Trocken und warm konnten die Besucher drinnen Kunsthandwerk bestaunen. (STUBBE)

Ein fröhliches Fest und fester Termin im Oberneulander Jahreskalender ist er, der Maimarkt auf dem Lür-Kropp-Hof. Wenn das Wetter so ist wie am 1. Mai 2018, hält sich die Fröhlichkeit zwar in Grenzen. Trotzdem aber laufen gegen Mittag viele Besucher durch den Außenbereich des Hofs, zugegeben einige mit hochgezogenen Schultern. Die einzigen mit warmen Fingern scheinen die Wurstbrater und die Kartoffelfrittierer zu sein und vielleicht noch die Crepes-Köche.

Die Kinder am Armbrust-Schießstand des Oberneulander Schützenvereins zeigen sich vom Wetter unbeeindruckt. Die Ponys haben auch ohne Kinder auf dem Rücken zu tun und werden herumgeführt, wohl um sie warm zu halten. Für beschwingte Klänge sorgt die First-Class-Partyband. Gleich nebenan steht Kerstin Kräft, gut geschützt unter einem Dach. „Ich bin das, was man landläufig als Kräuterhexe bezeichnet“, sagt sie. Sie ist Heilpraktikerin in Mahndorf und hat sich auf die Herstellung von Naturkosmetik, genauer von Pflege- und Gesundheitsprodukten, spezialisiert. Auf einem Tisch hat sie diverse Töpfchen und Tiegel aufgebaut und Spatel bereitgelegt, mit denen man Proben entnehmen kann.

Einen Stand weiter steht Thorsten Stöckmann. Er kommt aus dem Gefängnis in Oslebshausen. Allerdings arbeitet er dort nur, er wohnt außerhalb der Mauern. Stöckmann bietet verschiedene Soßen, Salsas und Chutneys unter dem Label „Knasteria“ an. Die Idee geht zurück auf einen Besuch des Fernsehkochs Steffen Henssler im Knast. Er hat dort die Idee implantiert und gleich ein paar Rezepte dagelassen. Die Knasteria ist Teil des Projekts „Soziale Manufakturen“ unter der Trägerschaft des Vereins Gröpelingen-Marketing.

Das „Knastwerk“ bietet Schmiedearbeiten an. Das sind solide Grills, Gartenschmuck und vieles mehr. Auch Planentaschen aus dem Knast sind zu sehen. In einem warmen Innenraum sind Plastiken aus der Bildhauerwerkstatt der JVA Bremen ausgestellt. Der dafür verantwortliche Verein heißt „Mauern öffnen“. Die Skulpturen sind gut gemacht. Wenn man bedenkt, dass die Künstler keine Profis sind, sogar sehr gut.

Im Pavillon bietet Ute Wichels aus Habenhausen selbst entworfenen und produzierten Schmuck an. Ihre Basismaterialien sind überwiegend Edelstahl und Silber. Darauf organisiert sie bunte Edelsteine oder Glasperlen zu farbenfrohen Schmuckstücken. Sie verkauft auf einigen Märkten und Goldschmieden und ist zum 15. Mal auf dem Maimarkt des Lür-Kropp-Hofes. „Das ist eine Institution hier in Oberneuland“, sagt sie. Ihr gegenüber steht Doerte Harms aus der Neustadt mit ihrer Stofftierwelt. Sie hatte einmal mit Teddys angefangen, was ihr bald langweilig wurde. Jetzt macht sie Stofftiere von A bis Z, „von Affe bis Zebra“. Ihre neueste Kreation ist ein Känguru – mit Beutel.

Dann ist da noch ein Steinmetz, der Kuschel- und Schmeichelsteine produziert. Er macht auch Schließen für die Wendejacken, die seine Frau anbietet. Die Schließen kann man auch als Broschen tragen, sie bestehen aus schlichten Schieferplättchen. Gleich um die Ecke steht „Josh“. Er produziert in Verden Gebrauchsgegenstände aus Holz und Stahl. Manche Objekte erscheinen als extravagante Skulpturen, andere verbinden das Natürliche mit dem Künstlerischen.

Im Haupthaus ist es wärmer und voller. Auch das Publikum will sich zwischendurch aufwärmen. Gleich der erste Stand hält Besonderes bereit: Horst Wendt bietet 22 Sorten Senf an, der aus der Eifeler Senfmühle in Monschau stammen. Eigentlich ist Wendt Gas- und Wasser-Installateur-Meister und betreibt eine Laden in Thedinghausen. Den Senfhandel hat er ganz langsam aufgebaut. Erst brachte er aus dem Urlaub in Monschau ein Töpfchen Senf mit, dann fünf, sechs Töpfchen, dann eine ganze Kiste voll, für Freunde und Verwandte. Und dann räumte er eine Wand im Laden frei und ist nun wohl der einzige Installateur mit Senfhandel.

Andreas Preuschmann aus Oberneuland findet den Markt großartig. Er sagt: „Ich bin überrascht, wie viele Gewürzarten es gibt. Und eben habe ich einen Bitterlikör getrunken. Der war ausgezeichnet. Mir gefällt es sehr gut hier. Schade, dass das Wetter nicht mitspielt.“ Andrea de Moll, auch aus Oberneuland, bietet Mikroorganismen an. Sie stellt sie als fleißige Helfer vor. Sie lieben Dreck, und wenn man sie richtig einsetzt, helfen sie, diesen zu beseitigen, können helfen, dass Boden und Pflanzen gesund bleiben, bei der Ernährung, beim Hausputz, bei der Hautpflege und der Mundhygiene eingesetzt werden. Auch für Teich-Behandlung und Tierpflege seien sie nützlich. Sicher seien manche Mikroorganismen wie Viren und Bakterien eher unerwünscht. „Klar, es gibt ein paar schwarze Schafe in der Herde. Aber die versauen nur den anderen ihren guten Ruf.“

Mit einem solch abwechslungsreichen Programm wird der Maimarkt seinen guten Ruf behalten, dem nicht mal das Schietwetter etwas anhaben kann.