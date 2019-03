Will den Protest auf die Straße tragen: BI-Sprecherin Jutta Strerath-Eichinger. (Christina Kuhaupt)

„So kann es mit Bremens innerer Sicherheit nicht weitergehen“ – darüber waren sich die Teilnehmer einer Bürgerversammlung, die kürzlich die Bürgerinitiative (BI) Keine Revierschließung in Bremen organisiert hatte, einig.

In Horn stellt sich die Situation aus Sicht der BI so dar: Statt einstmals 18 Kräften seien am Horner Revier aktuell nur noch vier Kontaktpolizisten, ein Verkehrssachbearbeiter und ein Revierleiter einsatzbereit. Die Polizeistation sei seit Anfang des Jahres personell dermaßen reduziert worden, dass BI-Mitglied Stefan Quaß, zugleich CDU-Ortsverbandsvorsitzender von Horn-Lehe, sie als „klinisch tot“ bezeichnet. Die Öffnungszeiten wurden auf nur noch zwei Stunden täglich verkürzt. Gleichzeitig wurde der Großteil der Beamten vom Horner Revier abgezogen sowie nahezu der komplette Bürgerservice inklusive der Anzeigenaufnahme in die Vahr verlagert. „Auch am 110-Notrufprozess nimmt das Revier seit Jahresbeginn nicht mehr mit einem eigenen Streifenfahrzeug teil“, kritisiert die BI.

BI-Sprecherin Jutta Strerath-Eichinger rief die Anwesenden dazu auf, ihren Protest auf die Straße zu tragen. „Der Widerstand der bislang schweigenden Mehrheit gegen das schleichende Sterben unserer Polizeireviere muss lauter werden“, forderte sie. Die BI will im Frühjahr eine Demonstration durchführen und Wahlprüfsteine ausarbeiten. „Danach werden wir uns wieder zusammensetzen und die Antworten genau auswerten“, erklärt der frühere Beiratspolitiker Quaß. Die „Missstände“ hätten sich im Laufe vieler Jahre angesammelt und eine Änderung sei von heute auf morgen nicht möglich. „Die Erkenntnis, dass mehr Personal eingesetzt werden müsse, haben alle Parteien erkannt“, so der 48-Jährige.