Orientiert sich künftig stärker in Richtung Kippenberg-Gymnasium: die Grundschule an der Carl-Schurz-Straße. (Petra Stubbe)

Schwachhausen. Die Grundschule an der Carl-Schurz-Straße und das Kippenberg-Gymnasium wollen künftig kooperieren. Und das gleich in doppelter Hinsicht. In anderthalb Jahren, so sieht es die Schulstandortplanung vor, wird das Gymnasium Inklusionsstandort für Kinder mit Förderbedarf im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung (W+E).

Geplant sei, dass der Großteil der Kinder dann aus der benachbarten Grundschule Carl-Schurz-Straße zu ihnen wechsele, berichtete Axel Herzig jetzt dem Fachausschuss für Bildung im Beirat Schwachhausen. Herzig ist seit August Schulleiter am Kippenberg-Gymnasium. Schon jetzt gebe es erste Kontaktaufnahmen zwischen den beiden Lehrerkollegien, damit sich der Übergang in anderthalb Jahren möglichst reibungslos gestalte, berichtete er.

Auf die Nachfrage aus dem Ausschuss, wie weit die Inklusion-Planung bereits baulich am Kippenberg-Gymnasium gediehen sei, erklärte Herzig, dass ihm darüber noch keine Informationen vorlägen. Annette Kemp, Sprecherin des Bildungsressorts, berichtete im Nachgang zur Sitzung auf Nachfrage, dass bislang noch kein Auftrag an Immobilien Bremen (IB) rausgegangen sei. Was aber nicht heiße, „dass wir nicht dran sind“, wie sie betonte. „Auftrag ausgelöst“ heiße zudem auch nicht, „dass IB unmittelbar zu arbeiten anfängt“.

Ganztagsausbau als Thema

Auch hinsichtlich des geplanten Ganztagsausbaus der Grundschule Carl-Schurz-Straße wird es eine Kooperation mit dem Kippenberg-Gymnasium geben. Geplant sei eine gemeinsame Essensversorgung in der Mensa des Gymnasiums, berichtete Herzig.

Wie dringend der Ganztagsausbau an der Grundschule Carl-Schurz-Straße ist, verdeutlichte Konrektorin Karin Wenz dem Bildungsausschuss anhand der aktuellen Anwahlzahlen. „Zurzeit gehen wir davon aus, dass wir etwa 20 Hortplätze weniger anbieten können als benötigt werden“, berichtete sie den Stadtteilpolitikern.