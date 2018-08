Die "Swinging Fireballs" um Sänger Andre Rabini (hinten), spielen ebenfalls am 2. September auf der Bühne. (Christian Kosak)

„Ein Sonntag im Park“, die Traditionsveranstaltung des Förderkreises Overnigelant, geht am Sonntag, 2. September, in die 17. Runde. Von 11 bis 18 Uhr sind Musikfreunde aller Generationen in den Park Hohenkamp an der Oberneulander Landstraße 27/29 eingeladen, diversen musikalischen Darbietungen zu lauschen, zu speisen und zu spielen.

Eröffnet wird der Sonntag im Park auf der Musikbühne traditionell vom Kinderchor Lütt Overnigelant der Oberneulander Grundschule. Der Name des Chores unter der Leitung von Monique Espitalier entstand ursprünglich für ein gemeinsames Plattdeutsches Chorprojekt des örtlichen Grundschulchores und dem Kinderchor der Oberneulander Kirchgemeinde. Die Kinder des Lütt Overnigelant singen Mitmachlieder und freuen sich auf viele mitsingende Zuschauer.

Für „angefunkten Soul-Jazz-Blues“ und ausgefeilte Arrangements steht die Bremer Band Voodoo Child – seit mehr als 30 Jahren. Sängerin Mia Guttormsson habe jede Menge Soulpower in der Stimme, die sich mühelos über den fetten Sound von Gitarre, Hammond B3, Fender-Bass und Schlagzeug erhebt, heißt es in der Ankündigung. Gemeinsam mit Fred Drobnjak an der Gitarre klinge die Band frisch wie nie.

Die Bremer Salsaband BremaVista präsentiert mit der kubanischen Sängerin Darling Valdivia-González vielseitige Rhythmen aus deren Heimatland – vom Bolero-Cancíon und Cha-Cha-Chá über den kubanischen Son bis hin zur tropischen Salsa. Begleitet wird sie bei diesem karibischen Konzertereignis von Nicolai Thein (Piano), Mathias Bieling (Trompete) Annett Becker-Edert (Querflöte und Saxophon), Christian Wagener (Posaune), Gert Woychekowsky (Timbales), Vivian Wolff (Congas) und Matthias Klenke (Bass).

Die fünf Jungs von Spitz erweitern von Hamburg aus stetig ihr Einflussgebiet: ernsthaft, verspielt, bewegend, authentisch und spritzig, verspricht die Ankündigung. Mit „selbst gebackener Popmusik und organisch verbunden mit Soul-, Funk- und Jazzelementen“ versprechen sie facettenreiche Songs, dynamische Bläserparts (Trompete, Posaune und Tuba) und kraftvolle Vocals.

Als bewanderter Songwriter sowie authentischer Sänger und Gitarrist, dessen Songs von vielfältigen musikalischen und kulturellen Einflüssen geprägt sind, wird Joel Havea vom Joel Havea Trio angekündigt. In Tonga geboren und in Melbourne aufgewachsen, sei er schon früh zum Teil der vielseitigen Musikszene der Stadt geworden. Die Rhythmussektion des Trios sorge für einen unverwechselbaren Boost, ergreifend und sehenswert.

Swinging Fireballs versprechen, das Flair der Casinos von Las Vegas nach Oberneuland zu bringen: Bigbandsound der 50er und 60er Jahre, elegante Swing-Shows des Rat Packs und vollendetes Entertainment mit charmanter Conférence. Raffinierte Arrangements mit spektakulären Bläsersätzen und der mitreißende Groove der Rhythmusgruppe bildeten das musikalische Fundament für die Stimme der Swingin’ Fireballs, André Rabini.

Boyke Dettmers (Vibrafon) trat bereits mit namhaften Größen der europäischen Jazzszene wie Herb Geller, Wolfgang Schlüter und Charlie Antolini auf. Gemeinsam mit seinen langjährigen Weggefährten Rolf Stünkel (Piano) und Karl-Heinz Viola (Bass) bildet er das Boyke Dettmers Trio, das am 2. September gemeinsam mit Julia Hanken(Gesang) in Oberneuland auf der Bühne steht. Die Vier zelebrieren swingenden Jazz.

Die Geschichte der Dixieland Crackerjacks begann 1994. Gegründet wurde die Band von Bert Brandsma, der seit 2012 auch festes Bandmitglied von Chris Barber ist. Die fünf der Band traten bereits in Portugal, Irland, Indonesien, den Vereinigten Staaten, Polen, Großbritannien und Frankreich auf. Seit der Gründung sind zehn Alben und eine Live-DVD erschienen.

Als Les 4 frères treten Matthias „Matjàs“ Entrup und Michael „Mitchi“ Bohn beim Sonntag im Park auf. Sie erzählen ihre musikalischen Geschichten mit Vibraphon und Kontrabass „ohne Rücksicht auf Verluste und bearbeiten dabei ganz nebenbei das Repertoire luftiger Sommermusik von George Brassens bis Django Reinhardt“.

Für die Unterhaltung der jüngsten Besucher ist beim Sonntag im Park ebenfalls gesorgt. Das Team „Kids in Motion“ vom Bremer Hockeyclub hat sich unter anderem mit einer 14 Meter langen Luftschlange angekündigt. Auch Kinderschminken und Stockbrotbacken werden angeboten. Auf dem Speiseplan stehen Scampis, Bratwurst, mediterrane Spezialitäten und Bauernhof-Eis aus dem Blockland - und natürlich die unverzichtbare Erbsen-Suppe des Hausherrn vom Park Hohenkamp, dem DRK. Der Eintritt für „Ein Sonntag im Park“ ist kostenlos. Die Veranstaltung wird vom Verzehrerlös finanziert.