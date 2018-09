Eva Lippert vor dem Werk "Die Geschichte des Henry Lee". (PETRA STUBBE)

Die Ausstellungsmacher haben sich ganz besonders der Handnähtechnik der Kuna-Indianer Panamas verschrieben. Doch auch zeitgenössische Textilkunst findet dort ihren Platz. So ist noch bis zum 24. November die Werkreihe „Verwandlungen“ von Eva Lippert dort zu sehen.

Von der Stiftung Günter und Christel Walter betrieben, liegt der Fokus der Ausstellungen auf den sogenannten Molakana, den Bluseneinsätzen der Tracht der Kuna-Frauen. Das besondere an ihnen ist die Handnähtechnik, mit der sie hergestellt werden. So sind die verzierten Baumwollstoffe mit zahlreichen Applikationen zu sehen und zeigen alle Themen des täglichen Lebens der Kuna-Indianer.

Wer sich noch mehr für dieses indigene Volk begeistert, wird ebenfalls in der Ausstellung fündig: Viele Alltagsgegenstände der Kuna-Indianer säumen die Ausstellungsräume. Und es gibt noch mehr zu sehen: Denn die farbenprächtige Ausstellung wird durch europäische Interpretationen der Mola-Technik mit den Arbeiten von Christel Walter ergänzt. Zuletzt sind im Obergeschoss des Forums regelmäßig Ausstellungen unterschiedlicher Textilkünstler zu sehen.

Die freiberufliche Textildesignerin, Illustratorin und freie Künstlerin ist schon seit ihrer Kindheit fasziniert von Farb-, Form- und Materialkompositionen. So ist es in ihrem Lebenslauf zu lesen. Was sie und ihre Werke inspiriert? „Erlebnisse, Träume, Reisen in fremde Kulturen und die Natur.“ Ihre Ideen setzt sie dann ganz unterschiedlich um: Mal webt, strickt oder stickt sie, arbeitet Fundstücke in ihre Werke ein, collagiert und druckt.

Im Forum Mola-Kunst zeigt sie Objekte und textile Bilder. Eines der Objekte ist „Mutter Meer“, eine lebensgroße Figur, die ein ausdrucksloses Gesicht hat. Dieses Gesicht lässt Raum für eigene Projektionen des Betrachters. „Mutter Meer“ ist in textile Stoffe und synthetische Folien gekleidet und mit Muscheln und Plastikresten geschmückt. Die Figur ist farbenfroh und dennoch anklagend. Fast symbolisch dafür, dass alles Leben einst seinen Ursprung im Meer hatte und die Ozeane immer stärker durch Verschmutzung belastet werden.

Aus Alt mach Neu

Eva Lippert ist Deutsch-Schweizerin und lebt mit ihrer Familie am südlichsten Zipfel Deutschlands, direkt an der Schweizer Grenze. Wie kommt sie nach Bremen? Sie erklärt: „Ich stelle häufiger bei der Textile-Art in Berlin aus. Daraufhin bin ich vom Mola-Forum angesprochen worden.“ Zu ihrer Ausstellung in Bremen sagt sie: „Immer wieder staune ich darüber, wie durch Materialkombinationen von Fundstücken oder Verpackungsmaterialien, beispielsweise mit antiken Borten, durch Anwendung verschiedenster kombinierter Techniken etwas völlig Neues entsteht, dessen Anmutung oft kostbar ist. Daher habe ich für diese Ausstellung das Thema „Verwandlung“ gewählt. Es bezieht sich sowohl auf die Transformation des Materials vom „Wegwerf-Gegenstand“ zu etwas Wert-geschätztem, als auch auf den Inhalt meiner Arbeiten, durch welche ich ebenfalls Geschichten von Verwandlung und Veränderung erzähle.“ Ihre Themen stammten oft aus ihren persönlichen Erlebnissen und aus Träumen, in denen sie diese Erfahrungen dann verarbeitet. Heute greift Lippert immer häufiger aktuelle Themen auf. Umweltschutz beschäftigt sie sehr.

Sie sagt: „Vielleicht, weil ich eine Tochter habe und möchte, dass es ihr gut geht.“ Auch die aktuellen Migrationsbewegungen seien Geschehnisse, die sie antreiben. „Ich suche nicht nach Themen, sie kommen zu mir,“ sagt sie.

Eines der Bilder ist entstanden, als ein ihr naher Mensch schwer erkrankt war. Inzwischen ist er wieder genesen, trotzdem befasste sich Lippert während seiner Erkrankung viel mit dem Tod. Das habe sie sehr bewegt, sagt sie. Das Bild zeigt eine kauernde Person am unteren Rand. Über der Person, sie beinahe umfassend, wächst aus verzweigten Wurzeln eine Pflanze. Im Hintergrund ist ein lichter Wald aufstrebender Pflanzen. Das Bild ist ein schwarz-weiß auf Textil gedruckter Holzschnitt, der von einem farbigen, breiten Textilsaum gerahmt, auf einen Holzrahmen montiert ist.

Alles verstehen

Diese Arbeit besitzt eine beinahe magische Anziehungskraft. Künstlerin Lippert erklärt dazu: „Ich beschäftige mich viel mit Archetypen und mit Naturgewalten. Ich versuche einfach, das Leben zu verstehen. Obwohl, je mehr man darüber nachdenkt, desto weniger versteht man.“

Eva Lippert lässt sich auch von anderen Künstlern und ihren Werken inspirieren. Eines ihrer Bilder ist beispielsweise von orthodoxen Ikonen inspiriert, ein anderes von mittelalterlichen Erzählweisen. Da ist zum Beispiel eines jungen Mädchens mit einem Einhorn. In der von Lippert genutzten Überlieferung kommt ein Einhorn ausschließlich zu einer Jungfrau. Als es dann aber seinen Kopf in ihren Schoß legt, wird es gefangen und getötet. Zum Schluss wird ihm sein Horn abgenommen.

Lippert sagt, sie erkenne viel Machotum in diesem Text. Das ärgert sie. Auch der Widerspruch zwischen Romantik und sinnloser Gewalt stört sie. Das erinnert sie an ein Beispiel, das auch in der modernen Welt aktuell ist. Man gehe in einen Wald, atmet die frische Luft und sagt: „Oh, ist das schön!“ Und dann liege da haufenweise Müll herum.

Weitere Informationen

Eva Lipperts Ausstellung „Verwandlung“ ist noch bis zum 24. November im Forum Mola-Kunst zu sehen. Schwachhauser Heerstraße 268 A, 28359 Bremen, Telefonnummer 04 21/ 27 65 88 88. Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Sonnabend von 14 bis 18 Uhr.