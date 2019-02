Oft leuchtet weniger als zehn Sekunden grünes Licht für Fußgänger auf. (fr)

Die Ampel springt auf Grün, die Wartenden gehen los. Längst noch nicht alle Fußgänger haben die andere Straßenseite erreicht, als schon wieder das rote Licht aufleuchtet. Viel zu kurz sei die Grünphase an Fußgängerüberwegen in der Horner und Leher Heerstraße, klagen Stadtteilbewohner. Seit Jahren kommt das immer wieder auch im Beirat und in dessen Verkehrsausschuss zur Sprache.

Die SPD-Bürgerschaftsfraktion hat das Ärgernis aufgegriffen und sich mit einer Anfrage an den Senat gewandt. Jetzt liegt die Antwort vor. Der Tenor: Die vor allem von Senioren als viel zu kurz empfundenen grünen Ampelphasen sind nach Darstellung der Verkehrsbehörde völlig korrekt und beeinträchtigen nach deren Beurteilung die Sicherheit nicht. Änderungen seien nicht beabsichtigt.

Vor allem an der Einmündung der Vorstraße in die Leher Heerstraße fühlen sich Fußgänger an der Ampel gehetzt, denn es leuchtet nur für wenige Sekunden Grün auf. „Zusätzlich haben mobilitätseingeschränkte Menschen, Ältere und Personen mit Kinderwagen dort nicht die Möglichkeit, auf einer Verkehrsinsel Halt zu machen. Ihnen bleibt nur die Möglichkeit, die breite Straße inklusive der Straßenbahnschienen in einem Zug zu überqueren, auch wenn die Fußgängerampel schon lange Rot anzeigt“, beschreibt die SPD in ihrer Anfrage die Situation. Gespräche mit Behördenvertretern hätten in den vergangenen Jahren zu keiner Änderung geführt. „Stattdessen hieß es stets, es bestehe keine Gefahr, weil selbst bei einem Umspringen der Fußgängerampel auf Rot auch der motorisierte Verkehr das rote Signal hat. Zum Räumen der Kreuzung bliebe demnach ausreichend Zeit“, resümiert die SPD-Fraktion.

Der Senat antwortet ausführlich

Den Fragenkatalog der Sozialdemokraten zu mehreren Detailfragen der Ampelschaltung beantwortet der Senat ausführlich. An der Ampelanlage Leher Heerstraße/Vorstraße stünden für Fußgänger zwei Furten über die Heerstraße zur Verfügung. Die Grünphase für Fußgänger betrage durchschnittlich neun ­Sekunden. Diese Zeit sei für Fußgänger mit normaler Gehgeschwindigkeit ausreichend, um etwa zwei Drittel der Fläche bei Grünlicht zu durchqueren. Weil sich an die Grünzeit eine sogenannte Schutzzeit anschließe, könne die Fahrbahn „selbst bei Betreten in der letzten Grünsekunde noch sicher gequert werden“.

An Fußgängerampeln gilt der Grundsatz: Wer bei Grün losgegangen ist, darf die Straße auch überqueren und muss nicht panisch umkehren, wenn die Ampel auf Rot springt.

Bei den Überwegen an der Horner und Leher Heerstraße sei die Länge der Grünphase abhängig von der zu querenden Fahrbahnbreite. Die Grünzeitphasen der zehn Ampeln lägen zwischen acht und 25 Sekunden. Für den Straßenzug Leher Heerstraße seien keine Unfall-Auffälligkeiten zu erkennen. In den vergangenen fünf Jahren habe es jeweils zwischen 13 und 19 Unfälle mit Beteiligung von Fußgängern gegeben.

„Eine Verlängerung der Grünzeit ist somit aus Sicherheitsgründen nicht erforderlich“, folgert der Senat.