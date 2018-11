Uwe Wrede von der Freiwilligen-Agentur führte durch den Nachmittag für Lesehelfer und Doppeldenker. (foto: petra stubbe)

Einmal im Jahr lädt die Freiwilligen-Agentur ihre ehrenamtlichen Lesehelfer und Doppeldenker zu einem Dankeschön-Kaffeetrinken ein. In diesem Jahr fand das in einem Restaurant in Horn statt. 450 freiwillig Engagierte waren eingeladen und freuten sich über Kaffee, Kuchen und angeregte Gespräche.

Weil die Grundschullehrer sich nicht um jeden einzelnen Schüler so intensiv kümmern können, wie es nötig wäre, hat die Freiwilligen-Agentur vor 13 Jahren das Programm „Lesezeit und Doppeldenker“ ins Leben gerufen. Es rekrutiert Menschen, die Zeit und Muße haben, Grundschulkindern dabei zu helfen, Lesen und Rechnen zu lernen. Sie gehen in den Deutsch- und Matheunterricht, schenken Zeit, hören geduldig zu, korrigieren und motivieren in zurzeit 60 Grundschulen in ganz Bremen.

Rentner als Helfer

Birgitt Pfeiffer, die Geschäftsführerin der ­Freiwilligen-Agentur, erklärt: „Kinder aus ­Familien, in denen sich die Eltern ehrenamtlich einbringen, werden das im Laufe ihres ­Lebens voraussichtlich auch selbst tun.“ Und sie fährt fort: „Die Kinder aus unseren Projekten kommen aber mehrheitlich nicht aus ­solchen Familien. Ihnen fehlen Engagementvorbilder. Und genau das liefern die ehrenamtlichen Lese- und Mathehelferinnen und ­-helfer. Sie investieren nicht nur in ein besseres Aufwachsen von Kindern, sondern auch in eine Zukunft ehrenamtlichen Engagements.“ Welche Voraussetzungen müssen denn die ehrenamtlichen Schulhelfer mitbringen? Frank Mayer von der Freiwilligen-Agentur sagt: „ Sie brauchen Empathie für Kinder, Lebenserfahrung und Spaß an der jeweiligen Aufgabe.“ In der überwiegen Anzahl melden sich Rentner als ehrenamtliche Helfer. Weil sich der Schulunterricht in den vergangenen 50 Jahren ganz erheblich gewandelt hat, werden sie in Kursen auf ihre Aufgaben vorbereitet.

Wie läuft denn diese Unterstützung ab? Frank Mayer erläutert: „Die Lesehelferinnen und -helfer gehen mit den entsprechenden Kindern in sehr kleinen Gruppen in einen Nebenraum. Dort lesen die Kinder ihnen vor. Die Helfer hören zu, korrigieren und motivieren.“ Die Doppeldenkerinnen und -denker heißen so, weil sie bei der Lösung von Rechenaufgaben nicht mehr, wie sie es in ihrer Schulzeit erlebt haben, einen bestimmten Lösungsweg vorschreiben sollen, sondern sie sollen den Rechenweg, den die Kinder einschlagen, verstehen, unterstützen und im Zweifel korrigieren. Denn es geht im Matheunterricht inzwischen mehr um das korrekte Ergebnis als um einen bestimmten Lösungsweg. Die Rechenhilfe geschieht während des laufenden Unterrichts. Grundsätzlich sollen die Helfer auch fachfremde Dinge mit den Kindern besprechen.

Peter Kaufmann aus Schwachhausen ist zurzeit an der Grundschule in Mahndorf tätig. Er ist sowohl Lesehelfer als auch Doppeldenker. „Das macht sehr viel Spaß, denn die Kinder geben einem sehr viel“, erklärt er. Neben ihm sitzt Marion Grumpt aus Huchting. Sie ist Lesehelferin an einer Grundschule in Huchting. Auch ihr macht die Aufgabe viel Spaß. Sie sagt: „Ich bin in einer zweiten Klasse eingestiegen und bin jetzt in die vierte gekommen.“ Der Vorbereitungskurs hat ihr sehr dabei geholfen, sich auf die neue Aufgabe einzulassen. „Für mich ging es erst mal darum, die Schranke abzubauen. Sagen zu können, ‚Hallo, jetzt bin ich da‘. Meine Kinder sind auch in die Schule gegangen. Und da hat sich ja viel verändert im Lauf der Jahre“, hat Grumpt festgestellt.

Anja Garbe aus Hastedt ist an der Grundschule in der Witzlebenstraße in Schwachhausen. Sie ist seit acht Jahren Lehrerin an der Schule und koordiniert den Einsatz der ehrenamtlichen. „Mir macht das sehr viel Freude zu sehen, dass diese Menschen sich so engagieren für unsere Kinder. Das ist eine ganz wertvolle Unterstützung im Unterricht. Und für die Kinder ist es auch ganz schön, eine Zeit zu haben, in der sie mal mit einem Erwachsenen alleine sind. Oder mit einer Freundin zusammen mal mit der Lesehelferin mitzugehen und sich mal intensiv mit einem Buch zu beschäftigen. Sie fühlen sich ernst genommen, bekommen Zuwendung und haben gleichzeitig noch die Übung dabei“, freut sie sich. Auch Gisela Barthe aus Schwachhausen ist Lesehelferin und gerade im Gespräch mit Anja Garbe. „Ich bin auch an der Schule Witzlebenstraße. Mir macht das großen Spaß. Ich freu mich immer auf den Donnerstagmorgen“, erzählt sie. Seit zwei Jahren, seit ihrem Eintritt in die Rente, schenkt sie den Kindern einen Vormittag in der Woche.

Weitere Informationen

Der nächste Einführungskurs beginnt Mitte Februar. An fünf Terminen á 90 Minuten werden die Interessenten auf ihre Aufgaben vorbereitet. Wer sich beteiligen möchte, wendet sich an die Freiwilligen Agentur Bremen, Dammweg 19-20, Telefon 34 20 80. Internet: www.freiwilligen-agentur-bremen.de.