Bleibt vorerst das Domizil der Kita Berckstraße: das frühere Ortsamt Horn-Lehe. (Christina Kuhaupt)

Der bauliche Zustand der Kita Berckstraße ist relativ weit weg vom Optimum. Das Dach ist undicht, die Heizung quittierte jüngst den Dienst, und im Außenbereich sieht es kaum besser aus. Der Rasen sei nicht angewachsen, berichtete Leiterin Nicole Prevot jetzt im Horner Beiratsausschuss für Kinder und Bildung. Entsprechend trist und matschig mute das Gelände an. Dirk Sommer, ­Regionalleiter beim Träger Kita Bremen, stimmte ihr zu: „Aktuell ist der Außenbereich eine Zumutung.“

Wie lange Mitarbeiterinnen und Kinder noch in dem ehemaligen Ortsamt an der Berckstraße ausharren müssen, ist ungewiss. Eigentlich war der Bildungsausschuss davon ausgegangen, dass die Einrichtung in Kürze in die Mobilbauten an der Ronzelenstraße wechseln kann. Dort waren bislang die Kinder der Kita Laubfrösche untergebracht, die aber inzwischen in ihren Neubau an der Riekestraße umgezogen sind.

Doch das Ressort hat andere Pläne mit den Mobilbauten, wie Thomas Neumann im Ausschuss mitteilte. Dort sollen Kita-Kinder aus Oberneuland und der Vahr untergebracht werden. Für die fünf Gruppen der Kita Berckstraße seien die Mobilbauten ohnehin nicht geeignet, da sie nur Platz für vier Gruppen böten, betonte der Leiter des Referats Kitaplanung und -finanzierung.

Die bevorzugte Variante des Ressorts sei daher, den geplanten Kita-Neubau an der Berckstraße parallel zu dem bestehenden Gebäude zu errichten, damit die ­Kinder bis zur Fertigstellung im ehemaligen Ortsamt bleiben könnten.

Machbarkeitsstudie in Arbeit

Eine Machbarkeitsstudie sei in Arbeit. Gehe diese Rechnung auf, werde man im alten Ortsamt alle notwendigen Reparaturen – wie kürzlich die der Heizung – veranlassen, um den Betrieb aufrechterhalten zu können, versicherte Neumann. Nicht nur der Ausschuss, auch Dirk Sommer war von dieser Entwicklung überrascht worden. „Wir ­hatten die Container an der Ronzelenstraße fest eingeplant“, sagte Sommer.

Ausschuss-Sprecherin Catharina Hanke (SPD) zeigte sich empört über die Kommunikation des Ressorts. „Kita Bremen hat erst im Oktober von dieser Entwicklung erfahren, der Beirat noch deutlich später. So geht das nicht“, betonte sie. Warum in die Mobilbauten an der Ronzelenstraße jetzt Kitas aus anderen Stadtteilen einziehen sollen, wollte Catharina Hanke ebenfalls nicht einleuchten. „Die Mobilbauten waren der Kita Berckstraße zugesichert worden“, sagte sie. Auch, dass deren Mietvertrag für die Alt-Immobilie nicht – wie vor zweieinhalb Jahren allgemein angenommen – um fünf Jahre verlängert worden sei, sondern demnächst auslaufe, kritisierte die SPD-Politikerin. Der Mietvertrag müsse freilich verlängert werden, wenn sich der Verbleib in der jetzigen Einrichtung als realistische Option herausstellen sollte, erklärte Neumann.

Der Ausschuss verständigte sich schließlich einstimmig darauf, dass die Mobilbauten weiterhin Priorität als Übergangslösung für die Kita Berckstraße haben sollen. Bleibe die Einrichtung dennoch bis zur Neueröffnung im jetzigen Gebäude, werde erwartet, dass sämtliche notwendigen Reparaturen umgehend erledigt werden und das Außengelände kurzfristig instand gesetzt werde.