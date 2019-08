Der Stamm Lesmona aus Horn sorgte für die musikalische Eröffnung (Roland Scheitz)

Bei der 10. Europakonferenz der „International Scout and Guide Fellowship“ (ISGF) gesellt sich Bremen in eine stattliche Reihe illustrer Gastgeberstädte: Budapest, Lissabon, Canterbury oder Krakau lauteten die zurückliegenden Stationen für das Treffen der internationalen Pfadfinderorganisation. Alle drei Jahre kommen ältere oder auch altgewordene Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 40 Jahren aus verschiedenen Ländern dabei zusammen – und nun also; Bremen. Fünf Tage tauschen sie sich aus und erkunden natürlich die jeweils besuchte Stadt.

„Wir wollen gute Gastgeber sein“, sagt Rainer Nalazek, der die Veranstaltung maßgeblich vorbereitet hat. „Wir“, das ist der „Verband Deutscher Altpfadfindergilden“ (VDAPG), und in dessen „Gilde Roland“ ist Rainer Nalazek, wobei er die Konferenz unter dem Motto „Vielfalt“ nicht alleine organisiert hat: „In Bremen sind wir eine Gruppe von 22 Personen zwischen 45 bis 90 Jahren, das ist ein Freundeskreis seit vielen Jahren.“ Gleich vier Pfadfinder-Verbände sind in der Gilde Roland vertreten. „Aber die meisten gehören dem BDP an.“

Besagter BDP, also der „Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder“, ist auch am Eröffnungsabend unübersehbar präsent: Nicht nur, dass sie mit ihren dunkelblauen Hemden und den blau-gelben Halstüchern aus der Masse herausstechen, sie sind darüber hinaus auch noch wesentlich jünger als ein durchschnittlicher Teilnehmer der Konferenz. Der Stamm „Lesmona“ aus Horn ist für den musikalischen Teil der Eröffnungsveranstaltung zuständig und singt in Begleitung eines Kontrabasses, einer Geige, zwei Bratschen, eines Cajons und vier Gitarren diverse Pfadfinderlieder, die ausnahmsweise mal im Bremer Kongresszentrum gesungen werden und nicht am heimeligen Lagerfeuer.

Das Lagerfeuer gibt es übrigens auch nicht: Normalerweise baut der gemeine Pfadfinder erst ein großes Zelt auf und entfacht dann darin ein Feuer – das „Jurte“ genannte Zelt steht zwar vor dem Hotel Maritim, doch das Feuer musste leider ausbleiben, aus Sicherheitsgründen.

Das hält den Stamm Lesmona jedoch nicht davon ab, trotzdem von Lagerfeuer zu singen. Dessen 19 Jahre alter Stammesführer Moritz Becker (Fahrtenname „Günni“) erzählt, sie hätten dafür fünf Mal geprobt. Insgesamt 66 Stammesmitglieder hat der Stamm Lesmona; das ist stattlich und keinesfalls selbstverständlich: Vor ein paar Jahren sei der Stamm auf etwas über zwanzig Mitglieder geschrumpft, „doch nun kommen fast wöchentlich neue Mitglieder hinzu“, erzählt er. Das sei auch ein Verdienst von guten und mitreißenden Leiterinnen und Leitern, weiß Benjamin de Beizac, genannt „Tipi“, zu berichten und deutet auf Günni, der aber bereits wieder mit seinem Stamm beschäftigt ist. „Ich selbst gehe nicht mehr regelmäßig auf Fahrt, versuche aber, ein bis zwei Mal im Jahr dabei zu sein“, sagt der 42 Jahre alte Tipi, der ebenfalls im Leitungsteam des Stammes Lesmona ist. Aber warum überhaupt ist man in dem Alter noch Pfadfinder? Benjamin de Beizac muss nicht lange überlegen: „Um den Jugendlichen das zurückzugeben, was die Pfadfinder mir gegeben haben. Und ihnen dabei zu helfen, tolle Erfahrungen zu sammeln.“

Eine Einstellung, die sicherlich von den Konferenzteilnehmern geteilt wird. „Wie schön, dass dieser Saal vor Engagement und Jugend nur so strotzt“, sagt dann auch Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff in seiner Begrüßungsrede. Und zieht auch gleich einen Parallele zwischen der Pfadfinderei an sich und der märchenhaften Stadtgeschichte: „Ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass die Stadtmusikanten im Grunde ihres Herzens vier Pfadfinder waren.“ Denn sie seien offen für alle, ohne auf Rasse, Herkunft oder Glauben zu schauen, sie hätten ebenfalls in diversen Lagern übernachtet und auch „Learning by doing“ sei ihnen nicht fremd gewesen. Und: „Sie erziehen Jugendliche weltweit zu einem Miteinander, Freundschaft zu sozialer Verantwortung und für den Mut, für die eigenen Ziele zu kämpfen“, sagt Imhoff.

Eine schöne Chance der Begegnung nennt anschließend Altbürgermeister Henning Scherf die Europakonferenz: „Pfadfinder sind darauf angewiesen, dass die Senioren sie unterstützen. Das baut wesentlich auf die Pfadfinderarbeit auf.“ Henning Scherf erinnert sich an Besuche in Gdansk in den Siebzigerjahren, „dort wollten wir Freunde finden und wir wollten über die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs hinwegkommen.“ Und gleich die erste Reise nach Gdansk habe ihn mit den dortigen Pfadfindern verbunden: „Wir haben in Gdansk bei den Pfadfindern übernachtet.“ Und er erinnert sich weiter: „Alle hatten Angst, auch vor dem Militär. Doch mit den Pfadfindern war alles friedlich. Dann kam Solidarnosc und die Pfadfinder haben mitgemacht. Alles war voller Hoffnung, dass die Feindschaften überwunden werden.“ Für Henning Scherf steht auch fest: „Viele denken, die Pfadfinder seien nur mit sich selbst beschäftigt, doch da steckt viel mehr dahinter. Sie haben viele junge Menschen erreicht und aus teilweise schwierigen Verhältnissen ins Leben gebracht.“ Sie hätten vorgemacht, wie es geht, ohne Sprüche zu machen: „Sie sind ein Schrittmacher eines friedlichen und offenen Europas.“

Auch Helmut Reitberger, Vorsitzender des VDAPG, sieht das so: „Angesichts zunehmender politischer Radikalisierungen in Europa und weltweit, die nationale und gruppenspezifische Egoismen propagieren, ist es wichtiger denn je, Vielfalt als Chance zu betrachten.“ Für ihn erweitern die vielfältigen Lebensentwürfe der Pfadfinderbewegung den geistigen und emotionalen Horizont: „Sie tragen dazu bei, im sozialen Miteinander gesellschaftliche Verhältnisse so zu gestalten, dass Ausgrenzungen und Diskriminierungen nicht stattfinden können.“