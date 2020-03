Horn-Lehe. Seit Oktober 2019 ist das neue Studentenwohnheim, Mary-Astell-Straße 4, bezugsfertig. Doch die Mieter lassen auf sich warten. Nach Auskunft des Horn-Leher Ortsamtes hat der Eigentümer Avia Fund mitgeteilt, dass von 119 Appartements bislang gerade einmal sieben vermietet sind – und das trotz knappen Wohnraums. Eine entsprechende Anfrage des STADTTEIL-KURIER bei Avia Fund blieb unbeantwortet.

Vor vier Jahre sorgte das Studentenwohnheim – in Anlehnung an seine Adresse „Mary 4“ getauft – schon einmal für Aufsehen. Damals war der Bau gerade in der Vorplanung und stieß bei den Anwohnern auf massiven Protest. Durch die neuen Nachbarn sei erhebliche Lärmbelästigung zu befürchteten, von der es in der Gegend durch die umliegenden Studentenwohnheime bereits mehr als genug gebe, argumentierten die Anwohner. Sie waren nicht die einzigen, die dem Projekt entgegenstanden. Auch der Bebauungsplan ließ ein Studentenwohnheim nicht zu, da das betreffende Grundstück im Technologiepark liegt. Angesichts mehrerer Hundert Studenten auf den Wohnungswartelisten besserte die Baubehörde in diesem Punkt nach und ließ studentisches Wohnen auf der Fläche an der Mary-Astell-Straße zu.

Laut Internetauftritt des Vermieters gibt es im Mary4 sowohl Ein- als auch Zwei-Zimmerappartements zwischen 20 und 35 Quadratmetern. Die Ein-Zimmer-Appartements werden für 410 bis 430 Euro Kaltmiete angeboten. Bei einer Größe von 20,39 Quadratmetern liegen die Wohnungen somit bei gut 20 Euro pro Quadratmeter. Einschließlich aller Nebenkosten berechnet Avia Fund eine Gesamtmiete von 590 Euro. Ein 35 Quadratmeter großes Appartement kostet pro Monat 905 Euro warm. Zum Vergleich: Die Pauschalmieten, die das Studierendenwerk für seine Zimmer und Appartements erhebt, liegen je nach Größe zwischen 203 und 313 Euro.

Dass ein Studentenwohnheim einen derart hohen Leerstand habe, sei angesichts der langen Wartelisten von wohnungssuchenden Studierenden erstaunlich, findet Karin Scharfenort (Linke), stellvertretende Sprecherin des Horn-Leher Bauausschusses. „Ein wesentlicher Grund für den aktuellen Leerstand sind sicher die viel zu hohen Mietforderungen für die Appartements“, sagt sie. Für das Gros der Studierenden, die händeringend auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum seien, sei eine Warmmiete wie an der Mary-Astell-Straße 4 unerschwinglich, so Scharfenort. Dass der Bauausschuss der Wohnanlage Mary4 damals zugestimmt habe, sei dem Mangel an bezahlbaren Wohnungen für Studierende geschuldet gewesen, sowie dem Umstand, dass die Stadt nicht in der Lage gewesen sei, zeitnah geeigneten Wohnraum ohne Unterstützung von privaten Investoren zur Verfügung zu stellen.

Der Bauausschuss hatte sich seinerzeit für erschwingliche Mieten eingesetzt, was die Behörde mittels einer entsprechenden Mietspanne im Durchführungsvertrag für denkbar hielt. Die allerdings kam nicht zustande, da sich der Investor nicht darauf eingelassen habe, berichtet Bauressort-Sprecher Jens Tittmann auf Nachfrage. „Wir haben es versucht, aber es hat nicht geklappt.“ Da das Grundstück nicht im Besitz der Stadt gewesen, sondern privat verkauft worden sei, seien die Möglichkeiten der Behörde entsprechend begrenzt gewesen. Einzig die Beschränkung auf studentisches Wohnen habe sich durchsetzen lassen, teilt Tittmann mit.

Laut einer Prognose des Studierendenwerks Bremen könnte sich die Wohnraumsituation für angehende Akademiker angesichts der aktuellen Entwicklung in Bremen allerdings mittelfristig entspannen. Ab 1. April stehen 66 neue Wohnplätze an der Ludwig-Roselius-Straße in Osterholz und 26 weitere Plätze im H34 in Bremerhaven zur Verfügung, berichtet Sprecher Maurice Mäschig. Außerdem seien gerade 380 Plätze an der Emmy-Noether-Straße auf dem Campus der Universität im Bau und weitere 170 bis 180 Wohneinheiten am Niedersachsendamm in Huckelriede in Planung.

Wie viele Studierende derzeit in Bremen auf Wohnungssuche sind, kann Mäschig noch nicht genau sagen. Die aktuellen Zahlen lägen ihm Ende März vor. Die jährlichen Zahlen der Wohnungssuchenden kurz vor Beginn des Wintersemesters im Oktober, die meist im oberen hundertstelligen Bereich lägen, seien wenig aussagekräftig, betont er, weil diese auch Studierende enthielten, die sich in mehreren Städten um Wohnungen bewerben würden. Bei den Zahlen für März handele es sich um den bereinigten Wert, und der liege in der Regel um etwa 50 Prozent niedriger als im Oktober. Angesichts von insgesamt rund 650 neuen Plätzen, sei Bremen somit perspektivisch relativ gut aufgestellt, sagt Mäschig.