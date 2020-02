Volles Haus im Bürgerhaus Weserterrassen beim Karneval der Kids. Viele Kinder erschienen in fantasievollen Kostümen. (PETRA STUBBE)

Draußen vor der Tür des Bürgerhauses Weserterrassen treibt die bunt kostümierte Schar der Sambagruppen Sambrassa und Ramba Sandale laut trommelnd die bösen Geister des Winters aus. Auch sonst wurde dem Winter beim 35. Bremer Samba-Karneval unter dem Motto „Im Rausch der Liebe“ am Wochenende ganz schön eingeheizt.

Bevor das stille, poetische Lichtertreiben am Freitag im Milchquartier einsetzte, ging im Bürgerhaus Weserterrassen der Karneval der Kids mit Tanzgruppen aus vielen verschiedenen Bremer Stadtteilen über die Bühne. Die Show wurde mit Tusch und Trommelwirbel von den B-Lessingdrums von der Grundschule Lessingstraße eingeläutet. Die jungen Drummer enterten in wilder Indianer-Kriegsbemalung die Bühne und legten auf verschiedenen Percussion-Instrumenten im heißen Samba-Rhythmus los. Schließlich legten sie eine Stock-Performance auf’s Parkett, indem sie eine Solidaritätsbotschaft für die Fridays-for-Future-Bewegung rappten: „Die Erde geht kaputt, das macht uns richtig bange!“ Zuvor skandierten und appellierten sie: „Im Rausch der Liebe, von Hass keine Spur!“

Winter und Frühling verstehen sich

Beim Wintervertreiben gingen dann Mademoiselle Frühling alias Lejla Sonntag und Mademoiselle Winter alias Katharina Plott, beide Akteurinnen der Jungen Bühne am Bürgerhaus Weserterrassen, draußen in der kalten Februarluft fröhlich Arm in Arm. Keine Frage: Da verstanden sich zwei besonders gut. Mademoiselle Winter mit silbernem Glitzerzylinder, dickem weißen Schal und gefrorenen Eislippen, Mademoiselle Frühling dagegen im Millefleurs-Kleidchen mit weißen Schmetterlingsohrringen und roséfarbenem Blütenkranz im Haar. Und so versuchte Mademoiselle Frühling mit kokettem Augenaufschlag Mademoiselle Winter aufzutauen: „Vielleicht lassen Sie mich ja doch in Ihr Winterherz?“ Nur, um am Ende bitterlich zu weinen, als der Winter dann doch endgültig Abschied nahm. Mademoiselle Winter tröstete geschwind: „Es gibt ja schon bald ein Wiedersehen!“

Dabei hatte sich das Moderatorinnen-Duo, natürlich nur gespielt, im Konkurrenzkampf zuvor ganz schön angezickt. Die Frage aller Fragen: Wen mögen die Kinder nun lieber: Den Frühling mit viel Sonnenschein oder den Winter, in dem sie draußen im Schnee toben können? Obwohl das in diesem Möchtegern-Winter ja so eine Sache war ... Beim Mitsingen konnte eindeutig der Winter mit dem Weihnachtslied „Schneeröckchen, Weißröckchen, wann kommst Du geschneit?“ punkten. Dann aber drehte der Frühling alias Lejla mit heißen Tanzmoves auf und flippte über die Bühne, frenetisch bejubelt vom Publikum. Das ließ Mademoiselle Winter wiederum vor Neid erblassen, die sich beim Tanzen dann doch etwas steif in der Hüfte zeigte.

Alles andere als steif in der Hüfte waren hingegen die beiden Tanzgruppen Two Stripes und Drip Crew vom Bürgerhaus Neu Vahr, die dem Publikum mit einer ausgefeilten Hip-Hop-Choreografie einheizten und dafür heftig bejubelt wurden. Das quittierten sie mit einem strahlenden Lächeln. Groß auch der Applaus für die Abordnung des Bürgerhauses Obervieland, die Tanzgruppe Dani-D und die Zirkusgruppe Cracircuszy. Letztere ließen in atemberaubender Geschwindigkeit Jonglageelemente propellermäßig durch die Luft wirbeln. Die Tänzerinnen von Dani-D vertanzten mit viel Engagement den Pop-Song „Du bist meine Nummer eins“. Flotte Moves begleiteten Textzeilen wie: „Der erste Sonnentag ist ein Sonntag“ und: „Du schmeckst wie der allererste Kuss!“ Die jungen Tänzerinnen ließen ganz zum Schluss keinen Zweifel daran, wer denn nun ihre Nummer eins ist: Das Publikum, auf das sie zeigten.

Dort hatten sich unterdessen viele kostümierte Kinder eingefunden: Da saßen kleine Feuerwehrmänner mit gelbem Helm neben Prinzesschen in Glitzerkleidchen mit Krönchen, Kätzchen und eine Mini-Ausgabe von Batman. Und eine Familie war auszumachen, die sich ganz besonders viel Mühe bei der Auswahl ihrer fantasievollen Kostüme gegeben hatte: Der Vater tauchte mit bemaltem Gesicht als Tiger auf, seine beiden Kinder als Mini-Mouse im Pünktchenkleid und als Froschkönig mit goldener Krone. Und für alle ging’s am Ende der Tanz-Show schließlich auf die Terrasse des Bürgerhauses, wo zu heißen Samba-Klängen noch heißerer Kinderpunsch serviert wurde.