sonja Hinz sowie Rita Schöne und ihr Team wollen mit Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren im Alten Pfarrhaus an der Katrepeler Landstraße von 9.30 bis 13.30 Uhr gemeinsam spielen, basteln und Kindergottesdienst feiern. Für einen kleinen Mittagsimbiss ist gesorgt. Am Donnerstag ist außerdem ein kleiner Ausflug geplant.

Anmeldungen nimmt Sonja Hinz per Mail an sonja.hinz@kirche-bremen.de entgegen. Folgenden Angaben sind notwendig: Name des Kindes, Alter und einer Notfall-Telefonnummer". Die Kosten von 3 Euro können am 28. März mitgebracht werden.

Ein Benefizkonzert zur Baumblüte mit den „Boule-Boys-Borgfeld“ findet am Sonntag, 8. April, um 17 Uhr in der Kirche in der Borgfelder Landstraße 15 statt. Zu dem Konzert lädt die Fördergemeinschaft Kinder in Indien ein. Mit dem Erlös soll Kindern in Indien medizinisch geholfen werden. Für musikalische Zwischenspiele haben sich die Bremer Spielleyt angesagt.