Urheberrechtlich geschützte Alliterationen von Sabine van Lessen sollten den Anfang machen. Sie strukturieren die 2018er Ausgabe der biennalen Kunsthandwerkerpräsentation von Angewandte Kunst Bremen (AKB). Jeder der angewandten Künstler bekam vor der Ausstellung eine Alliteration, genau genommen sogar deren Sonderform, das Tautogramm, das einen Bezug zu ihren Arbeiten bilden sollte. Also haben die Kunsthandwerker und -handwerkerinnen entweder ihre Arbeiten oder ihre Präsentationen auf die jeweilige Alliteration ausgerichtet.

In der Einladung zur Präsentation hieß es: Bei viel Regen fällt die Veranstaltung ins Wasser. Am Sonnabend gab es zwar nicht viel, aber beständigen Regen – also fand die Veranstaltung statt. „Was ist denn das für’n Schweinkram!“, rief eine Besucherin einem der Künstler zu: „Die ganz Zeit war schönster Sommer und jetzt das!“ Dementsprechend waren zu Beginn der Veranstaltung nur wenige Besucher da. Und diejenigen trugen ihre Regenschirme mit einer gewissen Trotzhaltung.

Ein Schwätzchen mit Künstler

Am frühen Nachmittag kam dann immerhin die Sonne raus und die Mienen hellten sich auf. Auch die preisgekrönten Vogelhäuser des Tischlermeisters Peter Heidhoff kriegten nun ihr verdientes kleines Glanzlicht. Sein Tautogramm lautet: Quatsch quoll Querbeet. Nun, seine Vogelhäuser haben eine ganz klare Linie und zurückhaltende Farben. Viele der Häuschen sind auf Stangen aufgesteckt, andere stehen auf dem grünen Gras der noch feuchten Wiese. Ein Häuschen hat er in groß gebaut. Es ist begehbar und dient als Geräteschuppen. Peter Heidhoff lebt in Hastedt und arbeitet in Hemelingen, wo er Möbel nach Kundenwünschen und eigenen Designs baut. Er ist ein Handwerker alter Schule, der noch klassische Verbindungstechniken beherrscht und eine ganz besondere Beziehung zu seinem Material Holz hat.

Der Gang durch den Park des Hauses Riensberg führt vorbei an Ausstellern, die Objekte aus Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Glas, Stein, Metall, Papier, Textil, an Taschen und Schmuck vorbeiführt. Auf einer Bühne wird später Musik und Lyrik zu Gehör gebracht und ab 18 Uhr konnte man sich auf ein frei fliegendes Schwätzchen zu den Künstlern setzen.

Frauke Alber hatte die schöne Aufgabe, sich zu „Worte wagen Wutanfälle“ etwas einfallen zu lassen. Sie hat ein Regal in W-Form gebaut und darauf präsentiert sie individuell auf dem Drehteller geformte ovale Gefäße aus Porzellan. Sie hat die ovale Form gewählt, weil sie wenigstens in der äußeren Form durchaus ein W umschließen könnten. Ihre Objekte bemalt sie nach dem ersten Brand.

Sie wählt dafür klare Strukturen und spart auch nicht mit Gold. Auf einigen Gefäßen leuchten große goldene Flächen. „Vor 25 Jahren war Gold ja total out,“ sagt sie: „Aber seit einiger Zeit geht das wieder.“ Man darf nur nicht mehr so kleinteilig arbeiten, wie damals. Interessant ist, dass das Gold mit einem Pinsel aufgetragen wird und dabei zunächst schwarz wirkt – es handelt sich um Goldstaub in Öl. Erst nach dem zweiten Brand erstrahlt das Gold in seiner typischen Farbe. Beim Bemalen von Porzellan sieht man also zunächst nicht, wie das Ergebnis aussehen wird. Ganz schön knifflig. Mehr von Frauke Alber wird es auch ab dem 8. September 2018 zu sehen geben. Dann eröffnet sie gemeinsam mit Kollegen die Produzentengalerie „Raum – Handwerk und Design“. Am Ostertorsteinweg 68 heißt es dann von 11 bis 16 Uhr: schauen, staunen, Glück wünschen und möglicherweise auch die eine oder andere Erfrischung zu sich zu nehmen.

Auch Ruprecht Holsten beteiligt sich an der Produzentengalerie. Er hat sein Tautogramm als Aufgabe verstanden: „Ypsilon ybt Yoga“ führt ihn zu einer Stahlplastik aus einem zu einer Figur gebogenen Stahldraht und einer Öse an einem Stiel. Die Idee ist nun, die Öse am Stiel so über die geschwungene Plastik zu führen, dass sie den Stahl nicht berührt. Ein Versuch kostet einen Euro. Wer den Yoga-Kurs erfolgreich bestehen will, muss sich vollständig in die Aufgabe versenken, denn wenn die Öse den Draht berührt, gibt es ein klingendes Geräusch. Wie kommt man darauf, so etwas zu machen? Ruprecht Holsten sagt: „Ich bin in vierter Generation Metallgestalter.“ Er ist da also gleichsam hineingeboren worden und fährt fort: „Ich mache die Sachen, die einem Goldschmied zu grob und die einem Schmied zu fein sind.“

Martin Wilmes fertigt Objekte aus Holz, im Künstlerhaus am Deich in der Neustadt. Er ist ein vielseitiger Tischler, der einen inzwischen sehr bekannten Hocker herstellt, aber auch kleinere praktische Dinge wie Klemmbretter oder Tabletts. Sein Tautogramm lautet: „Paschas plätten Pizzas“. Diesen Impuls hat er allerdings gestalterisch auf seine Präsentation nicht anwenden können und trotzdem sind seine Exponate echte Hingucker geworden.