März, von 13 bis 13.15 Uhr in die Ausstellung „Kühles Licht und weite See“. Es referiert Christien Melzer. Mädchen und Jungen ab sechs Jahren sind eingeladen sich am Sonnabend, 10. März, von 11.30 bis 13 Uhr am „Kindersamstag“ zu beteiligen. Neben dem Ausstellungsrundgang wartet auf die jungen Besucherinnen und Besucher eine Werkstattaktion.

Am Sonntag, 11. März, von 15 bis 15.45 Uhr führt die Kuratorin Christien Melzer durch die Ausstellung „Kühles Licht und weite See“. Kunsterlebnisse für Erwachsene und ihre kleinen Begleiter gibt es am Dienstag, 13. März, von 10 bis 10.45 Uhr bei „Kunst und Kleinkind“. Von „Meisterwerk zu Meisterwerk“ heißt eine öffentliche Führung, die sich am Sonntag, 18. März, um 15 Uhr, die sich den Höhepunkten der Sammlung ­widmet.

Für Kinder ab acht Jahren gibt es von Dienstag bis Freitag, 20. März bis 23. März, von 10 bis 14 Uhr einen Ferienkursus, bei dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Schöpfen und Bemalen von Papier beschäftigen. An Jugendliche ab 16 Jahren richtet sich das Angebot „Kunstköpfe“, das am Dienstag, 20. März, von 19 bis 20.30 Uhr stattfindet. Weitere Informationen sowie Anmeldungen sind möglich unter www.kunsthalle-bremen.de.