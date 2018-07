Michael Klingler hat in Zürich, Heidelberg und Göttingen Theologie studiert. Seit 1993 ist er Pastor in Oberneuland. Der gebürtige Bremer ist 63 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Töchter. (PETRA STUBBE)

Herr Klingler, was macht Sie für Ihre Kirchengemeinde Ihrer Meinung nach besonders?

Michael Klingler: Ich glaube, meine Gottesdienste sind nicht langweilig. Dass ich ein guter Geschichtenerzähler für Kinder aber auch für Erwachsene bin, war zumindest immer auch unterhaltsam. Es hat mir viel Freude bereitet, die Gemeinde zu gestalten und Dinge anzustoßen. Beispielsweise geht die Stiftung Tabea, die sich um Menschen in Not bemüht, auf meine Initiative zurück. Auch den Kindergartenneubau habe ich angeregt und war freudig überrascht, als die Kirche den Ball zurückgespielt hat.

Ich werde einen jungen Nachfolger haben, Thomas Ziaja, der meine volle Pfarrstelle nahtlos übernimmt. Arbeit gibt es bei uns auch genug. Ich denke, er bringt jugendlichen Schwung und Freude an der Predigt mit. Und er ist neugierig, die Gemeinde kennenzulernen.

Packende Predigten, abwechslungsreiche Gottesdienste und ansprechende Konzerte gehören sicher dazu. Ein weiterer Ansatz wäre es, gemeindenahe, christlich orientierte Wohnmöglichkeiten zu schaffen. Außerdem muss Kirche - und damit Gemeinde - in Wort und Tat zur Rechtsanwältin der Freiheit, des Friedens, der Völkerverständigung und der Menschenrechte werden. Die Stiftung Tabea hat mit ihrem großartigen Spendenerfolg außerdem bewiesen, dass Christen Gutes tun wollen, und das direkt und nicht nur über den Umweg einer Landeskirche und die Kirchensteuer.

Das Kirchensteuermodell ist fair, aber eine Steuer ist der falsche Weg. Wir sollten innerhalb Deutschlands mit kleinen Landeskirchen Versuche mit anderen Kirchenmitgliedschaftsmodellen und Finanzierungen unternehmen.

Wir versuchen unserem Leitsatz gerecht zu werden: Leben teilen, lebendig glauben, glaubhaft leben. Ein Gemeindeleben soll einladend sein, Verkündigung sollte auch fröhlich machen, denn tiefer Ernst und Heiterkeit widersprechen sich nicht. Kirche darf auch mal Spaß machen.

Bei uns kann jeder per Telefonanruf nachts den Kirchturm erleuchten lassen. Das war ein Traum von mir, der nicht nur mir Spaß macht, und Anrufer nur ein Ortsgespräch kostet.

Wir haben eine recht große predigt-hungrige Sonntagsgemeinde. Darüber hinaus ist die Kirchengemeinde Oberneuland offen für Menschen ganz verschiedener Herkunft. Gerne helfen wir Menschen in seelischer Not, aber wir haben auch schon vielen Armen und Obdachlosen geholfen.

Ich habe gerne gepredigt und habe die Texte der Bibel oft recht frei mit unseren Fragen und unserem Leben in Verbindung gebracht. Ich habe die Menschen gern, kann gut zuhören und glaube, ein verständnisvoller Seelsorger gewesen zu sein. Ich habe gerne mit den Mitarbeitern und den vielen Ehrenamtlichen zusammen Kirche vor Ort gestaltet. Dabei bin ich mir für keine Arbeit zu schade gewesen und habe auch Salat gemacht oder Geschirr abgewaschen. Außerdem habe ich mit Leidenschaft den Gemeindespiegel weiter entwickelt und die Internetpräsenz gepflegt und gestaltet.

Das Ehrenamt ist das Rückgrat der Kirche. Die Vielfalt innerhalb unserer Gemeinde reicht aus, um einen eigenen Staat zu gründen.

Ich werde die vielen wunderbaren menschlichen Kontakte innerhalb der Mitarbeiterschaft, mit dem Kollegen Frank Mühring und natürlich mit Gemeindegliedern vermissen - vielleicht auch die Kanzel und die Herausforderungen, die biblischen Texte immer wieder neu auszulegen. Gleichzeitig werde ich es genießen, nicht so verplant zu sein durch die Belange der Kirchengemeinde. Die Glocken rufen jetzt nicht mehr nur zur Arbeit.

Ich lebe 500 Meter von der Kirche entfernt und bleibe dort. Die Tabea-Stiftung soll weiter von mir aktiv begleitet werden, und bei Gottesdiensten und Festen will ich gerne dabei sein. Außerdem stehe ich meinen beiden Kollegen als Aushilfe zur Seite, wenn es mal brennt.

Es gehen mir viele Themen durch den Kopf, aber fertig habe ich sie nicht. Auf jeden Fall möchte ich gerne einen biblischen Satz aus dem Johannesevangelium einfließen lassen: „Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis sondern er wird das Licht des Lebens haben.“ Ein alter Freund und seine Frau - beide katholisch - haben ihn für mich ausgesucht. Die beiden werden vielleicht sogar mit ihrer Tochter, meinem Patenkind, bei meiner Verabschiedung dabei sein.

Ich freue mich auf meine Familie, und ich will mich vermehrt um meine alte Mutter kümmern. Auch Freundschaften und Patenschaften will ich jetzt mehr pflegen. Haus und Garten, möglicherweise auch die Küche, freuen sich, glaube ich, auch auf mich, und außerdem will ich mal schauen, ob ich nicht auch wieder aktiv Geige spielen werde. Darüber hinaus kann ich mich um die Karl Klingler-Stiftung in München kümmern, deren Vorsitzender ich bin. Und dann bin ich ja auch noch Rotarier. Also langweilig wird es nicht.

