Wenn alles glatt läuft, könnten hier im Oktober bereits Fußgänger hindurchgehen. (PETRA STUBBE)

Rolf Espelage denkt oft an Weihnachten. Nicht nur wegen der tropischen Temperaturen auf der Baustelle im Tunneltrog an der Mühlenfeldstraße, sondern vor allem, weil er noch vor Silvester Autos durch die neue Unterführung fahren sehen will. „Im Prinzip steht und fällt alles mit dem November“, sagt der Projektmitarbeiter vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV). Der müsse in jedem Fall frostfrei bleiben, damit es mit Weihnachten klappt. Asphalt, der auf gefrorenen Untergrund aufgetragen werde, drohe nämlich später zu reißen. „Wenn der Frost zu früh einsetzt, haben wir eine ziemlich lange Zwangspause“, sagt Espelage. Dann werde es nicht Weihnachten, sondern eher Ostern, bis der Tunnel freigegeben werde könne. Denn nicht nur die Verarbeitung funktioniere dann nicht, auch die Asphaltproduktion pausiere in den Wochen um den Jahreswechsel. „Wenn der Frost nur ein paar Tage zu früh einsetzen würde, hätten wir dadurch eine überdurchschnittlich lange Verzögerung bis zur Fertigstellung“, sagt der ASV-Mitarbeiter.

Zurzeit seien die Bauarbeiter mit den letzten Arbeiten an der Brücke – wie die Unterführung im Fachjargon heißt – und mit Straßenarbeiten im Trog beschäftigt. Dort werde aktuell die Bordsteinrinne angelegt. Die Versorgungsleitungsträger seien bereits alle eingebaut, und Mitte August sollen auch die Leitungen selbst alle verlegt sein. „Im Moment ist es nicht nur heiß, sondern auch eng auf der Baustelle, da gerade noch alle Gewerke gemeinsam vor Ort sind“, erklärt Espelage. „Während einer etwas einbaut, steht der nächste im Prinzip schon hinter ihm und wartet, dass er fertig wird“, schildert er die Situation vor Ort. Alles in allem also durchaus ein enger Zeitrahmen, der aber bislang gut funktioniert habe. „Die Hitze im Trog ist zurzeit allerdings wirklich grenzwertig“, sagt Espelage. Zu der direkten Sonneneinstrahlung, der die meisten Bauarbeiter ausgesetzt seien, komme noch die Hitzereflektion von den Tunnelwänden. „Das sind natürlich extreme Arbeitsbedingungen.“ Freilich stehe Trinkwasser in entsprechenden Mengen zur Verfügung, aber natürlich hofften alle auf baldige moderatere Temperaturen.

Nicht nur die Mitarbeiter, auch die Baustoffe haben ihre Probleme mit der anhaltenden Hitze. Beton zum Beispiel trockne deutlich schneller aus als gewöhnlich. Verbrennen nennt der Fachmann das. „Den Beton vor der Mittagspause anrühren und nach dem Mittag verarbeiten, das geht bei diesen Temperaturen nicht“, sagt er. Wenn dieser Ablauf nicht zügig vonstattengehe, sei der Beton nicht mehr zu gebrauchen.

Vor Weihnachten steht noch ein anderer Termin an, den Espelage und seine Kollegen unbedingt einhalten wollen. „Im Oktober wollen wir einen der beiden Fußwege in der Unterführung fertig haben und freigeben“, sagt der ASV-Mitarbeiter. Grund dafür sei die provisorische Fußgängerbrücke am Oberneulander Bahnhof. Die werde im Oktober nämlich von der Bahn zurückgebaut. Verschieben lasse sich dieser Termin nicht, da die Bahn eine Sperrpause für den Zugverkehr benötige, um die Stahlkonstruktion wieder abzubauen. „Und der wird Jahre im Voraus festgelegt.“ Zurzeit sei er recht zuversichtlich, dass der Fußweg pünktlich fertiggestellt werde. Besondere Erleichterung werde das für Menschen mit Gehhilfe und Eltern mit Kinderwagen bedeuten. Auch Radfahrer könnten dann wieder leichter die Gleise passieren – vorausgesetzt, dass sie ihr Gefährt schieben. „Radfahrer werden in der Unterführung später auf der Fahrbahn fahren, deshalb gibt es nur einen separaten Fußweg“, erklärt Espelage.

Unter den Anwohnern, deren Grundstücke unmittelbar an der Baustelle liegen, sei die Stimmung zurzeit weitestgehend entspannt, berichtet Espelage. Man sei im Dialog. „Aber natürlich sind alle froh, wenn der Bretterzaun endlich abgebaut wird.“