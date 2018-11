Das Team des Vereins „Mauern öffnen“, das die Bildhauerwerkstatt im Oslebshauser Gefängnis betreut, freut sich auf die Ausstellung in Oberneuland. (FR)

Die Bildhauerwerkstatt in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Oslebshausen präsentiert nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr nun erneut eine Ausstellung im Lür-Kropp-Hof in Oberneuland, Rockwinkeler Landstraße 5. Veranstalter der Schau, die am Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. November, besucht werden kann, ist der Verein „Mauern öffnen“, der die JVA-Bildhauerwerkstatt betreibt.

Ausgestellt und käuflich erworben werden können zahlreiche in der Bildhauerwerkstatt in der JVA angefertigte Skulpturen aus Holz, Stein und Ton. Frösche, Krokodile und Pinguine in einer der Natur fast entsprechenden Vielfalt, aber auch viele andere Unikate, gehören zu den Exponaten. Sie beweisen, dass auch Menschen in Gefangenschaft enormes kreatives Potenzial entwickeln können.

Die Ausstellung vermittelt außerdem einen Überblick über die Arbeit des Vereins „Mauern öffnen“, der im Rahmen von zahlreichen Projekten Skulpturen im öffentlichen Raum, in Kirchen und in Kindertagesstätten aufgestellt hat. Vor 40 Jahren hatte der Verein „Mauern öffnen“ eine Bildhauerwerkstatt im Gefängnis in Oslebshausen eröffnet. Mittlerweile betreibt der Verein drei Werkstätten, in denen jugendliche, erwachsene und auch ehemalige Häftlinge unter Anleitung von Künstlern modellieren, schleifen und feilen.

Die Bildhauerwerkstatt ist in der Justizvollzugsanstalt ein normaler Arbeitsplatz wie Schlosserei oder Wäscherei im Knast. Angeleitet werden die Häftlinge von professionellen Künstlern und Künstlerinnen. Die Bildhauerin Martina Benz, stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Mauern öffnen“, hat seit fast 20 Jahren Erfahrungen mit Gefangenen gesammelt.

Die Besucher auf dem Lür-Kropp-Hof erfahren bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen unter anderem auch, wie in den Bildhauerwerkstätten in der JVA unter Anleitung pro­fessioneller Künstler gearbeitet wird, was man beim Umgang mit Ton beachten muss, wie man Naturstein bearbeitet und welche Holzarten sich für die Bildhauerei eignen.

Weitere Informationen

Die Ausstellung ist zu sehen am Sonnabend, 17., und Sonntag, 18. November, jeweils von 11 bis 16 Uhr im Lür-Kropp-Hof, Rockwinkeler Landstraße 5. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen über die Arbeit des Vereins können der Homepage www.mauern-öffnen.de entnommen werden.