Senatsrat Wolfgang Schwier erklärte, was bis zum Bau der Wache noch zu tun ist. Allein die europaweiten Ausschreibungen von Planung und Durchführung kosten mehrere Monate.

Die Überraschung war seinerzeit groß, als Stadtplanerin Josepha Weth im Zuge der Supermarkt-Planung unverhofft eine Kita auf der Festwiese der Lür-Kropp-Hof-Stiftung in Aussicht stellte. Die Planung hierfür nimmt nun erste konkrete Züge an. Die gemeinnützige Scola Nova GmbH hat einen potenziellen Investor an der Hand und bereits eine Interessensbekundung bei der Stadt eingereicht.

Was sich die Verantwortlichen von Scola Nova an dem Standort vorstellen können, stellten sie jetzt im Oberneulander Beiratsausschuss für Soziales vor.

Karl-Heinz Knorr klärte im Beirat über Schutzziele auf, die derzeit noch nicht erreicht werden. Das soll sich durch die neue Wache ändern. (Walter Gerbracht)

Geschäftsführer Mario Stadelmann erklärte, man würde im Falle einer Realisierung auf das sogenannte Reggio-Konzept setzen. Ähnlich wie bei Montessori gilt das Kind in der Reggio-Pädagogik als aktives, eigenständiges Wesen, welches durch seinen Drang, die Umwelt zu erkunden, die eigene Entwicklung steuert und vorantreibt. Kreatives Gestalten und individuelles, forschendes Lernen haben dabei einen hohen Stellenwert.

Mit diesem Konzept habe Scola Nova in Schwachhausen bereits hervorragende Erfahrungen gemacht, erklärte Stadelmann. Dort betreibt der Träger seit 2010 die Kita Girotondo, die nach eben diesem Prinzip arbeitet. Ein weiteres Merkmal von Girotondo ist die bilinguale Ausrichtung. Neben deutschen arbeiten hier auch italienische Pädagogen. Für Oberneuland könnte sich Stadelmann ebenfalls ein zweisprachiges Konzept vorstellen. Ob es dafür seitens des zuständigen Ressorts allerdings eine Zustimmung gibt, sei noch fraglich, sagte er.

Optisch kommt die angedachte Kita als ebenerdiger, U-förmiger Bau daher. „Die Einrichtung soll den Charakter eines ,Bildungsdorfes’ mit Innenhof bekommen“, erklärte Stadelmann. Aktuell plane man sechs Gruppenräume für je drei U3- und Ü3-Gruppen ein, die in den beiden Seitenflügeln untergebracht werden sollen. Der Mitteltrakt sei einem Multifunktionsbereich sowie Mensa und Küche vorbehalten. Angrenzend an das Kita-Gelände sei auf dem nördlichen Teil der Festwiese außerdem ein öffentlicher Naturerfahrungs-Spielplatz denkbar, stellte Stadelmann in Aussicht. Zu dessen Realisierung sei die Gründung eines Vereins sinnvoll.

Als Zuwegung für die Kita soll die Einfahrt zum geplanten Supermarkt auf dem ehemaligen Sportplatz-Gelände dienen, dessen Parkplatz die Einrichtung mit nutzen könnte, erklärte Architekt Burkard Bruns. Außerdem stünden Stellflächen an der Ecke Rockwinkeler Heerstraße und Franz-Schütte-Allee zur Verfügung, sowie drei betriebseigene. An der Breite der Supermarkt-Zufahrt ändere sich durch die Planung nichts, betonte Ortsamtsleiter Jens Knudtsen auf Nachfrage einer Bürgerin.

Ob die Kita in Holz- oder Backstein-Optik entstehen soll, lasse sich derzeit noch nicht sagen, erklärte Bruns. „Dafür ist es noch zu früh.“ Zunächst stehe eine Wirtschaftlichkeitsprüfung des vorgestellten Konzepts an, dann werde gegebenenfalls konkreter geplant.

Im Wesentlichen kam das Konzept bei Bürgern und Ausschuss-Mitgliedern gut an. Ein Zuhörer erklärte allerdings, er habe erhebliche Bedenken angesichts des bestehenden Funkmastes, der dereinst vis-a-vis zur neuen Kita stünde. Dessen Verlegung würde laut Knudtsen rund eine halbe Million Euro kosten und sei daher nicht geplant. Angesichts der unklaren Auswirkungen der Strahlung im direkten Umfeld erachtete der Bürger das Projekt als risikoreich, da die Kita von besorgten Eltern möglicherweise gar nicht angenommen werde. „Wäre zuerst eine Kita da, und man würde nachträglich daneben einen Funkmast errichten wollen, dann würden die Eltern garantiert Alarm schlagen“, argumentierte er.